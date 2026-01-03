English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ration Card New Rules 2026: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Ration Card New Rules 2026: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

புத்தாண்டு தொடக்கத்தில், ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான பல விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தகுதி, ரேஷன் அளவு மற்றும் பிற அரசுத் திட்டங்களுடனான இணைப்பு ஆகியவற்றில் மிகப்பெரிய கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. ​

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:22 AM IST
  • ரேஷன் கார்டின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நோக்கம்
  • ஜனவரி 2026 முதல் என்ன விதிகள் மாற்றம்?
  • தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் இப்போது அதிக ரேஷன்களைப் பெறலாம்

Ration Card New Rules 2026 : இந்தியாவில், ரேஷன் கார்டு என்பது மலிவான உணவு தானியங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு வழிமுறையாக மட்டுமல்லாமல், ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய அரசாங்க ஆவணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, திட்டங்களின் நன்மைகள் உரிய நபர்களுக்குச் சென்றடைவதையும், நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுவதையும் உறுதி செய்ய, அரசாங்கம் அவ்வப்போது விதிகளில் மாற்றங்களைச் செய்கிறது. அந்த வகையில் ஜனவரி 2026 முதல், ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான சில புதிய விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இந்த புதிய விதிமுறை நாடு முழுவதும் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான அட்டைதாரர்களைப் பாதிக்கலாம். எனவே உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருந்தால் அல்லது புதிய ரேஷன் கார்டை பெறத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரேஷன் கார்டின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நோக்கம்

ரேஷன் கார்டின் பயன்பாடு கோதுமை, அரிசி அல்லது சர்க்கரை வாங்குவதற்கு மட்டுமல்ல. இது ஒரு அடையாள அட்டை மற்றும் வசிப்பிடச் சான்றாகவும் செயல்படுகிறது. இந்த அட்டை மூலம், பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான மற்றும் ஏழை குடும்பங்கள் உணவுப் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை அரசாங்கம் உறுதி செய்கிறது. பொது விநியோக முறையின் கீழ், ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு குறைந்த விலையில் அல்லது இலவசமாக உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 2026 புதிய விதிகளுக்குப் பின்னால் உள்ள அரசாங்கத்தின் தொலைநோக்குப் பார்வை, அமைப்பை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், டிஜிட்டல் ரீதியாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றுவதாகும், இது உண்மையான பயனாளிகள் முழுப் பலன்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.

ஜனவரி 2026 முதல் என்ன விதிகள் மாற்றம்?

புத்தாண்டு தொடக்கத்தில், ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான பல விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தகுதி, ரேஷன் அளவு மற்றும் பிற அரசுத் திட்டங்களுடனான இணைப்பு ஆகியவற்றில் மிகப்பெரிய கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. உண்மையிலேயே தேவைப்படுபவர்கள் அதிகபட்ச சலுகைகளைப் பெறுவதை உறுதிசெய்யவும், திறமையானவர்கள் அமைப்பிலிருந்து விலக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யவும் அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

தகுதியற்ற அட்டைதாரர்களை அகற்றுதல்

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் பயன்பெறுவதை உறுதிசெய்ய, தகுதியற்ற குடும்பங்கள் தானாக முன்வந்து தங்கள் ரேஷன் கார்டுகளை ஒப்படைக்குமாறு "கார்டைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்" (Surrender Campaign) பிரச்சாரத்தை அரசாங்கம் தொடங்கியது. விதிகளின்படி, நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்போர், வருமான வரி செலுத்துவோர் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டும் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குடும்பங்கள் இலவச ரேஷன் பொருட்களுக்குத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர். தகுதியற்றவர்கள் தொடர்ந்து ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்று வருவது கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் வாங்கிய பொருட்களுக்குச் சந்தை விலைக்கு நிகரான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்றும் அரசாங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

இந்த பிரச்சாரத்தின் தாக்கத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் கோடிக்கணக்கான தகுதியற்றவர்களின் பெயர்கள் ரேஷன் அட்டைப் பட்டியல்களிலிருந்து நீக்கப்பட்டன. பல இடங்களில், ஏராளமான போலி அட்டைகளும் கண்டறியப்பட்டன. இது அரசாங்க அமைப்பின் மீதான சுமையைக் குறைத்து, உண்மையிலேயே தேவைப்படுபவர்களுக்கு அதே ரேஷன் பொருட்களை விநியோகிக்க வழி வகுத்தது.

தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் இப்போது அதிக ரேஷன்களைப் பெறலாம்

தகுதியற்றவர்களின் பெயர்களை நீக்கியதன் மூலம், அரசாங்கத்திடம் கூடுதல் ரேஷன் இருப்பு உள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஜனவரி 2026 முதல் பல மாநிலங்களில் ரேஷன்களின் அளவை அதிகரிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும், ஏனெனில் இவர்களுக்கு முன்பை விட அதிக தானியங்களை வழங்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

கோதுமை மற்றும் அரிசியைத் தாண்டி ரேஷன்களை விரிவுபடுத்தவும், பருப்பு வகைகள், சமையல் எண்ணெய்கள் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்து பொருட்களை தொடர்ந்து சேர்க்கவும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது தொழிலாள வர்க்கம் மற்றும் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு, குறிப்பாக குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும்.

ரேஷன் கார்டுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட பிற அரசு திட்டங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள், ரேஷன் கார்டுகளை பிற அரசு நலத்திட்டங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. அதன்படி இனி வரும் காலங்களில் ரேஷன் கார்டுகள் உணவு தானியங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு ஆவணமாக மட்டும் இருக்காமல் அவை பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை அடைவதற்கான அடிப்படை அடையாள அட்டையாகவும் செயல்படும். உதாரணமாக, பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (PMAY) போன்ற திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

அதேபோல் வீடு கட்ட அல்லது வாங்குவதற்கு தகுதியான குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்த உதவி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை எட்டக்கூடும். எதிர்காலத்தில், ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு நேரடி பண உதவி வழங்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, இது தேவைப்படும் நேரங்களில் உடனடி உதவியை உறுதி செய்கிறது.

நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற குடும்பங்களில் தாக்கம்

புதிய விதிகள் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளை பாதிக்கும். விவசாயம் மற்றும் உடல் உழைப்பை நம்பியுள்ள கிராமப்புறங்களில், அதிகரித்த ரேஷன் அளவு பெரிய அளவில் நிவாரணத்தை வழங்கும். அதே நேரத்தில், நகர்ப்புற ஏழைகள், தினசரி கூலித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் குடிசைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் குடும்பங்களும் மிகவும் உணவுப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்.

e-KYC ஏன் மிக முக்கியமான தேவையாக மாறியுள்ளது

இந்த சலுகைகள் அனைத்தையும் பெற, அரசாங்கம் e-KYC-கட்டாயமாக்கியுள்ளது. ரேஷன் கார்டுகளை ஆதாருடன் இணைப்பதும் KYC-நிரப்புவதும் இப்போது மிகவும் முக்கியமானதாகிவிட்டது. e-KYC முழுமையடையாத அட்டைதாரர்கள் ஜனவரி 2026 முதல் ரேஷன்களை இழக்க நேரிடும் என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

e-KYC-யின் நோக்கம் போலி அட்டைகள் மற்றும் நகல் உள்ளீடுகளை அகற்றுவதாகும். இது ஒரு நபர் ஒரே ஒரு மூலத்திலிருந்து ரேஷன்களைப் பெறுவதையும், அமைப்பு தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்யும். 

