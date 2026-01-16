English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • பொங்கல் பண்டிகையை தமிழர்கள் மட்டும் அதிகம் கொண்டாடுவது ஏன்? மறைந்திருக்கும் காரணம்..

பொங்கல் பண்டிகையை தமிழர்கள் மட்டும் அதிகம் கொண்டாடுவது ஏன்? மறைந்திருக்கும் காரணம்..

Reason Why Pongal Is Widely Celebrated By Tamil : பொங்கல் பண்டிகை, தமிழ்நாட்டில் மூன்று நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. இதை, தமிழர்கள்தான் அதிகமாக கொண்டுகின்றனர். அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:05 PM IST
  • பொங்கல் 2026 பண்டிகை!
  • தமிழர்களால் அதிகம் கொண்டாடப்படுவது ஏன்?
  • இதோ விவரம்

Trending Photos

பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Pongal Rasipalan
பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon8
Mohammed Siraj
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
camera icon6
Pongal 2026
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
பொங்கல் பண்டிகையை தமிழர்கள் மட்டும் அதிகம் கொண்டாடுவது ஏன்? மறைந்திருக்கும் காரணம்..

Reason Why Pongal Is Widely Celebrated By Tamil : தை மாதம் என்றாலே, மங்களகரமான மாதமாக தமிழர்கள் கருதுவதுண்டு. இதன் முதல் நாளைத்தான், நாம் பொங்கல் தினமாக கொண்டாடுகிறோம். தை 1 ஆம் தேதியில், உழவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்து விதமாக இதனை உழவர் திருநாள் என்றும், தமிழர் திருநாள் என்றும் கூட பலர் கூறுவர். இந்த நாளில் பலரும் விவசாயத்தையும், விவசாய்களையும் போற்றுவர். ஒரு சிலருக்கு, இன்றளவும் பொங்கல் தினம் இந்திய அளவில் கொண்டாடப்படுகிறதா, அல்லது தமிழர்கள் மட்டும்தான் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனரா என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறது. பொங்கல் தினம், உண்மையில் யாரால் அதிகமாக கொண்டாடப்படுகிறது?

Add Zee News as a Preferred Source

பொங்கல் பண்டிகை-மகர சங்கராந்தி:

தமிழ்நாட்டில் நாம் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுவதை போல, குஜராத், அசாம், மேற்கு வங்காளம் போன்ற இடங்களில் ‘மகர சங்கராந்தி, போகலி பிஹு, உத்தராயண்’ உள்ளிட்ட வெவ்வேறு பெயர்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. நம் நாட்டில் பல்வேறு பண்டிகைகள் மதம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம். ஆனால், பொங்கல் பண்டிகை, மத நல்லிணக்கத்தோடு அனைவரலாலும் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாக இருக்கிறது. இந்த நாளில், சூரியனையும், விவசாய கதிர்களையுமே கடவுளாக எண்ணி வணங்குவர். 

பொங்கல் பண்டிகை பொதுவாக தமிழர் திருநாள் என்றும், தமிழர்களுக்கான பண்டிகை என்றும் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இங்கு நாம் கொண்டாடும் போகி பண்டிகை கூட, வட இந்தியாவில் ’லோரி’ எனும் பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கலுக்கு மகர சங்கராந்தி என்கிற பெயர் இருப்பதால், இவை இரண்டும் ஒன்றாகி விடாது என்கிறார் தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் அ.கா.பெருமாள்.

என்ன வித்தியாசம்?

மகர சங்கராந்தி என்பது ஜோதிட மாதங்களை அடிப்படியாக கொண்டு சூரியனை வழிபடுவது என கூறும் பெருமாள், மகர மாதத்தில் சூரியன் நகர தொடங்குவதாக கருதப்படுவதால் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுவதாக கூறியிருந்தார். 

இத்திருவிழா, முழுக்க முழுக்க மதம் சார்ந்ததாக இருந்ததாக கூறும் பெருமாள், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் தலைமையிலான ஆட்சியின் போதுதான், பொங்கல்-தமிழர் திருநாள் என கூறப்பட்டதாக தெரிவிக்கிறார். இதையடுத்து, மத நல்லிணக்கத்தை போற்றும் வகையில் சர்ச்களுக்கு வெளியே பொங்கல் பானை வைத்து பொங்கல் வைப்பதும், இஸ்லாமியர்கள் கூட பொங்கல் வைத்து வாழ்த்துகள் சொல்வதும் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது. இந்த வருடமும் கூட, “பொங்கல் இந்துக்களுக்கான பண்டிகையா, அல்லது அனைவருக்குமான பண்டிகையா?” என்கிற விவாதம் கூட சமீபத்தில் இணையத்தில் எழுந்தது. 

மாட்டுப்பொங்கல்:

மாட்டுப்பொங்கல் என்பது, தமிழகத்தில் மட்டும் காணக்கூடிய ஒரு பண்டிகையாகும். இந்த நாளில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டுக்காக (மாடுபிடி வீர விளையாட்டு) தங்கள் மாடுகளை பெருமளவில் தயார் செய்து, ஒரு சிலர் மாட்டை பிடிக்க தயார் ஆகிக்கொண்டு அவனியாபுரத்திற்கு வருவர். இந்த நாளில், விவசாயிகளுக்கு பெருவாரியாக வருமானம் ஈட்டிக்கொடுக்கும் மாடுகளுக்கு பூஜை செய்து வழிபடுவர்.

பொங்கல் பண்டிகை தமிழர்களால் அதிகம் கொண்டாடப்படுவது ஏன்?

பொங்கல் பண்டிகை என்பது, தமிழர்களுடன் ஆழமான தொடர்புடைய விழாவாக பார்க்கப்படுவதால், இதை தமிழர்கள் அதிகமாக கொண்டாடுகின்ரனர். இதன் வரலாறுகளை கொஞ்சம் புரட்டிப்பார்த்தால் சங்க காலம் வரை செல்வதாக, வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதில் இருக்கும் ‘பொங்கு’ என்கிற வார்த்தை வளமையையும், செழுமையையும் குறிக்கிறது. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால், இந்த பொங்கல் பண்டிகையானது தமிழர்களின் வேளாண்மை, இயற்கை மற்றும் கலாச்சாரத்துடன் இணைந்த அறுவடை திருவிழாவாக இருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க | வாட்ஸ் ஆப்பில் டவுன்லோட் ஆகும் ஆதார் கார்டு.. எப்படி தெரியுமா? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டுக்கு முதலில் இருந்த பெயர்..என்ன தெரியுமா? அறிஞர் அண்ணாவால் நடந்த மாற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Pongal 2026Tamil FestivalIndian FestivalPongal celebration

Trending News