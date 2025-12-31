Ration Card News: ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பணமழை ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட அப்டேட்

Ration Card News : விலைவாசி உயர்வு மற்றும் தினசரி பணவீக்கத்தால் சமையலறை பட்ஜெட்டை நிர்வகிக்கத் திணறும் குடும்பங்களுக்கு, அரசாங்கத்தின் புதிய ரேஷன் கார்டு கொள்கைகள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகின்றன. குறிப்பாக ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அரிசி, பருப்பு, கோதுமை, ராகி போன்ற பொருட்களை இலவசமாக ரேஷன் கடைகளில் பெற்று வருகின்றனர்.
ரேஷன் அரிசி குறித்த செய்திகள் அடிக்கடி ஊடகங்களில் வெளிவருகின்றன. அதன் தரம் குறித்துப் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன. ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு கிலோ அரிசியைக் கொள்முதல் செய்யவும், கிடங்குகளில் சேமித்து விநியோகிக்கவும் அரசாங்கம் சுமார் 40 ரூபாய் வரை செலவிடப்படுகிறது. இலவசமாக விநியோகிக்கப்படும் இந்த அரிசிக்காகப் பொதுமக்களின் வரிப்பணம் பெருமளவில் ஒதுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்புக் குறைபாடுகள் காரணமாக, 2025 ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில் 53,000 டன் தானியங்கள் நாசமாகியுள்ளதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் அரசாங்கத்திற்குப் பெரும் நிதிச் சுமை ஏற்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் பொருட்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கவும், நஷ்டத்தைக் குறைக்கவும், மக்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாகப் பணத்தைச் செலுத்தும் நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை ஒரு சிறந்த தீர்வாகக் கருதப்படுகிறது. அரசு ஒரு கிலோ அரிசிக்குச் செலவிடும் தொகையை (உதாரணமாக ₹40) ஏழைகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தினால், அவர்கள் சந்தையில் தங்களுக்கு விருப்பமான தரமான அரிசியை வாங்கிக்கொள்ள முடியும். இது ரேஷன் முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வரும். தற்போது, இத்திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் 80 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.
தானியங்களை வாங்குதல், சேமித்தல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் கொண்டு செல்வதற்கான செலவுகளைச் சேர்த்தால், ஒரு கிலோ தானியத்தை ஒரு ரேஷன் கடைக்கு வழங்குவதற்கான செலவு ₹28 முதல் ₹40 வரை இருக்கும். FCI மதிப்பீடுகளின்படி, 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை ₹39.75 ஆகவும், ஒரு கிலோ கோதுமையின் விலை ₹27.74 ஆகவும் இருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, உணவு மானியங்களுக்கான அரசாங்கத்தின் செலவு ₹2.05 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது.
இத்தனை செலவுகள் செய்தபோதிலும், இத்திட்டத்தின் முழுப் பலன்களும் தகுதியுள்ள நபர்களைச் சென்றடைவதில்லை என்ற விமர்சனங்கள் பரவலாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு அறிக்கைகளின்படி, மலிவான விலையில் வழங்கப்படும் தானியங்களில் சுமார் 28 சதவீதம் தகுதியற்றவர்களிடம் செல்கிறது அல்லது விரயமாகிறது. அதாவது, ஆண்டுதோறும் சுமார் 20 மில்லியன் டன் தானியங்கள் தவறான நபர்களைச் சென்றடைகின்றன அல்லது வீணாகின்றன. இதன் விளைவாக, அரசுக்கு ஆண்டுக்குச் சுமார் ₹69,108 கோடி இழப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும், இந்திய உணவுக்கழக்கத்தின் (FCI) தரவுகளின்படி, போக்குவரத்தின் போது 40,000 டன் தானியங்களும், கிடங்குகளில் 13,000 டன் தானியங்களும் கெட்டுப்போகின்றன.
இந்நிலையில் இது போன்ற ரேஷன் விநியோக செயல்முறையில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நேரடி பணம் செலுத்துவதே சிறந்த வழி என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் தானிய விநியோகச் செலவை அரசாங்கம் நேரடியாக டெபாசிட் செய்வதன் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறலாம். இது இடைத்தரகர்களின் தலையீட்டைக் குறைத்து முறைகேடுகளைத் தடுக்கும். மக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவை சந்தைகளில் இருந்து வாங்க முடியும், இது உணவின் தரத்தையும் மேம்படுத்தவும் உதவும்.
கர்நாடக அரசின் 'அன்ன பாக்யா' திட்டம் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். இத்திட்டம் மக்கள் தரமான மற்றும் சத்தான உணவை வாங்குவதற்குப் பெரிதும் உதவுகிறது. நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் அரசாங்கத்திற்கு லாரிகள், கிடங்குகள் மற்றும் அவற்றின் பராமரிப்புச் செலவுகள் மிச்சமாகின்றன. மேலும், கிராமப்புறங்களுக்குள் இத்தகைய நேரடி நிதி வரவு அதிகரிப்பது, உள்ளூர் வணிகச் செயல்பாடுகளையும் மேம்படுத்துகிறது. எனினும் முழு ரேஷன் முறையையும் ரொக்க அடிப்படையிலான திட்டமாக மாற்றுவது எளிதானது அல்ல. இதை அடைய அரசாங்கம் படிப்படியாக நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். ஆரம்ப காலத்தில் சுமார் 12 முதல் 18 மாதங்களுக்குத் தங்களுக்குத் தேவையான 'ரேஷன் பொருட்கள் அல்லது ரொக்கப் பணம்' ஆகிய இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை மக்களுக்கே வழங்க வேண்டும்.
பணவீக்கம் மற்றும் சந்தை விலையேற்றத்திற்கு ஏற்ப, பயனாளிகளு பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் ரொக்கத் தொகையை அவ்வப்போது உயர்த்துவது அவசியமாகும். வங்கிச் சேவை வசதிகள் குறைவாக உள்ள பகுதிகளில், ரொக்கத்திற்குப் பதிலாக 'உணவு கூப்பன்கள்' வழங்கப்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ₹40 செலவாகும் எனக் கருதினால், மாதம் 25 கிலோ அரிசி நுகரும் ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு குடும்பம், மாதத்திற்கு ₹1,000 வரை ரொக்கமாகப் பெற முடியும்.
ரேஷன் பொருட்களை நேரடி ரொக்கப் பரிமாற்றமாக மாற்றினால், விநியோக முறை மிகவும் தூய்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் அமையும். இதன் மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படுவதையும், போலி அட்டை பரிவர்த்தனைகளையும் கணிசமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
