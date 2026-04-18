மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்; கம்மி விலையில் IRCTC ரயில் பயணம், முழு விவரம் இதோ

IRCTC Bharat Gaurav Train From May 11 : இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), தனது 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) முன்னெடுப்பின் கீழ், 'ஆறு ஜோதிர்லிங்க மற்றும் ஷீரடி தரிசனச்' சுற்றுலாவை மே 11 முதல் தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 18, 2026, 11:50 AM IST
  • ஆறு ஜோதிர்லிங்க மற்றும் ஷீர்டி யாத்திரை மே 11 ஆம் தேதி தொடங்கும்.
  • பல ரயில் நிலையங்களில் இந்த வசதி கிடைக்கும்.
  • 11 இரவுகள், 12 பகல்கள் கொண்ட அனைத்து வசதிகளும் அடங்கிய ஆன்மீகச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு.

Trending Photos

சுக்கிர பெயர்ச்சி.. ஏப். 19 முதல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்..
camera icon8
Sukra peyarchi 2026
சுக்கிர பெயர்ச்சி.. ஏப். 19 முதல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்..
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
camera icon10
Post Office RD
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வாரம் TRPல் இதுதான் டாப்..முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon6
Tamil Serial
டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வாரம் TRPல் இதுதான் டாப்..முழு லிஸ்ட் இதோ..
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
camera icon10
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
IRCTC Bharat Gaurav Train From May 11 : மதச் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாகவும், மூத்த குடிமக்கள் எந்த இன்னல்கள் இல்லாமல் ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ளவும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. ‘பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்’ திட்டத்தின் கீழ், “ஆறு ஜோதிர்லிங்க மற்றும் ஷீரடி தரிசனச் சுற்றுப்பயணம்” மே 11 அன்று ஜார்சுகுடாவிலிருந்து தொடங்கவுள்ளது; இச்சுற்றுப்பயணத்தில் பயணிகள் பாட்னா உட்பட பீகார் மாநிலத்தின் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களிலிருந்து ரயிலில் ஏறிக்கொள்ளலாம்.

மேலும் இந்த ரயில் ஜார்சுகுடா, ரூர்கேலா, ராஞ்சி, முரி, பொகாரோ, ஹசாரிபாக், கோடெர்மா, கயா, ராஜ்கிர், பீகார் ஷெரீப், பாட்னா, பக்சர் மற்றும் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா (Jharsuguda, Rourkela, Ranchi, Muri, Bokaro, Hazaribagh, Koderma, Gaya, Rajgir, Bihar Sharif, Patna, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyaya Junction) சந்திப்பு ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும்.

மத நம்பிக்கை கொண்ட பயணிகளை மனதில் கொண்டு பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட, அனைத்தும் உள்ளடங்கிய ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பு இது என்று IRCTC நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.

இத்தொடர் வண்டியில் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் உரிய வசதிகள், பாட்னா, பக்ஸர் மற்றும் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாய் சந்திப்பு போன்ற முக்கிய நிலையங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும்; இது பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்குச் சிறப்பான பயனை அளிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

பயண வழித்தடம்

இந்தப் புனித யாத்திரையின் போது, ​​பக்தர்கள் நாட்டின் முக்கிய ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் சமயத் தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என்று சுற்றுலாத் துறையின் தலைமை மேற்பார்வையாளர் சஞ்சீவ் குமார் தெரிவித்தார். இந்த யாத்திரைத் திட்டத்தில், உஜ்ஜயினியில் உள்ள மகாகாலேஷ்வர் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கங்கள்; குஜராத்தில் உள்ள சோம்நாத் மற்றும் நாகேஷ்வர் (துவாரகையில் அமைந்துள்ளது); மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள த்ரியம்பகேஷ்வர் மற்றும் அவுரங்காபாத்தில் உள்ள கிரிஷ்ணேஷ்வர்; அத்துடன் ஷீரடி சாய்பாபா ஆலயம் ஆகிய இடங்களுக்கான தரிசனங்கள் அடங்கும்.

ரயில் கட்டணம்

இந்தப் பயணத்திற்காக மூன்று பிரிவுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணக் கட்டணம், ஒரு பயணியிடத்திற்குப் பொருளாதாரப் பிரிவிற்கு ரூ.23,315 ஆகவும், தரநிலைப்பிரிவிற்கு ரூ.41,570 ஆகவும், வசதிப்பிரிவிற்கு ரூ.50,410 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்லீப்பர், 3AC மற்றும் 2AC பெட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில், தங்கும் விடுதி வசதி, சைவ உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து போன்ற வசதிகள் வழங்கப்படும்.

நாட்டிற்குள் உள்நாட்டுச் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதையும், கலாச்சார ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட மத்திய அரசின் 'தேகோ அப்னா தேஷ்' (Dekho Apna Desh) மற்றும் 'ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்' (Ek Bharat Shreshtha Bharat) ஆகிய பிரச்சாரங்களின் கீழ், இந்த முன்னெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதாக IRCTC அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பயண முன்பதிவுகள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு, பயணிகள் IRCTC உதவி எண்களான 8595937711, 8595937731 மற்றும் 8595937732 ஆகியவற்றைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

இந்தச் சுற்றுலாத் திட்டம் எப்போது தொடங்குகிறது மற்றும் இதன் கால அளவு என்ன?
இந்தச் சுற்றுலா மே 11 அன்று ஜார்சுகுடாவிலிருந்து தொடங்குகிறது. இது மொத்தம் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட ஒரு முழுமையான சுற்றுலாத் தொகுப்பாகும்.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு யாரைத் தொடர்பு கொள்வது?
முன்பதிவு மற்றும் பிற சந்தேகங்களுக்கு IRCTC-ன் அதிகாரப்பூர்வ உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்: 8595937711, 8595937731, 8595937732

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பில் (Package) என்னென்ன வசதிகள் அடங்கும்?
இந்தக் கட்டணத்திலேயே பின்வரும் வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன: ரயில் பயணம் (Sleeper/3AC/2AC). தங்கும் விடுதி வசதி. சைவ உணவு. தலங்களுக்குச் செல்வதற்கான உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள்.

பயணக் கட்டண விவரங்கள் என்ன?
பயணிகள் தங்களுக்கு வசதியான பிரிவைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் (ஒரு நபருக்கான கட்டணம்): பொருளாதாரப் பிரிவு (Economy): ரூ. 23,315, தரநிலைப்பிரிவு (Standard): ரூ. 41,570, வசதிப்பிரிவு (Comfort): ரூ. 50,410.

மேலும் படிக்க | மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக பேசினால் அபராதம்.. இவ்வளவா? பயணிகளுக்கு ஷாக்கான அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு இனி நிம்மதி! சிக்னல் கோளாறுகளை தவிர்க்க ரயில்வே வாரியம் புதிய உத்தரவு

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

