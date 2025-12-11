English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காேபம் வந்தால்..கூடவே அழுகையும் வருமா? ‘இது’தான் காரணம்! நிபுணர் கூறும் விஷயம்..

காேபம் வந்தால்..கூடவே அழுகையும் வருமா? ‘இது’தான் காரணம்! நிபுணர் கூறும் விஷயம்..

Reason Why Some People Cry When Angry : பலருக்கு, கோபம் வரும் போது கூடவே அழுகையும் வரும். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 11, 2025, 08:04 PM IST

காேபம் வந்தால்..கூடவே அழுகையும் வருமா? ‘இது’தான் காரணம்! நிபுணர் கூறும் விஷயம்..

Reason Why Some People Cry When Angry : நம்மில் பலருக்கு கோபம் வரும்போது கூடவே சேர்ந்து அழுகையும் வந்துவிடும். இதனால் சரியாக கோபத்தை கூட வெளிப்படுத்த முடியாது. இப்படி நமது கோபத்தை அழுகை மூலம் வெளிப்படுத்துவது மூலம் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் சொல்லாமல் சொல்கிறோம்.

கோபம் வரும் போது அழுகை வருவது..

இணையத்தில் நாம் பல மீம்களை பார்த்திருப்போம். அதில் முக்கியமான ஒன்று, “இந்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் எப்படி அழாமல் விவாதம் செய்கின்றனர்? யாருடனேனும் விவாதித்தால் எனக்கு இரண்டு நிமிடத்தில் அழுகை வந்து விடுகின்றது”என்பதும் அந்த Memeகளில் ஒன்று. ஒரு சிலருக்கு கோபம் வரும்போது கட்ட வேண்டும் போல இருக்கும். கையில் கிடைத்த பாத்திரத்தை தூக்கிப்போட்டு உடைக்க வேண்டும் போல இருக்கும். ஆனால், ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவர்களால் அந்த விஷயங்களை செய்ய முடியாமல் போகிறது. 

உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு:

இப்படி, கோபம் வரும் போதும் அழுகை வரும் சூழல் நம் வாழ்வில் பல நேர்ந்திருக்கும். அந்த சமயத்தில் நமக்கு நடந்தது அநியாயமாகவே தோன்றினாலும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள நம் மனம் மறுக்கின்றது. அந்த சமயத்தில் கோபம் தலைக்கேறும் போது நமக்கு அழுகை மட்டுமே வரும். சோகம், வருத்தம், கவலை என்பது போன்ற சூழல்களில் மட்டும் இல்லாமல் கோபத்தில் அழுகை வருவதும் ஒரு வகையான உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு தான் என்கின்றனர் மனநல ஆலோசகர்கள்.

இப்படி கோபத்தின் போது அழும் மனிதர்கள் சண்டையிலோ அல்லது ஏதேனும் விவாதத்திலோ ஜெயிப்பது மிகவும் அரிது என்கிறார் பிரபல உளவியல் நிபுணர் சித்ரா அரவிந்த். கோபமடையும்போது அழுபவர்கள் தங்களை சக்தியற்றவர்களாக உணர்கின்றனர். இன்னொருவரை எதிர்த்து தன் உணர்வுகளை ஒருவர் சொல்ல முடியாத போது, அவர்களுக்கு இவ்வாறு அழுகை வருகிறதாம். இதற்கு ஆங்கிலத்தில் பாசிடிவ் பர்சனாலிட்டி என்கிற பெயரும் உள்ளது. தமிழில் இவர்களை சாது என்று கூறுவர். தன் வலியை பொறுத்துக் கொண்டு பிறரை காயப்படுத்தக் கூடாது என்று நினைக்கும் இவர்கள், ஒருவரின் நட்பையோ உறவையோ இழந்து விடாமல் இருக்க இப்படி விவாதம் செய்வதை தவிர்ப்பார்களாம்.

கோபம்:

கோபத்தின் வகைகளை விளக்கும் சித்ரா அரவிந்த், சுயமரியாதையை கெடுக்கும் வகையில் இருக்கும் வார்த்தைகளை கேட்டு தான் அவமதிக்கப்படும் போது தன் தரப்பில் இருக்கும் நியாயத்தை எடுத்துக் கூற நினைக்கும் போது அவர்களுக்கு கோபம் வரும். இந்தக் கோபத்தை தாண்டி மன அழுத்தம், பொது இடத்தில் அசிங்கப்படுத்தல், அநீதி, பசி உள்ளிட்டவற்றால் வருவது இரண்டாம் வகையான கோபம் என்கிறார். அவர்கள் நினைக்கும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாத சமயத்தில், “நீங்கள் செய்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை, இது தவறாக இருக்கிறது”என்பதை சொல்ல முடியாமல் அதற்கு தடை போடுவது தான் அழுகையாம். பெரும்பாலும் ஒரு உறவை காப்பதற்காக முயலும் குழந்தைகள், பெண்கள் அதிகமாக கோபத்தில் அழுகிறார்கள்.

