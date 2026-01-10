ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. முக்கிய அப்டேடை வெளியிட்ட அரசு

Ration Card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசு முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இனி ரேஷன் பொருட்களை வாங்குவதில் எந்த சிக்கலும் ஏற்படாது. இதன் முழு அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம்.
அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்லும் அலைச்சலை இனி மறந்து விடுங்கள்! ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் இப்போது உங்கள் மொபைல் போனிலேயே தீர்வு கிடைக்கும். ஆம், நீங்கள் படித்தது சரியான தகவலே. ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களின் வசதிக்காக இந்திய அரசு தற்போது "மேரா ரேஷன் 2.0" (Mera Ration 2.0) என்கிற புதிய மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் செயலி பல முக்கியமான சேவைகளை நேரடியாக உங்கள் மொபைலுக்குக் கொண்டு வருவதால், நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கோ அல்லது பொது சேவை மையங்களுக்கோ செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.
செயலியின் முக்கிய வசதிகள் என்னென்ன?
உங்கள் டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டை வீட்டிலிருந்தபடியே நீங்கள் எளிதாக் பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம். அதேபோல் குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்களைப் பார்ப்பதுடன், உங்கள் ரேஷன் கார்டின் e-KYC நிறைவடைந்துள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்து கொள்ளலாம். இதில் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் அரசாங்கத்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரேஷன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, யார் எந்தத் தேதியில் அதைப் பெற்றார்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களை நீங்களே இந்த செயலி மூலம் சரிப்பார்க்கலாம். முக்கியமாக நீங்கள் இனி ரேஷன் கார்டில் புதிய உறுப்பினரின் பெயரைச் சேர்க்க அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை. இது தொடர்பான் வேலையை நீங்கள் இந்த செயலி மூலம் இலவசமாக செய்துக் கொள்ளலாம்.
முறைகேடுகளைத் தடுக்கப் புகார் வசதி:
ரேஷன் விநியோக முறையில் முறைகேடுகளைத் தடுக்க இந்தச் செயலி பெரிதும் உதவுகிறது. ஆம், உங்கள் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் உங்களிடம் தவறாக நடந்து கொண்டாலோ அல்லது சரியான அளவு பொருட்களை வழங்க மறுத்தாலோ, நீங்கள் நேரடியாகச் "மேரா ரேஷன் 2.0" (Mera Ration 2.0) செயலி மூலம் உடனடியாக் புகார் அளிக்க முடியும். அதேபோல் நீங்கள் அளித்தத் புகாரின் நிலையையும் இந்த செயலியில் கண்காணிக்கலாம்.
'ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு - One Nation One Ration Card:
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைகளைக் கண்டறியவும், நீங்கள் வேறு நகரம் அல்லது மாநிலத்திற்கு இடம்பெயர்ந்திருந்தால் உங்கள் ரேஷன் கார்டை அந்த இடத்திற்கு மாற்றவும் இந்தச் செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
செயலியை எப்படிப் பயன்படுத்துவது?
"மேரா ரேஷன் 2.0" (Mera Ration 2.0) செயலியைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிது. முதலில் இதற்கு உங்களின் ஆண்ட்ராய்டு போனில் Play Store-லிருந்து இந்த செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, வரும் OTP மூலம் சரிபார்த்து உள்நுழையலாம். இந்தச் செயலி உங்கள் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது. உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருந்தால், உடனே இந்தச் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து பயன் பெறுங்கள்.
