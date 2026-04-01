பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்.. மாறிய ரூல்ஸ்.. இனி இதெல்லாம் கட்டாயம்

Pan Card Rules April 1st: பான் கார்டு என்பது முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. பணப் பரிவர்த்தனை முதல் வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் பல சேவைகளுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பான் கார்டை வருமான வரித்துறை நிர்வகித்து வருகிறது. 10 இலக்கு எண் கொண்ட பான் கார்டு என்பது வருமானம் வாங்கும் அனைவருக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில், பான் கார்டு விதிகளில் வருமான வரித்துறை அவ்வப்போது மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (ஏப்ரல் 1) முதல் பான் கார்டு விதிகளில் அதிரடி மாற்றங்களை வருமான வரித்துறை கொண்டு வந்துள்ளது. அது என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
புதிய பான் கார்டு விதிகள் என்னென்ன?
புதிய பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆவணங்கள் தொடர்பாக விதிகளை வருமான வரித்துறை திருத்தியுள்ளது. அதாவது, புதிய பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வெறும் ஆதார் மட்டும் சமர்ப்பித்தால் போதுமானதாக இருந்தது. மார்ச் 31ஆம் தேதி வரை இந்தி விதிகள் அமலில் இருந்த நிலையில், தற்போது அந்த விதிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
இன்று முதல் புதிய பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் தங்கள் அடையாள சான்றாக ஆதாருடன் சில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். அதன்படி, பிறப்பு சான்றிதழ், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, 10ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை ஆதார் அட்டையுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, தாமதங்களை தவிர்க்க, மக்கள் இந்த ஆவணங்களை பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது தயார்ப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
அதே நேரத்தில், பான் கார்டில் உள்ள பெயர் ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களுடன் துல்லியமாக பொருந்த வேண்டும். மேலும், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் பழைய பான் விண்ணப்ப படிவங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது. புதிய விண்ணப்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, படிவம் 93 தனிநபர்களுக்கும், படிவம் 94 நிறுவனங்களுக்கும், படிவம் 95 வெளிநாடுத் தனிநபர்களுக்கும், படிவம் 96 வெளிநாடு அமைப்புகளுககும் பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதிப் பரிவர்தனையில் மாற்றம்
நிதிப் பரிவர்த்தனைகளில் பான் பயன்படுத்தப்படும் முறை மாற்றப்படுகிறது. ஒரு நிதியாண்டில் பணம் எடுப்பதற்கு ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் தாண்டினால் நீங்கள் பான் எண்ணை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும். முன்னதாக ஒரே நாளில் ரூ.50,000 அல்லது அற்கு மேற்பட்ட ரொக்க வைப்புத் தொகைக்கு பான் எண் கட்டாயமாக இருந்தது. இனி ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஒரு ஆண்டுக்கு பணத்தை வரவு வைப்பது, எடுப்பது ரூ.10 லட்சத்தை தாண்டினால் மட்டுமே பான் கார்டு தேவைப்படும்.
ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான இன்று முதல் ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் வாகனங்களை வாங்குவதற்கு பரிவர்த்தனை செய்தால், பான் கார்டு கட்டாயமாக தேவைப்படும். இதுவரை எந்த ஒரு இருசக்கர வாகனம், கார், லாரி, கார் போன்றவற்றை வாங்கினாலே பான் கார்டு கட்டாயம் என்பது இருந்து வருகிறது. ஏப்ரல் 1ஆம் தோதி முதல் காப்பீடு ப்ரீயம் தொகை எவ்வளவு இருந்தாலும், இன்சூரன்ஸ் போட பான் எண் கட்டாயமாகும்.
இதற்கு முன்பு, காப்பீடு ப்ரீயம் ரூ.50,000க்கும் மேல் இருந்தால் தான் பான் கார்டு கட்டாயம் என்ற விதிமுறை இருந்தது. சொத்துகளை வாங்கும்போது அதன் மதிப்பு ரூ.20 லட்சத்தை தாண்டினால் பான் கார்டு தேவைப்படும். முன்பு, சொத்தை வாங்கும்போது, விற்கும்போது அதன் மதிப்பு ரூ.10 லட்சத்தை தாண்டினால் மட்டுமே பான் கார்டு கட்டாயமாக இருந்தது. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஹோட்டல்கள், உணவகங்களில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்தால், பான் கார்டு கட்டாயம் தேவைப்படும். முன்பு ரூ.50,000 ஆக இருந்த நிலையில், ஏப்ரல் 1 முதல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
1) புதிய பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் NSDL என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
2) அங்கு New Pan Card என்பது கிளிக் செய்து, Form 49A என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
3) இதன்பிறகு, அந்த படிவத்திலி உள்ள தனிப்பட்ட விவரங்களை நிரப்பி, சரியான ஆவணங்களை அப்லோட் செய்ய வேண்டும். (ஆதாருடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டை/ஓட்டுநர் உரிமத்தை சமர்ப்பிக்கலாம்)
4) இதன்பிறகு, SUBMIT என்ற ஆப்ஷனை உள்ளிட்டு, சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, புதிய பான் கார்டுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
5) யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு மூலம் ரூ.107 என்ற கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். இன்னும் சில தினங்களில் உங்கள் முகவரிக்கு பான் கார்டு தபால் மூலம் வந்து சேரும் குறிப்பிடத்தக்கது.
