உடலுறவுக்கு பின்..ஆணுறுப்பை அறுத்துக்கொள்ளும் உயிரினம்! ரொம்ப வினோதமா இருக்கே..

Sea Slugs Amputate Its Own Penis : உலகில், பல்வேறு உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. அவை அனைத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையான தனித்தன்மைகளும், வாழ்வியல் திறன்களும் இருக்கிறது. அவற்றை நாம் கேள்வி படும் போது, “இப்படியெல்லாம் கூட இருக்குமா?” என நம்மை யோசிக்க வைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உயிரினத்தை பற்றிதான் இங்கு நாம் பார்க்கப்போகிறோம்.
வெட்டிக்கொள்ளும் உயிரினம்:
இந்த உலகில் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் தனித்தனியான பல்வேறு சிறப்பு பன்புகள் உண்டு. இருப்பினும் நம்மை சுற்றியுள்ள பல்வேறு உயிரினங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நமக்கே தெரியாது. அப்படி, இப்போது வரை நம்மை வியக்க வக்கும் ஒரு உயிரினமாக இருக்கிறது, கடல் அட்டைகள். இவைதான், உடலுறவு கொண்ட பின்பு தன் ஆண் உறுப்பை வெட்டிக்கொள்வதாக கூறப்படுகிறது.
உறுப்பை வெட்டிக்கொள்ளுமா?
கடல் அட்டைகளை ஆங்கிலத்தில் Sea Slugs என குறிப்பிடுவர். இவையும், அனைத்து உயிரினங்கள் போலவே இனப்பெருக்கம் செய்யும். அப்படி இனப்பெருக்கம் செய்ய உடலுறவு கொண்ட பின்னர், தனது ஆணுறுப்பை அறுத்து கிழே போட்டு விடுமாம். 24 மணி நேரத்தில், அந்த ஆணுறுப்பானது அவற்றிற்கு மீண்டும் வளர்ந்து விடுமாம். வளர்ந்தது மட்டுமன்றி, அது மீண்டும் இனப்பெருக்கம் செய்யவும் தயாராக இருக்குமாம்.
Disposable Mechanism | தூக்கி எறியக்கூடிய முறை:
இந்த கடல் அட்டை உயிரினமானது, சுழல் வடிவிலான ஆண்குறியை கொண்டிருக்கும். இது, புஷ்-பாப் போல செயல்படுகிறது. இதனால், அடுத்த இனச்சேர்க்கை முறைக்கு புதிய, பயன்படுத்தப்படாத ஆண்குறி வளர அனுமதிக்கிறது.
இது ஏன் நடக்கிறது?
கடல் அட்டைகளின் ஆண்குறி, பின்னோக்கி இருக்கும் முதுகெலும்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது, அதன் துணையின் விந்தணுவால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது குறித்து பேசும் விஞ்ஞானிகள், இனப்பெருக்கம் செய்ய போட்டியிடும் அதன் பார்ட்னர்களின் விந்தனுக்களை அகற்ற இது உதவுவதாக கூறுகின்றனர். ஆண்குறி, சில வெளி விந்தணுக்களில் மாட்டிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இப்படி ஆண் குறியை வெட்டிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்படுகிறது.
எத்தனை முறை இப்படி நடக்கும்?
ஒரு கடல் அட்டையால், இப்படி ஆணுறுப்பை அகற்றுவதை ஒரு முறை இரு முறையல்ல, மூன்று முறை வரை செய்ய முடியுமாம். ஒவ்வொரு முறைக்கும் இடையே சுமார் 24 மணி நேரம் வரை இடைவேளி இருக்குமாம். அதை தாண்டி, அப்படி வளரும் ஆணுறுப்பின் விநியோகம் தீர்ந்து விடும் என கூறப்படுகிறது.
கடல் அட்டைகள் பற்றிய உண்மைகள்:
கடல் அட்டைகள் Toxic Sponges என்கிற பொருளை சாப்பிடுமாம். இது, அவற்றை ஆபத்தில் இருந்து காத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
அவை பாசிகள், கடற்பாசிகள் மற்றும் பவளப்பாறைகளை சாப்பிடுகின்றன; அவற்றின் பிரகாசமான நிறங்கள் பெரும்பாலும் அவை விஷம் அல்லது மோசமான சுவை கொண்டவை என்பதைக் குறிக்கின்றன.
சாகோக்ளோசன்கள் போன்ற சில கடல் அட்டை இனங்கள், தாங்கள் உண்ணும் ஆல்காவிலிருந்து குளோரோபிளாஸ்ட்களைத் தக்கவைத்து, ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யகின்றன.
