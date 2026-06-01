/RRB 2026: பத்தாம் வகுப்பு முதல் பட்டதாரி வரை.. ₹29,200+ சம்பளம், 6,565 காலி இடங்கள், மத்திய அரசு வேலை

RRB Recruitment 2026: மத்திய அரசு வேலையை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஜாக்பாட் செய்தி கிடைத்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே துறையில் (Indian Railways) பணிபுரிய வேண்டும் என்பது பலரின் வாழ்நாள் கனவாக இருக்கும். அந்தக் கனவை நிஜமாக்கும் வகையில், மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB), நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 6,565 டெக்னீஷியன் (Technician) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
நீங்கள் 10-வது, ITI, டிப்ளமோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி எனில், இந்த பொன்னான வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள். RRB வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்கள், கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு, சம்பளம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகியவற்றை இந்த பதிவில் மிக விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
ரயில்வே வாரியம் வெளியிட்டுள்ள இந்த புதிய அறிவிப்பின்படி, Technician Grade 1 (Signal) மற்றும் Technician Grade 3 ஆகிய இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ விரிவான அறிவிப்பு (Detailed Notification) 2026 ஜூன் 29 அன்று வெளியாக உள்ளது.
RRB Technician Recruitment 2026: முக்கிய விவரங்கள்
|முக்கிய விவரங்கள்
|தகவல்
|நிறுவனம்
|ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (RRB)
|பணியின் பெயர்
|டெக்னீஷியன் (Grade 1 மற்றும் Grade 3)
|மொத்த காலியிடங்கள்
|6,565
|அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்
|rrbapply.gov.in
|விண்ணப்ப முறை
|ஆன்லைன்
|விரிவான அறிவிப்பு
|ஜூன் 29
மத்திய ரயில்வே வாரியம் இந்த முறை மிகப்பெரிய அளவில் ஆட்களைத் தேர்வு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. மொத்தமுள்ள 6,565 பணியிடங்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:
Technician Grade 1 (Signal): 323 பணியிடங்கள்
Technician Grade 3: 6,242 பணியிடங்கள்
ஒவ்வொரு பதவி Group-க்கும் தனித்தனியான கல்வித் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. Technician Grade 1 (Signal):
விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் B.Sc (Physics/Electronics/Computer Science/IT) அல்லது B.E / B.Tech அல்லது 3 ஆண்டுகள் டிப்ளமோ (Diploma) படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
2. Technician Grade 3:
விண்ணப்பதாரர்கள் 10-ஆம் வகுப்பு (SSLC) தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு, சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் ITI (Industrial Training Institute) சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது தேசிய அப்ரண்டிஸ் சான்றிதழ் (NAC) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2026-ஆம் ஆண்டின் புதிய விதிகளின்படி விண்ணப்பதாரர்களுக்கான வயது வரம்பு பின்வருமாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது:
ரயில்வே துறையில் வழங்கப்படும் 7-வது ஊதியக் குழுவின் (7th Pay Commission) படி, ஆரம்ப கால அடிப்படையிலான சம்பள விவரங்கள் இதோ:
Technician Grade 1: மாதம் ₹29,200/- (இத்துடன் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் இதர படிகள் தனியாக வழங்கப்படும்).
Technician Grade 3: மாதம் ₹19,900/- (இத்துடனும் இதர படிகள் மற்றும் அகவிலைப்படிகள் சேர்க்கப்பட்டு கைநிறைய சம்பளம் கிடைக்கும்).
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், இந்த சம்பள அளவுகளில் ஏற்றம் ஏற்படலாம்.
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் முற்றிலும் வெளிப்படையான முறையில் 3 கட்டங்களாகத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்:
விண்ணப்பிக்க விரும்பும் இளைஞர்கள் இந்த தேதிகளைக் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கடைசி நேரத்தில் இணையதள நெரிசலைத் தவிர்க்க முன்கூட்டியே விண்ணப்பிப்பது நல்லது.
விரிவான அறிவிப்பு வெளியாகும் நாள்: ஜூன் 29, 2026
ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கும் நாள்: ஜூன் 30, 2026
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: ஜூலை 29, 2026 (இரவு 11:59 மணி வரை)
முக்கிய குறிப்பு: உங்கள் விண்ணப்பத்தில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அது நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சான்றிதழ்களில் உள்ளபடியே பெயரையும் பிறந்த தேதியையும் சரியாக உள்ளிடவும். ரயில்வே துறையில் நிரந்தர அரசு வேலை பெற நினைக்கும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் இன்றே தேர்வுக்குத் தயாராகத் தொடங்குங்கள்.