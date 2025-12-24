English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டபுள் குட் நியூஸ்! அரசு வெளியிட்ட 5 முக்கிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டபுள் குட் நியூஸ்! அரசு வெளியிட்ட 5 முக்கிய அப்டேட்

ரேஷன் கார்டு குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த புதிய மாற்றம், அரசின் உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்குப் பெரும் ஊக்கத்தையும், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:18 AM IST
  • இலவச மற்றும் மலிவு விலையில் ரேஷன் பொருட்கள்
  • பெண்கள் நேரடி சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்
  • e-KYC கட்டாயம், மோசடியை முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு டபுள் குட் நியூஸ்! அரசு வெளியிட்ட 5 முக்கிய அப்டேட்

Ration Card New Update: விலைவாசி உயர்வால் தவிக்கும் சாமானிய மக்களுக்கு நிம்மதி தரும் வகையில், ரேஷன் கார்டு குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த புதிய மாற்றம், அரசின் உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்குப் பெரும் ஊக்கத்தையும், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

1. இலவச மற்றும் மலிவு விலையில் ரேஷன் பொருட்கள் 
புதிய அறிவிப்பின்படி, தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்குக் கோதுமை, அரிசி மற்றும் இதர தானியங்கள் தொடர்ந்து இலவசமாகவோ அல்லது மிகக் குறைந்த விலையிலோ வழங்கப்படும். இது சாமானிய மக்களின் மாதாந்திர ரேஷன் குறித்த கவலையைக் குறைப்பதுடன், அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் தடையின்றிப் பூர்த்தி செய்யப்படுவதையும் உறுதி செய்யும்.

2. பெண்கள் நேரடி சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்
பெண்களைக் குடும்பத் தலைவியாகக் கொண்ட ரேஷன் கார்டுகளுக்கு தற்போது முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, குடும்பத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் முறையாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதுடன், குடும்ப நிர்வாகத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பையும் அங்கீகாரத்தையும் உயர்த்துவதாக அமையும்.

3. e-KYC கட்டாயம், மோசடியை முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்
e-KYC சரிபார்ப்பு நடைமுறையை நிறைவு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே முழுமையான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிப்பதற்கும், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு உணவு தானியங்கள் சரியான நேரத்தில் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரேஷன் விநியோக முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியப் படியாகும்.

4. ஊட்டச்சத்து மீதான சிறப்பு கவனம்
இந்த புதிய அப்டேட் உணவுப் பாதுகாப்பைத் தாண்டி, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாகக் குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்குச் சத்தான உணவுப் பொருட்கள் கிடைப்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த பெரிதும் உதவும்.

5. ஒரு நாடு, ஒரு ரேஷன் கார்டு திட்டம்
வேலை நிமித்தமாக வேறு நகரங்களுக்கோ அல்லது மாநிலங்களுக்கோ புலம்பெயர்ந்து செல்லும் மக்களுக்கு 'ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு' திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். இப்போது, ரேஷன் கார்டுகள் நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் செல்லுபடியாகும் என்பதால், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடத்திலேயே தடையின்றி ரேஷன் பொருட்களைப் பெற முடியும். இது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குப் பெரும் நிவாரணத்தை வழங்குகிறது.

இந்த புதுப்பிப்புகள் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
இந்த முடிவு வெறும் அரசுத் திட்டம் மட்டுமல்ல; இது சாமானிய மக்களின் நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான வாக்குறுதியாகும். இக்கட்டான நேரங்களில் அரசு எப்போதும் தங்களுக்குத் துணையாக நிற்கும் என்ற உறுதியை இது ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு அளிக்கிறது. எனவே, உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருந்தால், உடனே e-KYC நடைமுறையை நிறைவு செய்யுங்கள். உங்கள் விவரங்களைச் சரியான நேரத்தில் புதுப்பிப்பதன் மூலம், மேற்கூறிய ஐந்து முக்கியச் சலுகைகளையும் எவ்வித இடையூறுமின்றித் தொடர்ந்து பெறுவதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | நெருங்கும் தேதி! பான் கார்டில் இதை மட்டும் பண்ணிடுங்க.. இல்லனா பெரிய சிக்கல்!

மேலும் படிக்க | ரூ.1 லட்சத்துக்கு Condom வாங்கிய சென்னைவாசி! யாரு சாமி நீ? ஸ்விக்கி-யின் ரிப்போர்ட்

மேலும் படிக்க | இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration CardRation Card new UpdateRation Card HolderFree Ration

Trending News