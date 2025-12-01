English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • மருமகள்கள் தனிக்குடித்தனத்தை விரும்புவது ஏன்? அதற்கு பின் இருக்கும் முக்கிய காரணங்கள்..

மருமகள்கள் தனிக்குடித்தனத்தை விரும்புவது ஏன்? அதற்கு பின் இருக்கும் முக்கிய காரணங்கள்..

Reasons Why Women Wants To Live Separately : திருமணம் ஆன பெண்கள் பலர், தனிக்குடித்தனம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். அப்படி அவர்கள் விரும்புவதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:55 PM IST
  • பெண்கள் தனிக்குடித்தனத்தை விரும்புவது ஏன்?
  • பின்னால் இருக்கும் சில முக்கிய காரணங்கள்..
  • முழு விவரம் இதோ!

Reasons Why Women Wants To Live Separately : முந்தைய தலைமுறையில்தான், திருமணம் ஆகி வரும் பெண்கள், “எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை” என்கிற எண்ணத்துடன் இருந்து வந்தனர். ஆனால், இப்போது காலங்களும் காட்சிகளும் மாறி விட்டது. பலருக்கும், தனிக்குடித்தனம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் விருப்பமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, திருமணம் ஆகி வரும் பெண்கள் ஏன் தனிக்குடித்தனம் செல்ல விரும்புகின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனி சுதந்திரம்:

தம்பதிகள், தனியாக வாழும் போது அவர்களுக்கு அதிக தனி சுதந்திரம் (Privacy) கிடைக்கும். இதனால், தங்களுக்கு பிடித்தது போல, தங்கள் வாழ்க்கை முறையை வகுத்து வாழ்ந்து கொள்வர். ஆனால் பெற்றோர் அவர்களின் வீட்டில் இருந்தால் எப்போதும் யாருடைய கண்காணிப்பில் இருப்பது போல தோன்றும். 

சுதந்திரம் மற்றும் அடையாளம்:

தனியாக வாழ்வது மூலம், பெண்களுக்கு மனைவியாகவும் தாயாகவும் தனி அடையாளம் கிடைக்கும். தனக்கு ஏற்றவாறு வீட்டை நிர்வாகம் செய்தல், முடிவெடுத்தல் உள்ளிட்ட விஷயங்களை அவர்களால் செய்ய முடியும். 

சண்டைகள் குறையும்: 

பெற்றோர்கள் அல்லது மாமனார் மாமியாரிடம் இருந்து தள்ளி இருப்பது தம்பதிகளுக்குள் வரும் சண்டையை குறைக்கும். உணர்ச்சி ரீதியாக ஒருவர் கையால் அடிபடாமல் இருப்பது, தம்பதிகள் ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது அதில் பெற்றோர் மூக்கை நுழைக்காமல் இருப்பது உள்ளிட்டவை சண்டைகளை தடுக்கலாம். 

நல்ல தாம்பத்தியம்:

தனியாக வாழும் தம்பதிகள், தங்களுக்கான உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் பல விஷயங்களை செய்வதாக ஆய்வுகள் கூறுகிறது. இருவரும், தங்களது நம்பிக்கையை வளர்ப்பது, தங்களுக்குள்ளான பிரச்சனைகளை தாங்களே பேசி சரி செய்து கொள்வது உள்ளிட்டவற்றை பார்த்துக்கொள்கின்றனர். இதில், பெற்றோரின் தலையீடு இல்லாததால் அவர்கள் இணக்கமான உறவுடன் இருக்கின்றனர். 

குழந்தைகளை வளர்ப்பது:

வருடங்கள் கடக்கும் போது, குழந்தைகளின் லைஃப்ஸ்டைலும் பெற்றோரின் வளர்ப்பு முறையும் மாறலாம். நெடு நேரம் வேலை பார்ப்பது, சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உடைகளை குழந்தைக்கு வாங்கி தருவது, நண்பர்களை வீட்டிற்கு வரவழைப்பது போன்ற விஷயங்கள், பல சமயங்களில் கணவரின் பெற்றோருடன் ஒத்துப்போகாமல் இருக்கும். இதனால் பெண்கள், தனிக்குடித்தனம் போக வேண்டும் என்று நினைப்பர்.

மேலும் படிக்க | அதிகம் மது குடிக்கும் நாடுகள்! இந்தியர்களுக்கு எந்த இடம்? லிஸ்ட் பெருசா இருக்கே

மேலும் படிக்க | குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!

About the Author
