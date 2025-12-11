English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குண்டா இருக்கீங்களா? இனி கவலையே இல்லை! இந்த 4 உணவுகள் போதும், டக்குனு குறைக்கலாம்

குண்டா இருக்கீங்களா? இனி கவலையே இல்லை! இந்த 4 உணவுகள் போதும், டக்குனு குறைக்கலாம்

Weight Loss Tips in Winter: எடை இழப்பில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் சில குளிர்காலப் பழங்களைப் பற்றி தான் காணப் போகிறோம். அவை என்னென்ன பழங்கள் என்பதை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:11 PM IST
  • எடை இழப்புக்கு சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்
  • கொய்யா ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்
  • ஆரஞ்சு சுவை மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் புதையல்

குண்டா இருக்கீங்களா? இனி கவலையே இல்லை! இந்த 4 உணவுகள் போதும், டக்குனு குறைக்கலாம்

Weight Loss Tips in Winter: இன்றைய காலகட்டத்தில், எடை அதிகரிப்பு ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகிவிட்டது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும், உடல் பருமனால் அவதிப்படுபவர்களைக் காண முடிகிறது. பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் மோசமான வாழ்க்கை முறை காரணமாக அதிக எடையுடன் இருக்கிறார்கள். ஒருமுறை அதிக எடை போட்டுவிட்டால், அதைக் குறைக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும். உடல் பருமன் மேலும் பல நோய்களையும் உடன் கொண்டு வருகிறது.

குளிர்காலத்தில் பசியைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினம் மற்றும் உடல் செயல்பாடு கணிசமாகக் குறைவதால், எடை இன்னும் வேகமாக அதிகரிக்கும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் உணவில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். இங்கே, எடை இழப்பில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் சில குளிர்காலப் பழங்களைப் பற்றி தான் காணப் போகிறோம். அவை என்னென்ன பழங்கள் என்பதை இங்கே காணலாம். 

Weight Loss Tips in Winter: எடை இழப்புக்கு சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

1. கொய்யாப்பழம்
கொய்யா ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. குளிர்காலத்தில் மக்கள் கொய்யா பழத்தை மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் சுவையுடனும் சாப்பிடுகிறார்கள். இந்த நாட்களில் கொய்யா சட்னி மற்றும் காரமான கொய்யா சாட் மிகவும் விரும்பப்படுகிறது. நீங்கள் எடை இழக்க விரும்பினால், கொய்யாவை உங்கள் உணவில் கண்டிப்பாகச் சேர்க்க வேண்டும். கொய்யாவில் குறைந்த கலோரிகள் மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது, இது உங்களை நீண்ட நேரம் நிறைவாக உணர வைக்கிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது, இது விரைவான எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

2. பப்பாளி
பப்பாளி ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது சரும ஆரோக்கியம், முடி ஆரோக்கியம், நகங்கள், குடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் எடை இழப்புக்கு கூட உதவுகிறது. பப்பாளியில் கலோரிகள் குறைவாகவும், வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்ததாகவும் உள்ளது. எடை இழப்புக்கு, நீங்கள் தினமும் காலை உணவாக ஒரு கிண்ணம் பப்பாளி சாப்பிடலாம். இது உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, கொழுப்பைக் குறைக்கவும் உதவும்.

3. ஆரஞ்சு
ஆரஞ்சு சுவை மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் புதையல். குளிர்காலத்தில் இதை உட்கொள்வது உங்கள் எடையை விரைவாகக் குறைக்க உதவும். வைட்டமின் சி, நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் நிறைந்த ஆரஞ்சு, அதிக உணவுப் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. ஆரஞ்சுகளில் உள்ள வைட்டமின் சி வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் கொழுப்பை எரிப்பதற்கும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

4. ஆப்பிள்கள்
ஆப்பிளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி உங்கள் பெரியவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களிடமிருந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்த சிறிய சிவப்புப் பழம் உடல் பருமனைத் தடுக்க உதவும். ஆப்பிளில் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருப்பதுடன், அதிகப்படியான நார்ச்சத்து உள்ளது, இது உங்களை நீண்ட நேரம் பசி இல்லாமல் வைத்திருக்க உதவும். இது அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைக் குறைக்கும். தினமும் சிறிதளவு கருப்பு மிளகுத் தூள் தூவி ஆப்பிள் துண்டுகளைச் சாப்பிடுவது குறிப்பிடத்தக்க எடை இழப்புக்கு உதவியாக இருக்கும்.

