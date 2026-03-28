APY: மாதம் ₹210 செலுத்தினால் ₹5000 ஓய்வூதியம்: அசத்தலான அரசு திட்டம்

Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் கீழ், தொடக்கத்தில் சிறிய அளவிலான முதலீடுகளைச் செய்வதன் மூலம், 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதம் ரூ.5,000 வரையிலான ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:49 AM IST
  • இத்திட்டத்தில் சேர குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வயது வரம்பு என்ன?\
  • முதலீட்டுத் தொகையை (Premium) எப்படிச் செலுத்த வேண்டும்?
  • பாதியிலேயே இத்திட்டத்திலிருந்து வெளியேற முடியுமா?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Palani
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
camera icon8
IPL
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Theatre releases
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
Atal Pension Yojana Benefits List In Tamil: ஒருபுறம், நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே வாழும் பலர் உள்ளனர்—அதாவது, தாங்கள் ஈட்டும் வருமானத்தை அதே நாளிலேயே செலவிட்டுவிடுபவர்கள்—மறுபுறம், தங்கள் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகளால் வாடுபவர்களும் பலர் உள்ளனர். இதனால்தான் மக்கள் சேமிக்கிறார்கள்.

எனினும், சேமிப்பிற்காகக் கையில் உபரி நிதி அனைவருக்கும் இருப்பதில்லை என்பதை மறுக்க இயலாது; ஆயினும், நீங்கள் விரும்பினால், மாதந்தோறும் சிறிய அளவிலான தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலம் உங்கள் முதுமைக்காலத்திற்கான ஓய்வூதியத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும். உண்மையில்—'அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்' (Atal Pension Yojana) வாயிலாகவே இது சாத்தியமாகிறது; இத்திட்டத்தின் கீழ், உங்களுக்கு 60 வயது பூர்த்தியான பிறகு, மாதா மாதம் ரூ.5,000 வரையிலான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இருப்பினும், இத்திட்டத்தில் இணைந்துகொள்வதற்கு நீங்கள் தகுதி பெற்றிருக்கிறீர்களா என்பதை அவசியம் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இத்திட்டத்திற்கான தகுதி வரம்புகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை, இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்...

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Atal Pension Yojana) என்றால் என்ன?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Atal Pension Yojana) நோக்கம், மக்களுக்கு அவர்களின் முதுமைக் காலத்தில் நிதி உதவி வழங்குவதாகும்.
இத்திட்டத்தின் பயனைப் பெற, நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்குச் சிறிய அளவிலான மாதாந்திர முதலீடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, 18 வயதுடைய ஒருவர் மாதம் ₹210 வீதம் (குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு) பங்களிப்பு செய்தால், அவருக்கு 60 வயது பூர்த்தியான பிறகு மாதம் ₹5,000 ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.
இதேபோல், 30 வயதுடைய ஒருவர் மாதம் தோறும் ₹577 முதலீடு செய்வதன் மூலம், ₹5,000 மாத ஓய்வூதியப் பலனைப் பெறுகிறார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒருவர் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்வது அவசியமாகும்.
உங்கள் வங்கி கிளையத்திற்குச் சென்று இத்திட்டத்திற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (Atal Pension Yojana) யார் தகுதியுடையவர்கள்?

இந்தியக் குடிமக்களாக இருப்பவர்கள்
18 முதல் 40 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்
வரிகள் செலுத்துபவர்கள் — அதாவது, வரி செலுத்துவோர் பிரிவின் கீழ் வருபவர்கள்
வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள்

குறிப்பு: மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் நீங்கள் இடம்பெற்றிருந்தால், இத்திட்டத்தில் சேர நீங்கள் தகுதியுடையவராவீர்கள்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (Atal Pension Yojana) எவ்வாறு இணைவது?

முதலில், உங்கள் வங்கியின் கிளைக்குச் செல்லுங்கள்.
அங்கு, உங்கள் KYC சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டம் குறித்த தகவல்கள், பிரீமியம் விவரங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
இதன்பின், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு இத்திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
இறுதியாக, உங்கள் விண்ணப்பப் பதிவு நிறைவு செய்யப்பட்டு, உங்களுக்கு ஒரு ரசீது வழங்கப்படும்.

திட்டத்தின் பிற நன்மைகள்: குடும்பப் பாதுகாப்பு

நியமனதாரருக்கான பலன்கள் — சந்தாதாரர் மற்றும் அவரது இணையர் ஆகிய இருவரின் மறைவிற்குப் பிறகு, 60 வயது வரை செய்யப்பட்ட பங்களிப்புகள் உட்பட, திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியும் நியமனதாரருக்குத் திருப்பியளிக்கப்படும்.

உங்கள் அருகிலுள்ள வங்கி அல்லது அஞ்சல் நிலையத்திற்குச் சென்றோ, அல்லது NPS Trust இணையதளம் வாயிலாக இணையம் மூலமாகவோ நீங்கள் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இத்திட்டத்தில் சேர குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வயது வரம்பு என்ன?
இத்திட்டத்தில் இணைய விரும்புவோர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 40 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

முதலீட்டுத் தொகையை (Premium) எப்படிச் செலுத்த வேண்டும்?
உங்கள் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஆட்டோ-டெபிட் (Auto-debit) வசதி மூலம் தானாகவே பணம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

பாதியிலேயே இத்திட்டத்திலிருந்து வெளியேற முடியுமா?
ஆம், நீங்கள் விரும்பினால் இடையில் வெளியேறலாம். அவ்வாறு வெளியேறும்போது, நீங்கள் செலுத்திய பங்களிப்புத் தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டி ஆகியவற்றைத் திரும்பப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | IRCTC சிறப்புச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு: யாத்திரை மற்றும் டிக்கெட் முன்பதிவு விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச பயணம்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

