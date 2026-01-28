English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

Rashi Khanna Skin Care Secret Tips: நடிகை ராஷி கண்ணா 5 ஸ்டெப்ஸ் மூலம் தன்னுடைய சருமத்தை  பொலிவுடன் வைத்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:04 PM IST
  • ராஷி கண்ணாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்
  • 5 Steps ஸ்கின் கேர் Routine
  • என்னென்ன தெரியுமா?

Trending Photos

மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் வசூல்.. இதுவரை எவ்வளவு? மொத்த கலெக்ஷனில் கில்லியை மிஞ்சுமா?
camera icon7
Mankatha Collection
மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் வசூல்.. இதுவரை எவ்வளவு? மொத்த கலெக்ஷனில் கில்லியை மிஞ்சுமா?
இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்
camera icon7
Jupiter Direct Transit
இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்
ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
camera icon7
IRCTC
ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

Rashi Khanna Skin Care Secret Tips: இன்றயை காலத்தில் சரும  பராமரிப்பு என்பது அனைவருக்கும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. மாறிவரும் காலநிலைக்கு ஏற்ப, பெண்கள், ஆண்கள் சருமத்தை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம். அதுவும் தற்போது முழு நேரமும் கம்ப்யூட்டரில் அமர்ந்தும், 24 மணி நேரமுமம் செல்போன் பார்ப்பது போன்ற காரண்ஙகளால் நாம் சரும பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

எனவே, சருமத்தை பராமரிப்பது முக்கிய தேவையாக உள்ளது. அந்த வகையில், நடிகைகள் தங்கள் சருமத்தை சில சின்ன விஷயங்கள் மூலம் பராமரித்து வருகின்றனர். நடிகை தமன்னா போன்றோர் வீட்டில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சமையல் பொருட்கள் மூலமே தங்களுடைய சருமத்தை பராமரித்து வருகின்றனர்.  அந்த வகையில், நடிகை ராஷி கண்ணாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட் குறித்து பார்க்கலாம். இவர் 5 ஸ்டெப்ஸ் மூலம் தன்னுடைய சருமத்தை  பொலிவுடன் வைத்துள்ளார். எனவே, அந்த ஐந்து ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம். 

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்

க்ளென்ஸிங் (Cleansing): ராஷி கண்ணா அன்றாடம் ஸ்கின் கேரின் முதன்மையாக இருப்பது கிளென்ஸிங். இதனை தினமும் அவர் செய்வது உண்டு. அன்றாடம்  அவர் மேக் அப் போட்டு வருகிறார். மேக் அப் சருமத்தில் படிந்துவிடாமல் இருக்க க்ளென்ஸிங் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தன் சருமத்திற்கு ஏற்ற க்ளென்ஸிங் மூலம் முகத்தை க்ளின் செய்து வருகிறார். 

Exfoliation: வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இந்த Exfoliation பயன்படுத்துகிறார். இது சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்க உதவுகிறது. இதற்காக தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற ஸ்க்ரப்பரை அவர் முகத்தில் பயன்படுத்தி வருகிறார். இது சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்க உதவுகிறது. 

மாய்ஸ்சரைஸிங்:  ராஷி கண்ணா தொடர்ந்து, தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைஸிங் பயன்படுத்தி வருகிறார். cleansing செய்துவிட்டு, தினமும் இரவு, காலை, மேக் அப் போடுவதற்கு முன்பு, தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைஸர் பயன்படுத்தி வருகிறார். மாய்ஸ்சரைஸர் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சரும வறட்சியை தடுக்க முடிவதாக அவர் கூறியுள்ளார். 

சன்ஸ்க்ரீன்: இதற்கு அடுத்தப்படியாக தினமும் முகத்திற்கு சன்ஸ்க்ரீன் பயன்படுத்தி வருகிறார். spf 30 என்று இருக்கும்படியாக சன்ஸ்கிரீனை அவர் பயன்படுத்தி வருவதாக கூறியுள்ளார். வெயிலில் இருந்து சருமத்தை பாதுகாக்க அவர் இதனை பயன்படுத்தி வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று முறையாவது இதனை பயன்படுத்தி வருகிறார். 

தண்ணீர்: எப்போது சரும பராமரிப்புக்கு தண்ணீருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 டம்பளர் தண்ணீர் குடீடித்து வருகிறார். இதன் மூலம், சருமத்தில் நீர்றேற்றாக இருக்கும். இதன் மூலம் சரும பொலிவுடன் இருக்கும் என கூறுகிறார். இந்த ஐந்து ஸ்டெப்ஸ் மூலம் தனது சருமத்தை பொலிவுடன் வைத்துள்ளராம் ராஷி கண்ணா.

மேலும் படிக்க: ஸ்ருதி ஹாசன் யூஸ் பண்ணும் சீக்ரெட் ஹேர் ஆயில்.. முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்கும்

மேலும் படிக்க: சமந்தா முதல் தமன்னா வரை.. டாப் நடிகைகளின் அழகு சீக்ரெட் இதுதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
skin careskin care routineRashi Khanna Skin care routine tipsRashi Khanna Skin Care Tips

Trending News