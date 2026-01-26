சிகப்பு நிறத்தை பார்த்தால் மாட்டிற்கு கோபம் வருமா? அறிவியல் உண்மை இதுதான்!

Reason Bulls Get Angry When They See Red : படையப்பா திரைப்படத்தில் படம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களில், நீலாம்பரி சிகப்பு நிற ஆடை அணிந்திருக்கும் போது அவரை காளை மாடு முட்ட வருவதை பார்த்திருப்போம். இதில், மாட்டை அடக்கி ஹீரோதான் அவரை காப்பாற்றுவார். அதே படத்தில் இன்னொரு காட்சியில், ஹீரோயினான செளந்தர்யாவும் சிகப்பு சேலை கட்டியிருக்கும் போது மாடு முட்ட வரும். அப்போதும் குறுக்கே வரும் ஹீரோ, அவர் மீது மஞ்சளை ஊற்றி, சிகப்பாக இருந்த ஆடையை மஞ்சள் கலரில் மாற்றி அவர் உயிரை கப்பாற்றுவது போல காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். இதை பார்க்கும் போது, நம்மையே அறியாமல் நம் மனதில் பதிந்த ஒரு விஷயம், “மாடு எதிரில் சிகப்பு நிற ஆடையுடன் போய் விடக்கூடாது” என்பதுதான்.
சிகப்பு நிறமும்..மாடும்!
ஸ்பெயின் நாட்டில் நடக்கும் காளை சண்டை மிகவும் பிரபலம். அங்கு, பல ஆயிரம் பேருக்கு மத்தியில் நட்ட நடு கிரவுண்டில் ஒரு பெரிய காளை மாட்டை அவிழ்த்து விட்டு, அதை ஒரு மனிதன் சிகப்பு துணியால் அடக்குவார். இதை பார்க்கும் போதும் நம்மில் பலருக்கு “சிகப்பு என்றால் மாட்டிற்கு கோபம் வரும் போல..” என நினைத்திருப்போம். ஆனால், அது உண்மையில்லை என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா?
காளை மாட்டிற்கு, சிகப்பு நிறம் பிடிக்காது என்பது முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கதையாம். காளை மாடு color blind, அதாவது அவற்றிற்கு அனைத்துமே கருப்பு வெள்ளையாகத்தான் தெரியுமாம். அல்லது கொஞ்சம் வெளிர் சாம்பல் நிறத்தில் தெரியுமாம்.
காளை மாடு ஏன் கோபமாகிறது?
காளை மாடு, இயற்கையாகவே ரொம்பவும் வலிமையாக தாக்குதல் நடத்தும் ஒரு மிருகமாகும். ஸ்பெயினில் நாம் பார்க்கும் அந்த விளையாட்டின் போது, மாடு சிகப்பு துணியால் கோபமாகி தாக்காது. அதற்கு, அதன் முகத்தின் முன்பு பார்வையை மறைக்கும் வகையில் துணியை போட்டு மறைப்பது எரிச்சலடைய வைக்குமாம். இதன் காரணமாகவே, மாடு அந்த துணியை தாக்குகிறதாம். அதே சமயத்தில், அதன் Fight or Flight மோட், இப்படி துணி அசைப்பதால் ஆன் ஆகிறது. இதனாலும், அவை அந்த களத்தில் ஆக்ரோஷமான விலங்காக இருக்கிறது.
ஆராய்ச்சி சான்றுகள்:
2007ஆம் ஆண்டில், Mythbusters என்கிற ஒரு தளம், காளை மாடுகளையும் சிகப்பையும் வைத்து ஆராய்ச்சி செய்தது. மூன்று வகையாக நடத்தப்பட்ட இந்த ஆராய்ச்சியில், சிகப்பு, நீலம் மற்றும் வெள்ளை ஆகிய துணிகளை வைத்து ஆராய்ந்தனர். அப்போது, மூன்று நிற கொடி காட்டிய போதும் மாடு கோபமாகி, முட்ட வந்தது. அதே போல, டம்மி பொம்மைகளுக்கும் சிகப்பு நிற துணி அணிவித்த இந்த டெஸ்டை நடத்தினர். அப்போதும் அவை கலரை பொருட்படுத்தாமல் கடைசியாகத்தன் சிகப்பு நிற டம்மியை தாக்கியதாம். இதிலிருந்து அனைவரும், கலருக்கும், காளை மாட்டிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டனர். எனவே, இப்போதும் உங்கள் எதிரில் யாராவது “மாட்டுக்கு எதிரே சிகப்பு நிற ஆடையை போட்டுக்கொண்டு போகாதே..” என்று கூறினால், அவர்களிடத்தில் நீங்கள் அதற்கு பின் இருக்கும் அறிவியல் உண்மை என்ன என்பது குறித்து விளக்கலாம்.
