/SBI PO Recruitment 2026: ரூ.48,000 மாத சம்பளம், 15,000 காலிப்பணியிடங்கள்... இப்பவே அப்ளை பண்ணுங்க

SBI PO Recruitment 2026: ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் (SBI) 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான 'புரோபேஷனரி ஆபீசர்' (PO) பதவிக்கான காலிபணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, வங்கியில் உள்ள மொத்தம் 1,500 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
எஸ்.பி.ஐ வங்கியின் இந்த பணியிடங்களுக்கான தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், ஜூன் 18, 2026 முதல் ஜூலை 8, 2026 வரை SBI-யின் 'கேரியர்ஸ்' (careers) இணையதளம் வழியாக இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தகுதி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, இறுதியாண்டு பயிலும் மாணவர்களும் தற்காலிக அடிப்படையில் விண்ணப்பிக்கலாம். இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுகளுக்கான இடங்கள் உட்பட மொத்தம் 1,500 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று விண்ணப்பதாரர்களின் வயது 21 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிமுறைகளின்படி தகுதியான பிரிவினருக்கு வயது வரம்புத் தளர்வு உண்டு.
விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் மூன்று நிலைகளில் அவர்களின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்:
முதற்கட்டத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே முதன்மைத் தேர்வில் பங்கேற்கத் தகுதி பெறுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் பணிக்குத் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.41,960 தொடக்க அடிப்படை சம்பளம் வழங்கப்படும். ஆரம்பத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் தகுதிகாண் பருவத்தில் பணியாற்றிய பிறகு, செயல்திறன் அடிப்படையில் ஜூனியர் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்கேல்-1 பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.