மக்களுக்கு குட்நியூஸ்! ரேஷன் கார்டு இருந்தால் பணம் கிடைக்கும்.. அரசு அறிவிப்பு

Ration Card: நாடு முழுவதும் ஏழைகளுக்கு மத்திய அரசு ரேஷன் மூலம் இலவச அரிசி வழங்கி வருவது தெரிந்ததே. இருப்பினும், இந்த முறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 8, 2026, 04:15 PM IST
Ration Card: நாடு முழுவதும் ஏழைகளுக்கு மத்திய அரசு ரேஷன் மூலம் இலவச அரிசி வழங்கி வருவது தெரிந்ததே. இருப்பினும், இந்த முறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு
ரேஷன் கார்டுகள் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது மத்திய அரசு. இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச அரிசி மற்றும் கோதுமைக்கு பதிலாக வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக பணத்தை டெபாசிட் செய்யும் முறையை செயல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த முடிவின் மூலம், பயனாளிகளுக்கு தேர்வு செய்யும் சுதந்திரம் கிடைக்கக்கூடும்.

உணவு தானியங்களுக்குப் பதிலாக ரொக்க வைப்புத்தொகை
தற்போது, ​​அரிசி, கோதுமை மற்றும் பருப்பு வகைகள் ரேஷன் கடைகள் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், சில பயனாளிகள் இந்தப் பொருட்களை வாங்குவதில்லை அல்லது சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்கிறார்கள் என்கிற பல குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. இந்தப் பிரச்சினைகளைத் தடுக்க, அரசாங்கம் பணப் பரிமாற்ற முறையை அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது. எனவே இனி வரும் காலங்களில், பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகை டெபாசிட் செய்யப்படும்.

இந்தப் புதிய கொள்கை நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக முதலில் ஒரு சில பகுதிகளில் சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டது. சண்டிகர், புதுச்சேரி, தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் சில பகுதிகளில் இந்த முன்னோடித் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டால் இந்த ஆண்டே இந்தியா முழுவதும் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த திட்டத்திற்கு ரேஷன் கடை விநியோகஸ்தர்கள் சங்கம் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இ-ரூபாய் டிஜிட்டல் வவுச்சர் அமைப்பு
மத்திய அரசு, எஸ்பிஐ உடன் இணைந்து, இ-ரூபாய் என்ற டிஜிட்டல் வவுச்சரை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது, பயனாளிகளின் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் வவுச்சர் வடிவில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்படும். இந்த வவுச்சர் மூலம், அரிசி மற்றும் கோதுமையை ரேஷன் கடையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தேவைப்பட்டால், வங்கிக் கணக்கு மூலம் அதை ரொக்கமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். மேலும் இதன் மதிப்பு ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து மாறுபடும். இந்த தொகையை கொண்டு பயனாளிகள் ரேஷன் கடைகளிலும் அல்லது வெளிச்சந்தைகளிலும் பொருள்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி ஒரு மாதத்திற்கு 500 அல்லது 1000 ரூபாய்க்கு இந்த வவுச்சர்கள் அனுப்பப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

போலி அட்டைகளை சரிபார்ப்பதே இதன் நோக்கம்
இந்தப் புதிய பாலிசியின் முக்கிய நோக்கம் போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிப்பதாகும். ஏற்கனவே, நாடு முழுவதும் 76 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலி ரேஷன் கார்டுகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள இந்த நேரத்தில், பணப் பரிமாற்றக் கொள்கை அமல்படுத்தப்பட்டால், கருப்புச் சந்தை பரிவர்த்தனைகள் முழுமையாக முடிவுக்கு வரும். இந்த மாற்றம் பயனாளிகளுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும் வகையில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

