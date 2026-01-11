English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்! தண்ணி கிட்ட இருந்து தள்ளியே இருங்க..

குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்! தண்ணி கிட்ட இருந்து தள்ளியே இருங்க..

Problems Of Bathing Daily In Winter : குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால், சில சரும பாதிப்புகள் வருமாம். அது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:15 PM IST
  • குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள்
  • கவனமா இருங்க..
  • முழு விவரம்

Trending Photos

IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!
camera icon8
Ind vs NZ
IND vs NZ ODI: அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள் எடுத்தது யார் யார்? கில்லி யாரு பாருங்க!
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மார்கழி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்! இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Pension Scheme
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்! தண்ணி கிட்ட இருந்து தள்ளியே இருங்க..

Problems Of Bathing Daily In Winter : குளிர்காலம், மழை மற்றும் வெயில் காலத்தை விட கொடுமையான காலமாக பலருக்கு தோன்றும். காரணம், மழையையும் வெயிலையும் தாங்கிக்கொள்ளும் நமது உடலால், வெயில் காலத்தை தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. குளிரில் வெளியில் சென்றாலே ஜூரம் வந்து விடுவது போல பலருக்கும் தோன்றும். இது போன்ற சமயத்தில் குளிப்பது நல்லது தானா? அப்படி குளித்தால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்? இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சிரமங்கள்:

குளிர்காலம் என்றாலே, நம்மில் பலருக்கு படுக்கையறையை விட்டு எழுந்துகொள்ளவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு தண்ணீரில் கை வைப்பதும் சிரமமாக இருக்கும். இதனால், ஒரு சில பேர் குளிர்காலத்தில் குளிக்கவே சோம்பேறித்தனப்படுவர். ஆனால், அப்படி குளிக்காமல் இருக்கும் சமயத்தில் பல நேரங்களில் உடல் மந்தமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். தினமும் குளிப்பது என்பது, ஒருவரின் தணிப்பட்ட சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தை குறிக்கிறது என்றாலும், சளி பிடித்து விடுமோ என்கிற பயத்தில் ஒரு சிலர் தண்ணீர் பக்கமே செல்வதில்லை.

குளிர் காலத்தில் நாம் குளித்து விட்டு வந்து, உடலை துண்டால் துடைத்த பிறகு, சருமம் வறண்டு பாேவதனை கண்டிப்பாக உணர்ந்திருப்போம். அப்படி சருமம் வறண்டு போகும் போது நமக்கு அசெளகரியமான உணர்வும் வரும்.

நன்மை என்ன?

முதலில், குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதை பார்க்கலாம். முதலில், சுத்தம் மற்றும் புத்துணர்ச்சியை குளிப்பதால் நாம் பெறலாம். குளிர்காலத்தில், உடலில் இருந்து வியர்வை குறைவாகவே வரும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இருப்பினும், தூசி மற்றும் இறந்த சரும செல்களை நீக்கவும் குளிப்பது அவசியம். இதனால் உடலில் இருந்து எந்த நாற்றமும் வராது. வெளியில் செல்பவர்க்ளுக்கு நம்பிக்கையும் பிறக்கும். 

அதே போல, குளிர்காலத்தில் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பதால் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும். இது தசைகளை தளர்த்தி, குளிர்காலத்தில் பொதுவாக ஏற்படும் மூக்கடைப்பு, சளி போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும். அதே போல தினசரி குளிப்பதால் உடல் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும்.

சாதாரணமாகவே, குளிப்பது நமது மனநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உடலை மட்டுமன்றி, மனதையும் சுத்தப்படுத்தி, எண்ண ஓட்டங்களை சீராக்க உதவுகிறது. 

தீமைகள் என்ன?

குளிர்காலத்தில் குளிப்பதால் சில தீமைகளும் உண்டாகுமாம். அதாவது, குளிர்காலத்தில் வீசும் காற்றே வறண்டதாகத்தான் இருக்குமாம். அப்போது சூடான நீரில் குளிப்பது சருமத்தில் இருந்து இயற்கையான முறையில் எண்ணெய் வெளியேறுவதற்கு காரணமாக அமையுமாம். இதன் காரணமாக, தோல் உரிதல், எரிச்சல், தோல் அரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதனால், குளிர்காலத்தில் நீண்ட நேரம் சூடான நீரில் குளிப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள் என்கின்றனர் தோல் மருத்துவர்கள்.

அதே போல, குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி தலைக்கு குளிக்கும் போது நாம் ஷாம்பூ உபயோகிக்க வேண்டியது இருக்கும். இதனால், முடி வறட்சி பெற்று, உடையக்கூடியதாக மாறலாம். முடி ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால், அடிக்கடி தலைக்கு குளிப்பதை விடுத்து, தேவைப்படும் நேரத்தில் குளிக்க வேண்டும்.

குளிக்க முடியாத நேரத்தில்...

உங்களால் குளிர்காலத்தில் குளிக்க முடியாத காலங்களில் முகம், கை, கால்கள், பிறப்புறுப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளை நன்றாக சுத்தமாக வைத்திருத்தலே போதுமானது என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
winterproblemsBathingShoweringBody

Trending News