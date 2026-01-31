Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!

ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பாக சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் (Civil Supplies Department) ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. காங்கிரஸ் அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, புதிய கார்டுகளை அனுமதித்த நிலையில் தற்போது தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியானவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதை ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக மாற்றவும், தகுதியான அனைவருக்கும் ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், பல பகுதிகளில் சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகளின் கள ஆய்வுகளின் போது ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான முக்கிய பிரச்சினைகள் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், சிவில் சப்ளைஸ் அதிகாரிகள் இப்போது ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் முடிவை எடுத்துள்ளனர்.
தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே ரேஷன் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. ரேஷன் அரிசி தவறான பாதையில் செல்லாமல் இருக்க புதிய செயல் திட்டம் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் ரேஷன் கார்டுகள் வைத்திருப்பவர்களை அடையாளம் காண குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சில மாவட்டங்களில் இந்த செயல்முறை ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசு அறிவித்த வழிகாட்டுதல்களுக்கு மாறாக ரேஷன் கார்டுகள் வைத்திருப்பவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களின் அட்டைகளை பொதுமக்களுக்கு வெளியிட குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை முடிவு செய்துள்ளது. போலி அட்டைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் தகுதியுள்ள ஆனால் ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்படாதவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மாவட்டங்களில் இருந்து தகவல்களை சேகரிக்கும் அதிகாரிகள், அரசாங்கத்துடன் கலந்துரையாடிய பிறகு அவர்களின் வழக்கில் அதிகாரப்பூர்வ முடிவை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், ரேஷன் கார்டுகளுக்கு யார் தகுதியானவர்கள் என்பதை அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது, மேலும் அவர்கள் மட்டுமே அந்த அட்டைகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தி வருகிறது. மேலும் தகுதியற்றவர்களை அடையாளம் காணும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. கள ஆய்வின் போது, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளில் பணிபுரியும் சில ஊழியர்களும் வெள்ளை ரேஷன் கார்டுகளைப் பெற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியில் அட்டைகளைப் பெற்றவர்களில் நான்கு ஏக்கருக்கு மேல் நிலங்கள் மற்றும் ரூ.8 லட்சம் வருமானம் உள்ளவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
அதே நேரத்தில், தகுதியற்றவர்கள் போலி ரேஷன் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி அந்த அட்டைகளைப் பெற்று ஓய்வூதியத்துடன் மருத்துவ சேவைகளையும் பெறுவதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகளால் அடையாளம் காணப்பட்ட பெயர்களின் பட்டியல் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் உள்ள பெயர்கள் தகுதியானவையா அல்லது தகுதியற்றவையா என்பது இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. போலி ரேஷன் கார்டுகளை அகற்றும் செயல்முறை அரசாங்க விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படும் என்று வருவாய் அதிகாரிகள் விளக்கினர். பட்டியலில் பெயர்கள் இருக்கும் வரை கவலைப்படத் தேவையில்லை என்றும், சரிபார்ப்பின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
