திருமணத்திற்கு பின் பெண்கள் எடை கூடுவது ஏன்? காரணம் உடலுறவு இல்லை..இதுதான்!

Reasons Women Gain Weight After Marriage : பல ஆண்டுகளாக நம்பப்படும் ஒரு விஷயம், ‘உடலுறவு கொண்டால் பெண்கள் எடை அதிகரிக்கும்’ என்பதுதான். ஆனால், இது உண்மையா இல்லையா என்பது குறித்த ஆய்வுகள் இன்றளவும் நடைப்பெற்றுதான் வருகின்றன. இருப்பினும், இது குறித்து கூறும் மருத்துவர்கள், நாம் எதிர்பார்க்கும் பதிலை கூறவில்லை.
உடலுறவால் உடல் எடை கூடுமா?
உடல் ரீதியாக ஆக்டிவாக இருப்பது, உடலுறவு கொள்வது ஆகியவை உங்கள் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளை மாற்றலாம். விஞ்ஞானிகள் இது குறித்து பேசுகையில், உடலுறவு கொள்வதால் இதயத்தின் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் என்றும் இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர். இது தூக்கத்தையும் அதிகரிப்பதால், உடலில் ரத்த ஓட்டமும் சீராகும். இருப்பினும் அடிக்கடி உடலுறவு கொள்வதால் உடல் எடை கூடும் என்பது நம்பப்படுகிறது. இது உண்மையா இல்லையா என்பதை பார்க்கலாம்.
ஹார்மோன்:
வழக்கமான உடலுறவு எடையை அதிகரிக்குமா? உடலுறவு எடையை அதிகரிக்காது, ஆனால் பாலியல் ஹார்மோன்களில் இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு உங்கள் உடல் எடையை பாதிக்கலாம். இதற்கும், உங்கள் பாலியல் செயல்பாடுகளுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இது, மாதவிடாய் சுழற்சி, மாதவிடாய் நிறுத்தம் போன்ற காரணிகளை பொறுத்து அமையுமாம். ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் போன்ற பாலியல் ஹார்மோன்களில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கமே இந்த எடை அதிகரிப்பிற்கு காரணமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்களில் உள்ள உறுதியற்ற தன்மை, ஒருவரின் உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது.
திருமணத்திற்கு பின் உடல் எடை கூடுவது ஏன்?
திருமணத்திற்கு பிறகு, பெண்கள் உடல் எடை அதிகரிப்பார்கள் என்பது பரவலாக நம்பப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது. பெண்கள் மட்டுமல்ல, திருமணத்திற்கு பின் ஆண்களும் உடல் எடை அதிகரிப்பார்களாம். இது உடலுறவால் ஏற்படும் மாற்றம் அல்ல என்று அறிவியில் கூறுகிறது. சுகாதார நிபுணர்களின் கூற்றின்படி, எடை அதிகரிப்பிற்கும், உடலுறவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையாம். ஒரு உறவு, நமக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுக்கும் போது நம் உடல் ஆறுதல் அடைகிறது. இந்த உணர்வு, திருமணத்திற்கு பின்பு உடல் எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறதாம்.
இதனால் உடல் எடை குறையலாமா?
உடலுறவு கொண்டால் எடை குறைய முடியுமா? என்கிற கேள்வியும் பலர் மனங்களில் எழலாம். உடலுறவால் கண்டிப்பாக கொழுப்பு குறையுமாம். ஆனால், இதனால் முழுமையாக உடல் எடையை குறைக்க முடியாது என்றும், இதற்கு ஏற்ற டயட்டை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பாதுகாப்பாக உடலுறவு கொள்வது எப்படி?
உங்கள் பார்ட்னர் அல்லது உங்களுக்கு பாலியல் நோய் இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஆணுறை பயன்படுத்துவது சிறந்தது. பலருடன் உடலுறவு கொள்வதை தவிர்க்கவும். பிறப்புறுப்பில் UTI போன்ற நோய் தொற்று ஏதேனும் இருந்தால் அந்த சமயத்தில் கவனமாக உடலுறவு கொள்ள வேண்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க | முதல்முறை உடலுறவு கொள்ள..சரியான வயது எது? அறிவியல் சொல்வது இதுதான்!
மேலும் படிக்க | உடலுறவு... ஒரு மாதத்திற்கு எத்தனை முறை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ