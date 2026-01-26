English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சிகப்பு நிறத்தை பார்த்தால் மாட்டிற்கு கோபம் வருமா? அறிவியல் உண்மை இதுதான்!

சிகப்பு நிறத்தை பார்த்தால் மாட்டிற்கு கோபம் வருமா? அறிவியல் உண்மை இதுதான்!

Reason Bulls Get Angry When They See Red  : சிகப்பு நிற ஆடை அணிந்தால் மாடு முட்டுமா? இதற்கு பின் இருக்கும் அறிவியல் உண்மை என்ன? இங்கு தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:32 PM IST
  • மாட்டுக்கு சிகப்பு நிறத்தை பார்த்தால் கோபம் வருமா?
  • இதற்கு காரணம் என்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
camera icon8
Mercury transit
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சிகப்பு நிறத்தை பார்த்தால் மாட்டிற்கு கோபம் வருமா? அறிவியல் உண்மை இதுதான்!

Reason Bulls Get Angry When They See Red  : படையப்பா திரைப்படத்தில் படம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களில், நீலாம்பரி சிகப்பு நிற ஆடை அணிந்திருக்கும் போது அவரை காளை மாடு முட்ட வருவதை பார்த்திருப்போம். இதில், மாட்டை அடக்கி ஹீரோதான் அவரை காப்பாற்றுவார். அதே படத்தில் இன்னொரு காட்சியில், ஹீரோயினான செளந்தர்யாவும் சிகப்பு சேலை கட்டியிருக்கும் போது மாடு முட்ட வரும். அப்போதும் குறுக்கே வரும் ஹீரோ, அவர் மீது மஞ்சளை ஊற்றி, சிகப்பாக இருந்த ஆடையை மஞ்சள் கலரில் மாற்றி அவர் உயிரை கப்பாற்றுவது போல காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். இதை பார்க்கும் போது, நம்மையே அறியாமல் நம் மனதில் பதிந்த ஒரு விஷயம், “மாடு எதிரில் சிகப்பு நிற ஆடையுடன் போய் விடக்கூடாது” என்பதுதான். 

Add Zee News as a Preferred Source

சிகப்பு நிறமும்..மாடும்!

ஸ்பெயின் நாட்டில் நடக்கும் காளை சண்டை மிகவும் பிரபலம். அங்கு, பல ஆயிரம் பேருக்கு மத்தியில் நட்ட நடு கிரவுண்டில் ஒரு பெரிய காளை மாட்டை அவிழ்த்து விட்டு, அதை ஒரு மனிதன் சிகப்பு துணியால் அடக்குவார். இதை பார்க்கும் போதும் நம்மில் பலருக்கு “சிகப்பு என்றால் மாட்டிற்கு கோபம் வரும் போல..” என நினைத்திருப்போம். ஆனால், அது உண்மையில்லை என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா?

காளை மாட்டிற்கு, சிகப்பு நிறம் பிடிக்காது என்பது முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கதையாம். காளை மாடு color blind, அதாவது அவற்றிற்கு அனைத்துமே கருப்பு வெள்ளையாகத்தான் தெரியுமாம். அல்லது கொஞ்சம் வெளிர் சாம்பல் நிறத்தில் தெரியுமாம். 

காளை மாடு ஏன் கோபமாகிறது?

காளை மாடு, இயற்கையாகவே ரொம்பவும் வலிமையாக தாக்குதல் நடத்தும் ஒரு மிருகமாகும். ஸ்பெயினில் நாம் பார்க்கும் அந்த விளையாட்டின் போது, மாடு சிகப்பு துணியால் கோபமாகி தாக்காது. அதற்கு, அதன் முகத்தின் முன்பு பார்வையை மறைக்கும் வகையில் துணியை போட்டு மறைப்பது எரிச்சலடைய வைக்குமாம். இதன் காரணமாகவே, மாடு அந்த துணியை தாக்குகிறதாம். அதே சமயத்தில், அதன் Fight or Flight மோட், இப்படி துணி அசைப்பதால் ஆன் ஆகிறது. இதனாலும், அவை அந்த களத்தில் ஆக்ரோஷமான விலங்காக இருக்கிறது.

ஆராய்ச்சி சான்றுகள்:

2007ஆம் ஆண்டில், Mythbusters என்கிற ஒரு தளம், காளை மாடுகளையும் சிகப்பையும் வைத்து ஆராய்ச்சி செய்தது. மூன்று வகையாக நடத்தப்பட்ட இந்த ஆராய்ச்சியில், சிகப்பு, நீலம் மற்றும் வெள்ளை ஆகிய துணிகளை வைத்து ஆராய்ந்தனர். அப்போது, மூன்று நிற கொடி காட்டிய போதும் மாடு கோபமாகி, முட்ட வந்தது. அதே போல, டம்மி பொம்மைகளுக்கும் சிகப்பு நிற துணி அணிவித்த இந்த டெஸ்டை நடத்தினர். அப்போதும் அவை கலரை பொருட்படுத்தாமல் கடைசியாகத்தன் சிகப்பு நிற டம்மியை தாக்கியதாம். இதிலிருந்து அனைவரும், கலருக்கும், காளை மாட்டிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டனர். எனவே, இப்போதும் உங்கள் எதிரில் யாராவது “மாட்டுக்கு எதிரே சிகப்பு நிற ஆடையை போட்டுக்கொண்டு போகாதே..” என்று கூறினால், அவர்களிடத்தில் நீங்கள் அதற்கு பின் இருக்கும் அறிவியல் உண்மை என்ன என்பது குறித்து விளக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே..ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | வைரல் பென்குயின்: அது தனியாக பயணிக்க காரணம் என்ன? விஞ்ஞானிகள் சொல்வது இதுதான்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BullsRedBull fightAggressive animal

Trending News