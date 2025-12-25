English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உங்க ரேஷன் கார்டு இனி செல்லாது? அரசாங்கம் போட்ட அதிரடி உத்தரவு!

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களும் ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை e-KYC செய்வது கட்டாயம். இந்த முக்கியமான வேலையை, இனி உங்கள் மொபைலிலேயே ஆன்லைனில் செய்து முடிக்கலாம்! எளிய வழிமுறைகளை இங்கே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 25, 2025, 11:57 AM IST
  • வீட்டில் இருந்தபடியே ரேஷன் கார்டு e-KYC செய்வது எப்படி?
  • e-KYC நிலையைச் சரிபார்க்கும் முறைகள்
  • ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தங்களின் e-KYC கட்டாயம்

Ration Card: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மலிவான விலையிலோ அல்லது இலவசமாகவோ ரேஷன் பொருட்களை அரசாங்கம் வழங்கி வருகிறது. இந்தச் சலுகைகள் தகுதியற்றவர்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்கவும், உண்மையான பயனாளிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் அரசு அவ்வப்போது விதிகளில் மாற்றம் செய்து வருகிறது.

அந்த வகையில், தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரங்கள் இதோ:

  • ஒவ்வொரு ரேஷன் அட்டைதாரரும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தங்களின் e-KYC (மின்னணு முறையிலான வாடிக்கையாளர் விபரம்) சரிபார்ப்பை முடிப்பது இனி கட்டாயமாகும்.
  • பல குடும்பங்கள் கடைசியாக 2013-14 ஆம் ஆண்டுகளில் ரேஷன் கார்டுடன் ஆதாரை இணைத்தன. நீண்ட கால இடைவெளிக்குப் பிறகு, தற்போதைய பயனாளிகளின் விபரங்களைத் துல்லியமாகப் புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
  • முந்தைய காலத்தைப் போலன்றி, இந்த செயல்முறை இப்போது முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தங்கள் மொபைல் மூலமாகவோ அல்லது அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் உள்ள பயோமெட்ரிக் கருவி மூலமாகவோ சில நிமிடங்களில் இதை முடித்துவிடலாம்.

வீட்டில் இருந்தபடியே ரேஷன் கார்டு e-KYC செய்வது எப்படி?

Mera Ration மற்றும் Aadhaar Face RD ஆகிய இரண்டு செயலிகளை கிடைக்கச் செய்வதன் மூலம் அரசாங்கம் e-KYC-எளிதாக்கியுள்ளது. செயல்முறை பின்வருமாறு:

1. முதலில், இரண்டு செயலிகளையும் உங்கள் மொபைலில் நிறுவவும்.

2. Mera Ration செயலியைத் திறந்து உங்கள் இருப்பிடத்தை உள்ளிடவும்.

3. இப்போது உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி, OTP மூலம் சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.

4. உங்கள் ஆதார் தொடர்பான தகவல்கள் பின்னர் திரையில் தோன்றும்.

5. இப்போது Face e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6. கேமரா திறந்தவுடன், உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யவும்.

7. சமர்ப்பித்தவுடன், e-KYC சில நொடிகளில் நிறைவடையும்.

e-KYC நிலையைச் சரிபார்க்கும் முறைகள்:

செயல்முறை வெற்றிகரமாக முடிந்ததா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பினால், மீண்டும் பயன்பாட்டில் உள்நுழையவும்.

இருப்பிடம் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.

OTP-ஐ உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் திரையில் தெரியும்.

Status: Y காட்டப்பட்டால் உங்கள் e-KYC வெற்றிகர முடிந்தது.

Status: N காட்டப்பட்டால், உங்கள் சரிபார்ப்பு இன்னும் முடிவடையவில்லை என்று அர்த்தம்.

அரசின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் மானிய விலையிலான உணவுப் பொருட்கள் உண்மையான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே கிடைப்பதை உறுதி செய்ய இந்த e-KYC சரிபார்ப்பு மிக அவசியமான ஒன்றாகிறது. குறிப்பாக, ஒரே குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் அட்டைகளை வைத்திருப்பது, உயிரிழந்தவர்களின் பெயர்களைப் பட்டியலில் இருந்து நீக்காமல் இருப்பது போன்ற முறைகேடுகளைக் களைந்து, போலி அட்டைகளை ஒழிப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இத்தகைய தரவுத்தளப் புதுப்பிப்பின் மூலம் தகுதியற்றவர்கள் நீக்கப்பட்டு, அரசின் கல்வி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புச் சலுகைகள் எவ்விதத் தடங்கலும் இன்றி தகுதியுள்ள ஏழைக் குடும்பங்களைச் சென்றடைவது முழுமையாக உறுதி செய்யப்படுகிறது.

