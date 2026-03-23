இனி ஆதார் செல்லாது! பான் கார்டு விதிமுறையில் மாற்றம்.. என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?

PAN Card New Rules From April 1st: இந்திய மக்களுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. வங்கி பரிவர்த்தனை, வங்கி கணக்கு திறப்பது, வருமான வரி தாக்கல் செய்வது என பல சேவைகளுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. 10 இலக்கு எண் கொண்ட வருமான வரித்துறையால் பான் கார்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. பான் கார்டு விதிகளில் அவ்வப்போது மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இனி ஆதார் செல்லாது
அந்த வகையில், தற்போது வருமான வரித்துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் பான் கார்டு விதிகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடக்க உள்ளது. குறிப்பாக பான் கார்டு விண்ணப்பிக்கும்போது சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்களில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக ஆதார் கார்டு செல்லாது என்றும் அதற்கு பதிலாக சில ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது.
அதாவது, பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு பலரும் ஆதார் கார்டை சமர்ப்பித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக ஆதார் கார்டு மட்டும் செல்லாது என வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது.
எனவே, பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக பிறப்பு சான்றிதழ், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ, ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 2026 மார்ச் 31ஆம் தேதி வரை ஆதார் கார்டு பயன்படுத்தி பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியில் இருந்து பிறப்பு சான்றிதழ், வாக்காளர் அட்டையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பான் கார்டு விதிகளில் மாற்றம்
புதிய விதிகளின்படி, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் பழைய விண்ணப்ப படிவங்களுககு பதிலாக புதிய பான் விண்ணப்ப படிவங்களை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் டெபாசிட் செய்தால் பான் எண்ணை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த விதி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் பொருந்தும்.
சொத்து வாங்குதல், விற்பனை செய்வதற்கான புதிய பான் வரம்பு ரூ.20 லட்சமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. வாக்னங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்தால் பான் எண் கட்டாயமாகும். ஹோட்டலில் ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்தால் பான் கார்டு கட்டாயமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
எனவே, மக்கள் மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது விண்ணப்பித்தால் ஆதார் கார்டு மட்டும் சமர்ப்பித்தால் போதும். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு பிறப்பு சான்றிதழ், கல்விச்சான்றிதழ், ஓட்டுநர் உரிமத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, அதனை சமர்ப்பிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். மேலும், பழைய படிவங்கள் செல்லாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
பான் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
1.பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முதலில் NSDL/UTISL என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும்.
2. அதில் New PAN என்பதை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதில் Form 49A என்ற படிவத்தை கிளிக் செய்து படிவத்தில் கேட்பட்டதை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
3. பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி, மொபைல் எண், மெயில் ஐடி போன்ற விவரங்களை சரியாக உள்ளிட்டு அதற்கான சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
4. ஆதார் கார்டு, முகவரி சான்று, பிறந்த தேதி சான்று போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இப்போது பான் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தால் ஆதார் மட்டும் சமர்ப்பித்தால் போதும். ஏப்ரல் 1 முதல் மேற்கண்டவற்றிலும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
5. இதன்பிறகு, பான் கார்டுக்கான கட்டணத்தை டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, யுபிஐ மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
6. இதன்பிறகு, ஆதார் அடிப்படையில் e kyc முறையில் சரிபார்க்க வேண்டும். ஆதார் மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
7. e pan சில நாட்களில் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு வந்தடையும். பான் கார்டு 10 முதல் 15 நாட்களில் உங்களுக்கு தபால் மூலம் முகவரிக்கு வரும்.
கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
மேற்கண்ப்படி பான் கார்டுக்கு தற்போது விண்ணப்பித்தால் ஆதார் மட்டுமே பிறப்பு சான்றாக சமர்ப்பிக்கலாம். ஆனால், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் நீங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம், 10ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், பிறப்பு சான்றிதழ் போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, ஆதார் கார்டு இல்லாமல் இருப்பவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ