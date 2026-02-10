அலர்ட் மக்களே! இனி இதற்கெல்லாம் பான் கார்டு கட்டாயம்.. புதிய ரூல்ஸ்

Pan Card Latest Update: பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. அரசு திட்டங்கள் முதல் வங்கி பரிவர்த்தனை வரை அனைத்து சேவைகளுக்கும் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறத. பான் கார்டை வருமான வரித்துறை நிர்வகித்து வருகிறது. இதற்கிடையில், பான் கார்டில் அதிரடி மாற்றங்கள் அவ்வப்போது கொண்டு வரப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வருமான வரித்துறை பான் கார்டில் சில தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. புதிய வரமான வரித்துறையின் கீழ் பான் கார்டு சேவைகளில் அதிரடி மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளது.
பான் கார்டு விதிகளில் மாற்றம்
டிஜிட்டர் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பான் கார்டு விதிகளில் வருமான வரித்துறை சில மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. புதிய வருமான வரித்துறை விதிகளின்படி, ரொக்க பணம் டெபாசிட் செய்தல், திரும்ப எடுத்தல், மோட்டார் வாகனம், சொத்து வாங்குவதல் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கு பான் எண்ண குறிப்பிடுவதற்கு வரம்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.
புதிய வருமான வரிச் சட்டம் விதிகளின்படி, ஒரு நிதியாண்டில் வங்கிக் கணக்குகளில் மொத்த ரொக்க டெபாசிட் அல்லது திரும்பப் பெறுதல் ரூ.10 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே பான் கார்டு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். தற்போது ஒரு நாளில் ரூ.50,000க்கு மேல் டெபாசிட் அல்லது திரும்ப பெற்றால், அதற்கு பான் கார்டு எண்ணை உள்ளிடுவது அவசியமாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது அதில் இருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது. இனி நிதியாண்டில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் ரூ.10 லட்சம் அதற்கு மேல் டெபாசிட் செய்தால், பான் எண் கட்டாயமாகும்.
இதற்கெல்லாம் பான் கார்டு கட்டாயம்
மோட்டார் வாகனம் வாங்கும்போது ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே பான் கார்டு எண்ணை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தற்போது இருசக்கர வாகனங்களை தவிர அனைத்து மோட்டார் வாகனம் வாங்குவதற்கும் பான் கார்டு எண் கட்டாயமாகும். ஆனால், புதிய விதிகளில் இருசக்கர வாகனங்களும் அடங்கும். ஆனால், ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் எடுத்தால் மட்டுமே பான் கார்டு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
மேலும், ஹோட்டல்க்ள, உணவகங்கள், விருந்து அரங்குகள், மாநாடு நிகழ்ச்சிகளில் மேலாளர்களுக்கு ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பணம் செலுத்தினால் மட்டுமே பான் கார்டு தேவைப்படும். தற்போது அத்தனை சேவைகளுக்கு ரூ.50,000க்கும் மேல் இருந்தாலே பான் கார்டு அவசியமாகும்.
மேலும், எந்த ஒரு அசையா சொத்து வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்தல்ல் ஆகிய சேவைகளக்கு ரூ.20 லட்சத்திற்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்தால் மட்டுமே பான் கார்டு அவசியமாக இருந்தது. தற்போது புதிய விதிகளின் கீழ், ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தாலே பான் கார்டு அவசியமாகும். மேலும், ஆயுள் காப்பீட்டு பிரீமியமாக ஒரு நிதியாண்டில் ரூ.50,000 க்கும் அதிகமான தொகை செலுத்துவதற்கு பான் தேவைப்படுகிறது. எனவே, பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் இந்த விதிகளை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
மேலும் படிக்க: வாட்ஸ் அப்பில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி.. முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க: ராமேஸ்வரம் செல்ல ஆசையா? சீனியர் சிட்டிசன்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் ரயில்வே பேக்கேஜ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ