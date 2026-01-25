Ration Card Rules Changes: பிப்ரவரி முதல் புதிய விதி.. அரசு மெகா அறிவிப்பு

Ration Card Update: தற்போது ரேஷன் பொருட்களில் அதிகரித்து வரும் மோசடிகளை தடுக்கவும், ரேஷன் விநியோகத்தை நடைமுறைப்படுத்தவும், அரசாங்கம் உணவு தானிய அளவின் தரநிலை மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆக்ரா மற்றும் அலிகார் பிரிவுகளின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், இப்போது ஒரு யூனிட்டுக்கு மூன்று கிலோ கோதுமை மற்றும் இரண்டு கிலோ அரிசி விநியோகிக்கப்படும். இந்த புதிய விதிமுறை வரும் பிப்ரவரி மாதம் முதல் தொடங்கப்படும். இது தொடர்பாக மாவட்ட வழங்கல் அதிகாரி அனைத்து ரேஷன் வியாபாரிகளுக்கும் நோட்டீஸ் ஒன்றை வழங்கியுள்ளார்.
மோசடிகளை தடுக்க முக்கிய முடிவு
ஆக்ரா மற்றும் அலிகார் மாவட்டத்தில் ரேஷன் அரிசியை சட்டவிரோதமாக வாங்குதல், விற்பனை செய்தல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் தொடர்பான ஏராளமான வழக்குகள் அவ்வப்போது வெளிவந்துள்ளன. கமிஷன் முகவர்கள் குறைந்த விலையில் அரிசியை வாங்கி சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாகவும் கூறப்பட்டு வந்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த பகுதிகளில் வசித்து வரும் மக்கள் கோதுமை விட அரிசியை குறைவாக உட்கொள்வதே ஆகும். எனவே, அதிக எண்ணிக்கையிலான அட்டைதாரர்கள் அரிசியை வாங்க மறுத்துவிடுகின்றனர். இதனால் சிலர் அரிசியை கமிஷன் விலைக்கு சந்தையில் விற்பனை செய்துவிடுக்கின்றனர்.
பிப்ரவரி முதல் புதிய விதிமுறை அமல்
இந்நிலையில் இந்த சிக்கலை அரசாங்கம் புரிந்துகொண்டு அந்தப் பகுதியின் நுகர்வுக்கு ஏற்ப விநியோகிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கடந்த ஜனவரி 14 அன்று, உணவு மற்றும் தளவாடத் துறையின் கூடுதல் ஆணையர் ஆக்ரா, அலிகார், மீரட் மற்றும் சஹாரன்பூர் பிரிவுகளில், ஒரு யூனிட்டுக்கு இரண்டு கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக மூன்று கிலோ கோதுமையும், மூன்று கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக இரண்டு கிலோ அரிசியும் விநியோகிக்கப்படும் என்று உத்தரவை பிறப்பித்தார். அதேபோல் அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு 14 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக 21 கிலோ கோதுமையும், 21 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக 14 கிலோ அரிசியும் வழங்கப்படும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
புதிய ரேஷன் விநியோக முறை
உத்தரபிரதேச அரசு பிராந்திய நுகர்வு அடிப்படையில் ரேஷன் விநியோகத்திற்கான புதிய தரநிலைகளை நிர்ணயித்துள்ளது.
ஆக்ரா மற்றும் அலிகார் பிரிவுகள்: ஒரு யூனிட்டுக்கு 3 கிலோ கோதுமை மற்றும் 2 கிலோ அரிசி வழங்கப்படும்.
அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்கள் (Antyodaya Card Holders): முந்தைய 14 கிலோ கோதுமை மற்றும் 14 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக, இப்போது 21 கிலோ கோதுமை மற்றும் 14 கிலோ அரிசியைப் பெறுவார்கள்.
இதனிடையே இந்த விதிமுறை பிப்ரவரி மாதம் முதல் ஆக்ரா-அலிகார் பிரிவு முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், அனைத்து ரேஷன் டீலர்களும் இதைப் பின்பற்றுவது கட்டாயம் என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
