வெள்ளை முடி கருமையாக மாற இதை மட்டும் செய்தால் போதும்!

Reverse White Hair Naturally: இன்றைய காலக்கட்டத்தில், சிறு வயதிலேயே நரை முடி தோன்றுவது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது. இதற்கு முக்கியக் காரணங்களாக மன அழுத்தம், ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம், தூக்கமின்மை மற்றும் தவறான வாழ்க்கை முறை ஆகியவை சொல்லப்படுகின்றன. நரை முடியை மறைக்கப் பலரும் இரசாயனங்கள் கலந்த சாயங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த இரசாயனங்கள் சில நேரங்களில் ஒவ்வாமை, முடி உதிர்தல் போன்ற தீங்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
அதனால்தான், எந்தவித பக்கவிளைவுகளும் இல்லாமல், உங்கள் நரை முடியை இயற்கையாகவும், நிரந்தரமாகவும் கருமையாக்க உதவும் பாரம்பரிய வீட்டு வைத்தியங்களை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
நரை முடிக்கு ஆயுர்வேத தீர்வுகள்
வெள்ளை முடியை மறைக்க, சாயம் பூசுவதற்குப் பதிலாக, நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய இயற்கை முறைகளைப் பின்பற்றுவது சிறந்தது. இதில் கடுகு எண்ணெய் மற்றும் மருதாணி கலந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எண்ணெய் தயாரிப்பு குறித்து பார்ப்போம்.
நரை முடியைக் கருமையாக்கும் ஸ்பெஷல் கடுகு எண்ணெய்: ஆயுர்வேதத்தின்படி, கடுகு எண்ணெய் (Mustard Oil) கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, முடி வேர்களுக்குப் ஊட்டச்சத்தை அளிக்கிறது. இதனுடன் மருதாணியைச் சேர்க்கும்போது, அது நரை முடியைக் கருமையாக்குவதோடு, கூந்தலை வலிமையாக்கும் ஒரு சிறந்த டோனிக் ஆகச் செயல்படுகிறது.
தேவையான பொருட்கள்:
கடுகு எண்ணெய் - 1 கப்
மருதாணி தூள் - 3 டீஸ்பூன்
அவுரி இலை பொடி - 1 டீஸ்பூன் (இது கருமையாக்கும் தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கும்)
ஸ்பெஷல் எண்ணெய் தயாரிக்கும் முறை:
இரும்பு வாணலியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: அடுப்பில் ஒரு இரும்பு வாணலியை (Iron Kadai) வைத்து அதில் கடுகு எண்ணெயை ஊற்றவும். இரும்பு பாத்திரத்தில் சமைக்கும்போது, எண்ணெயின் கருமையாக்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறது.
கலவையைச் சேர்க்கவும்: எண்ணெய் மிதமான சூடான பிறகு, அதில் மருதாணி தூள் மற்றும் அவுரி இலை பொடியைச் சேர்க்கவும்.
மெதுவாகக் கிளறவும்: எண்ணெயை கொதி வரும் வரை மிதமான தீயில் தொடர்ந்து கிளறவும். கலவை எரிந்துவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
நிறம் மாறும் வரை சமைக்கவும்: மருதாணியின் நிறம் முற்றிலும் எண்ணெயில் இறங்கி, எண்ணெய் அடர் கருப்பு நிறமாக மாறும் வரை சமைக்கவும்.
மூடி வைக்கவும்: அடுப்பை அணைத்துவிட்டு, எண்ணெய் பாத்திரத்தை ஒரு மூடியால் சுமார் 1 மணி நேரம் மூடி வைக்கவும். இது மருதாணியின் சத்துக்கள் மற்றும் நிறம் எண்ணெயில் முழுமையாக இறங்க உதவும்.
பயன்படுத்துதல்: எண்ணெய் முற்றிலும் குளிர்ந்த பிறகு, அதைத் துணியால் அல்லது வடிகட்டி மூலம் வடிகட்டி ஒரு பாட்டிலில் சேமித்து வைக்கவும்.
பயன்படுத்தும் முறை:
இந்த எண்ணெயை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இரவு உறங்கச் செல்வதற்கு முன் உங்கள் உச்சந்தலையில் மசாஜ் செய்து, மறுநாள் காலையில் ஒரு மிருதுவான ஷாம்பு கொண்டு அலசவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
