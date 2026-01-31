English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!

Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!

Ration Cards Latest Decisions: போலி ரேஷன் கார்டுகளை அகற்றும் பணிக்கு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை தயாராகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:38 AM IST
  • ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ரேஷன் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
கன்னம் ஒட்டிப்போய் அடையாளமே தெரியாத த்ரிஷா! இவ்வளவு மெலிந்தது ஏன்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Trisha
கன்னம் ஒட்டிப்போய் அடையாளமே தெரியாத த்ரிஷா! இவ்வளவு மெலிந்தது ஏன்? வைரல் போட்டோஸ்..
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TN Government
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
camera icon7
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
Ration Cards: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி, சமீபத்திய அப்டேட்..இதோ..!!

ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பாக சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் (Civil Supplies Department) ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. காங்கிரஸ் அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, புதிய கார்டுகளை அனுமதித்த நிலையில் தற்போது தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியானவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதை ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக மாற்றவும், தகுதியான அனைவருக்கும் ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், பல பகுதிகளில் சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகளின் கள ஆய்வுகளின் போது ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான முக்கிய பிரச்சினைகள் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், சிவில் சப்ளைஸ் அதிகாரிகள் இப்போது ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் முடிவை எடுத்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே ரேஷன் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. ரேஷன் அரிசி தவறான பாதையில் செல்லாமல் இருக்க புதிய செயல் திட்டம் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் ரேஷன் கார்டுகள் வைத்திருப்பவர்களை அடையாளம் காண குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சில மாவட்டங்களில் இந்த செயல்முறை ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அரசு அறிவித்த வழிகாட்டுதல்களுக்கு மாறாக ரேஷன் கார்டுகள் வைத்திருப்பவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களின் அட்டைகளை பொதுமக்களுக்கு வெளியிட குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை முடிவு செய்துள்ளது. போலி அட்டைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் தகுதியுள்ள ஆனால் ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்படாதவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மாவட்டங்களில் இருந்து தகவல்களை சேகரிக்கும் அதிகாரிகள், அரசாங்கத்துடன் கலந்துரையாடிய பிறகு அவர்களின் வழக்கில் அதிகாரப்பூர்வ முடிவை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், ரேஷன் கார்டுகளுக்கு யார் தகுதியானவர்கள் என்பதை அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது, மேலும் அவர்கள் மட்டுமே அந்த அட்டைகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தி வருகிறது. மேலும் தகுதியற்றவர்களை அடையாளம் காணும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. கள ஆய்வின் போது, ​​மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளில் பணிபுரியும் சில ஊழியர்களும் வெள்ளை ரேஷன் கார்டுகளைப் பெற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த வழியில் அட்டைகளைப் பெற்றவர்களில் நான்கு ஏக்கருக்கு மேல் நிலங்கள் மற்றும் ரூ.8 லட்சம் வருமானம் உள்ளவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

அதே நேரத்தில், தகுதியற்றவர்கள் போலி ரேஷன் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி அந்த அட்டைகளைப் பெற்று ஓய்வூதியத்துடன் மருத்துவ சேவைகளையும் பெறுவதை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகளால் அடையாளம் காணப்பட்ட பெயர்களின் பட்டியல் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் உள்ள பெயர்கள் தகுதியானவையா அல்லது தகுதியற்றவையா என்பது இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. போலி ரேஷன் கார்டுகளை அகற்றும் செயல்முறை அரசாங்க விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படும் என்று வருவாய் அதிகாரிகள் விளக்கினர். பட்டியலில் பெயர்கள் இருக்கும் வரை கவலைப்படத் தேவையில்லை என்றும், சரிபார்ப்பின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலூம் படிக்க - புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு..! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

மேலூம் படிக்க - ரேஷன் கார்டு 2026 : ரேஷன் கார்டை ஆன்லைனில் எப்படி டவுன்லோடு செய்வது?

மேலூம் படிக்க - ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் டபுள் அலர்ட்.. இனி அரசி, பருப்பு கிடைக்காது, அரசின் ஆர்டர்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration CardRation Card HoldersTelanganaRation Cards In Tamil

Trending News