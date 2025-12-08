English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Lifestyle
  • அழுது அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை..அடிக்காமல் அடக்குவது எப்படி? பெற்றொர்களுக்கான டிப்ஸ்

அழுது அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை..அடிக்காமல் அடக்குவது எப்படி? பெற்றொர்களுக்கான டிப்ஸ்

Parenting Tips How To Manage Stubborn Children :அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகள்…அய்யோ பாவம் பெற்றோர்கள்! சமாளிப்பது எப்படி? சிம்பிள் டிப்ஸ், இங்கே

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 8, 2025, 06:23 PM IST
  • குழந்தைகளை எப்படி சமாளிப்பது?
  • அடம்பிடிக்கையில் கையாள்வது எப்படி?
  • பெற்றோர்களுக்கான டிப்ஸ்!

அழுது அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை..அடிக்காமல் அடக்குவது எப்படி? பெற்றொர்களுக்கான டிப்ஸ்

Parenting Tips How To Manage Stubborn Children : குழந்தைகள் என்றாலே அவர்களின் பலர் அடம்பிடிக்கும் குணாதிசயம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்று பல நேரங்களில் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாது. சமாதானப்படுத்துவதை தாண்டி, சமாளிப்பதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கும். அவர்களை அடம் பிடிப்பது தப்பு என்று சிறுவயதிலேயே கூறவில்லை என்றால் வளரும்போதும் அதே குணாதிசயத்துடன் வளருவார்கள். அவர்களை சமாளிப்பதற்கான சில டிப்ஸ் இதோ. 

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தைகளின் பேச்சை கேட்பது:

குழந்தைகளை சமாளிக்க முதலில் பெற்றோர்களுக்கு பொறுமையும் நிதானமும் தேவை. அவர்கள் அடம் பிடிப்பதற்கு காரணம், பெரும்பாலான சமயங்களில் பெற்றோர் தம்மை கேட்காதது போல் உணர்வது தான். அந்த உணர்வை ஆரம்பத்தில் கொடுக்காமல் இருக்க, அவர்கள் கூறுவதை நாம் முதலில் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும். அவர்களை உணர்வுகளை மதித்து அனுமதித்தால் தான் அவர்களும் நம் உணர்வை மதிப்பார்கள். 

குறிப்பிட்ட தேர்வுகள்: 

அடம் பிடிக்கும் குழந்தைகள் தனக்கு முன்னர் நிறைய சாய்ஸ்களை பார்க்கும் போது தான் அதிகமாக அடம் பிடிப்பார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் அவர்களுக்கு எந்த சாய்ஸ் சிறந்தது என்று விரும்புகிறீர்களோ அதில் சிலவற்றை மட்டும் காண்பித்து அதில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, சாப்பிட்ட பின்பு வீட்டுப்பாடம் முடிகிறாயா, வீட்டுப்பாடம் முடித்துவிட்டு சாப்பிடுகிறாயா என்று கேட்டால் அவர்கள் இரண்டில் ஒன்றை கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுப்பார்கள். இதில் எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் அவர்கள் வீட்டுப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயம் ஆக்கப்படும்.

கனிவாக நடந்து கொள்வது..

பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தாம் குழந்தைகளிடம் Harsh ஆக பேசினால், அவர்கள் வழிக்கு வந்து விடுவார்கள் என்று யோசிக்கின்றனர். ஆனால், உண்மை அது கிடையாது. அவர்களிடம் நீங்கள் கண்டித்துடன் பேசும் போதும் கனிவாக பேச வேண்டும். அப்படி செய்தால் தான் பின்னாளில் அவர்கள் வளர்ந்த பின்பும், தான் தவறு செய்கையில் அவர்களை அவர்களே பழித்து கொள்வதை நிறுத்துவார்கள்.

எல்லைகள்:

குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் செய்யும் விஷயத்திற்கு பின் விளைவுகள் இருக்கிறது என்பதை பாடம் புகட்ட வேண்டும். அனைத்திற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு என்பதை அவர்களுக்கு ஏற்ற மொழியில் நீங்கள் சொல்லித் தரலாம். எப்போதெல்லாம் இப்படி அடம் பிடிக்கிறார்களோ, அப்போதே அவர்களிடம் இந்த எல்லை கோடுகள் குறித்து பேச வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது..

பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் ஏதேனும், சாதாரணமான விஷயத்தை செய்யும் போது அவர்களை பாராட்டுவது அல்லது லஞ்சம் கொடுப்பது போல பிடித்ததை வாங்கி தருவது உள்ளிட்டவற்றை செய்கின்றனர். இதனால் அவர்கள் திருந்த போவதில்லை. மாறாக, தான் செய்யும் விஷயங்களுக்கு நமக்கு பரிசுகள் கிடைக்கும் என நினைத்துக் கொள்வார்கள். இதை விடுத்து அவர்களுக்கு நெடுங்காலத்திற்கு ஏற்றார் போல நல்ல குணாதிசயங்களை வளர்த்துக்கொள்ள தூண்ட வேண்டும். 

நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது…

அனைத்து மாற்றங்களும் பெற்றோர்களிடமிருந்துதான் ஆரம்பிக்கும். எனவே, பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருந்து எப்படி வாழ்க்கையை நடத்துவது என்பதை வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். அப்போதுதான் வளர்ந்த பின்பும் அவர்கள் உங்களை பார்த்து கற்றுக் கொள்வர்.

மேலும் படிக்க | 10 வயதிற்குள் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 10 விஷயங்கள்!

மேலும் படிக்க | உங்க 5 வயது குழந்தைக்கு ‘இதெல்லாம்’ கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும்..!!

About the Author
