English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ராமேஸ்வரம் செல்ல ஆசையா? சீனியர் சிட்டிசன்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் ரயில்வே பேக்கேஜ்

ராமேஸ்வரம் செல்ல ஆசையா? சீனியர் சிட்டிசன்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் ரயில்வே பேக்கேஜ்

Rameshwaram Tour Package For Senior Citizens: ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குள் 22 நன்னீர் கிணறுகள் உள்ளன. இந்த கிணறுகளில் குளிப்பதால் உடல் மற்றும் மனம் தூய்மையடைவதாக மக்கள் நம்புகிறார்கள். நீங்களும் இந்த புனித ஸ்தலத்தை பார்வையிட விரும்பினால், இந்த கட்டுரையை படிக்கவும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 9, 2026, 03:57 PM IST
  • டூர் பேக்கேஜ் கட்டணம்
  • என்னென்ன அம்சங்கள் அடங்கும்?
  • முழு பயண திட்டம் விவரம்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சப்ரைஸ்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ் இதோ
camera icon7
Tamil Nadu government
தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சப்ரைஸ்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ் இதோ
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
camera icon7
Team India
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
தை 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ராமேஸ்வரம் செல்ல ஆசையா? சீனியர் சிட்டிசன்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் ரயில்வே பேக்கேஜ்

Rameshwaram Tour Package For Senior Citizens: ராமேஸ்வரம் கோயில் பக்தர்களிடையே மிகுந்த பிரசித்தப் பெற்ற இடங்களில் ஒன்றாகும். தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள ராமர், இலங்கையிலிருந்து திரும்பிய பிறகு இங்கு சிவனை வழிபட்டதாக நம்பப்படுகிறது. உண்மையான மன நம்பிக்கையுடன் இங்கு வரும் நபர்களுக்கு இறைவனின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்தக் கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனர். எனினும், இந்த இடத்தை இதுவரை பார்வையிட முடியாத நபர்கள் தங்கள் பயணத்தை சரியான முறையில் திட்டமிடுவதில் சிரமப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கு புக்கிங் செய்யும் போது பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். அத்தகையவர்களுக்கு ரயில்வே ஒரு சுற்றுலா பேக்கேஜை கொண்டுவந்துள்ளது. இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் தொடர்பான முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ராமேஸ்வரம் டூர் பேக்கேஜ்
இந்த டூர் சென்னையில் தொடங்கும். அதாவது நீங்கள் சென்னையில் இருந்து மட்டுமே டூர் பேக்கேஜிற்கான டிக்கெட்டை பெற முடியும்.
இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் ஒரு நாளுக்கு மட்டுமே இருக்கும்.
இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜில் டாக்ஸி பயணம் தரப்படும்.
இந்த பேக்கேஜ் RAMESHWARAM ONE DAY TRIP (SMH109) என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
டூர் பேக்கேஜ் தேதி: பிப்ரவரி 12, 2026

டூர் பேக்கேஜ் கட்டணம்
நீங்கள் தனியாக பயணம் செய்தால், சுற்றுலா பயணித்திற்காக ஒரு நபருக்கு ரூ.7,620 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் ஒரு குழுவுடன் பயணம் செய்தால், கட்டணம் மலிவாகும்.
இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ரூ.3,810 கட்டணம்.
மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ரூ.2,550 கட்டணம் வசூலிக்கபடும்.
5-1 வயது குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்தால், கட்டணம் ரூ.960.

இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவை நீங்கள் இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் செய்துக் கொள்ளலாம்.

என்னென்ன அம்சங்கள் அடங்கும்?
முழு பயணத்திற்கும் தனி ஏசி வாகனத்தில் சாலை போக்குவரத்து வழங்கப்படும்.
பயணத்திட்டத்தின்படி அனைத்து சுற்றுலா தலங்களுக்கும் நீங்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
பயண காப்பீடு வழங்கப்படும்.
கட்டணங்கள், பார்க்கிங் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து வரிகளும் பேக்கேஜ் கட்டணத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பேக்கேஜில் உணவு சேர்க்கப்படவில்லை. ஹோட்டல் தங்குமிட வசதிகளும் உங்களுக்கு வழங்கப்படாது.
இது ஒரு நாள் சுற்றுலா பேக்கேஜ் என்பதால், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வழங்கப்படாது.

முழு பயண திட்டம் விவரம்
காலை 06.00 மணிக்கு மதுரையிலிருந்து பயணம் தொடங்கப்படும். காலை 09.30 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் சென்றடையும். வழியில் பாம்பன் பாலத்தைக் Indira Gandhi Road Bridge) காணலாம். அக்னி தீர்த்தத்தில் நீராடி, பின்னர் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குச் (Jyothirlinga) அழைத்து செல்லப் பாடுவீர்கள். மதிய உணவிற்குப் பிறகு, பஞ்சமுகி அனுமன் கோயில் மற்றும் ராமர் பாதம் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்வீர்கள். திரும்பும் வழியில் APJஅப்துல் கலாம் நினைவிடத்தைப் பார்வையிட்டு, இரவு 22.00 மணிக்கு மதுரை வந்தடைவீர்கள்.

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு சூப்பர் டூர் பேக்கேஜ், கம்மி விலையில் IRCTC டூர் திட்டம்!

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்களா? இனி 'இந்த' செயலி இயங்காது.. மார்ச் 1 முதல் அமல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RameshwaramRameshwaram TourYatraIRCTCtour package

Trending News