ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

Rashi Khanna Skin Care Secret Tips: இன்றயை காலத்தில் சரும பராமரிப்பு என்பது அனைவருக்கும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. மாறிவரும் காலநிலைக்கு ஏற்ப, பெண்கள், ஆண்கள் சருமத்தை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம். அதுவும் தற்போது முழு நேரமும் கம்ப்யூட்டரில் அமர்ந்தும், 24 மணி நேரமுமம் செல்போன் பார்ப்பது போன்ற காரண்ஙகளால் நாம் சரும பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.
எனவே, சருமத்தை பராமரிப்பது முக்கிய தேவையாக உள்ளது. அந்த வகையில், நடிகைகள் தங்கள் சருமத்தை சில சின்ன விஷயங்கள் மூலம் பராமரித்து வருகின்றனர். நடிகை தமன்னா போன்றோர் வீட்டில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சமையல் பொருட்கள் மூலமே தங்களுடைய சருமத்தை பராமரித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகை ராஷி கண்ணாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட் குறித்து பார்க்கலாம். இவர் 5 ஸ்டெப்ஸ் மூலம் தன்னுடைய சருமத்தை பொலிவுடன் வைத்துள்ளார். எனவே, அந்த ஐந்து ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம்.
நடிகை ராஷி கண்ணாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்
க்ளென்ஸிங் (Cleansing): ராஷி கண்ணா அன்றாடம் ஸ்கின் கேரின் முதன்மையாக இருப்பது கிளென்ஸிங். இதனை தினமும் அவர் செய்வது உண்டு. அன்றாடம் அவர் மேக் அப் போட்டு வருகிறார். மேக் அப் சருமத்தில் படிந்துவிடாமல் இருக்க க்ளென்ஸிங் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தன் சருமத்திற்கு ஏற்ற க்ளென்ஸிங் மூலம் முகத்தை க்ளின் செய்து வருகிறார்.
Exfoliation: வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இந்த Exfoliation பயன்படுத்துகிறார். இது சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்க உதவுகிறது. இதற்காக தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற ஸ்க்ரப்பரை அவர் முகத்தில் பயன்படுத்தி வருகிறார். இது சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்க உதவுகிறது.
மாய்ஸ்சரைஸிங்: ராஷி கண்ணா தொடர்ந்து, தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைஸிங் பயன்படுத்தி வருகிறார். cleansing செய்துவிட்டு, தினமும் இரவு, காலை, மேக் அப் போடுவதற்கு முன்பு, தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைஸர் பயன்படுத்தி வருகிறார். மாய்ஸ்சரைஸர் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சரும வறட்சியை தடுக்க முடிவதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
சன்ஸ்க்ரீன்: இதற்கு அடுத்தப்படியாக தினமும் முகத்திற்கு சன்ஸ்க்ரீன் பயன்படுத்தி வருகிறார். spf 30 என்று இருக்கும்படியாக சன்ஸ்கிரீனை அவர் பயன்படுத்தி வருவதாக கூறியுள்ளார். வெயிலில் இருந்து சருமத்தை பாதுகாக்க அவர் இதனை பயன்படுத்தி வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று முறையாவது இதனை பயன்படுத்தி வருகிறார்.
தண்ணீர்: எப்போது சரும பராமரிப்புக்கு தண்ணீருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 டம்பளர் தண்ணீர் குடீடித்து வருகிறார். இதன் மூலம், சருமத்தில் நீர்றேற்றாக இருக்கும். இதன் மூலம் சரும பொலிவுடன் இருக்கும் என கூறுகிறார். இந்த ஐந்து ஸ்டெப்ஸ் மூலம் தனது சருமத்தை பொலிவுடன் வைத்துள்ளராம் ராஷி கண்ணா.
