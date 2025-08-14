வைஷ்ணவ தேவி டூர் செல்லனுமா? இதோ ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு பேக்கேஜ் அறிவிப்பு

IRCTC Vaishno Devi Tour Package : இந்து மதத்தின் புனிதமான கோயில்களில் ஒன்றான வைஷ்ணவ தேவி கோயில், சக்தி தேவிக்கான ஒரு பழங்கால கோயில் ஆகும். இந்த கோயில் ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள கத்ராவிலிருந்து சுமார் 12 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது, இதன் உயரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5200 அடி உயரம் ஆகும். நீங்கள் தேவியைத் தரிசிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான ஐ.ஆர்.சி.டி.சி உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு தொகுப்பைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் முழு வசதியுடன் தேவியைத் தரிசிக்கலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன வசதிகள் வழங்கப்படும், கட்டணம் எவ்வளவு என்கிற தகவலை தெரிந்து கொள்வோம்?
தொகுப்பின் விவரங்கள் என்ன?
இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான ஐ.ஆர்.சி.டி.சி தயாரித்த இந்த தொகுப்புக்கு மாதா வைஷ்ணோதேவி எக்ஸ் டெல்லி (வார இறுதி) - MATA VAISHNODEVI EX DELHI (WEEKDAY) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன் குறியீடு NDR01 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று இரவுகள் மற்றும் நான்கு பகல்கள் கொண்ட இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு, தேவியின் தரிசனத்திற்காக ஜம்முவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். இந்த தொகுப்பில், உங்களுக்கு தர்ட் மற்றும் 2 செகண்ட் வகுப்பு ஏசி விருப்பம் வழங்கப்படும். இதற்கான கட்டணம் தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பயணம் ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி தொடங்கும்.
கட்டணம் விவரம் இதோ
இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான IRCTC (ஐஆர்சிடிசி) மூலம் தேவியை தரிசிக்க விரும்பினால், இதற்காக உங்களுக்கு இரண்டு வகையான பயண விருப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதன் கீழ் நீங்கள் தர்ட் மற்றும் செகண்ட் வகுப்பு AC-யில் பயணிக்கலாம். தர்ட் வகுப்பு AC-யில் தனியாக பயணம் செய்தால், நீங்கள் ரூ.10770 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், செகண்ட் வகுப்பில் இதன் கட்டணம் ரூ.11995 ஆகும். தர்ட் வகுப்பு AC-யில் இரட்டைப் பகிர்வில் பயணம் செய்தால், நீங்கள் ரூ.8100 ஆக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், செகண்ட் வகுப்பில் இதன் கட்டணம் ரூ.9330 ஆகும். தர்ட் வகுப்பு AC-யில் மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், நீங்கள் ரூ.6990 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், செகண்ட் வகுப்பில் இதன் கட்டணம் ரூ.8220 ஆகும்.
