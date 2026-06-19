Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /SBI PO Recruitment 2026: ரூ.48,000 மாத சம்பளம், 15,000 காலிப்பணியிடங்கள்... இப்பவே அப்ளை பண்ணுங்க

SBI PO Recruitment 2026: ரூ.48,000 மாத சம்பளம், 15,000 காலிப்பணியிடங்கள்... இப்பவே அப்ளை பண்ணுங்க

SBI PO Recruitment 2026: எஸ்.பி.ஐ வங்கியின் இந்த பணியிடங்களுக்கான தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், ஜூன் 18, 2026 முதல் ஜூலை 8, 2026 வரை SBI-யின் 'கேரியர்ஸ்' (careers) இணையதளம் வழியாக இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:44 PM IST
SBI PO Recruitment 2026: ரூ.48,000 மாத சம்பளம், 15,000 காலிப்பணியிடங்கள்... இப்பவே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: SBI PO Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று 19-06-2026: சுவர்ண கேரளம் SK-57 நேரடி முடிவுகள்!
Kerala Lottery Result8 min ago
2
Coimbatore news14 min ago
3
Priyanka Chopra32 min ago
4
CPM Shanmugan50 min ago
5
Vivo X Fold 61 hr ago