மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்; கம்மி விலையில் IRCTC ரயில் பயணம், முழு விவரம் இதோ

IRCTC Bharat Gaurav Train From May 11 : மதச் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாகவும், மூத்த குடிமக்கள் எந்த இன்னல்கள் இல்லாமல் ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ளவும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. ‘பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்’ திட்டத்தின் கீழ், “ஆறு ஜோதிர்லிங்க மற்றும் ஷீரடி தரிசனச் சுற்றுப்பயணம்” மே 11 அன்று ஜார்சுகுடாவிலிருந்து தொடங்கவுள்ளது; இச்சுற்றுப்பயணத்தில் பயணிகள் பாட்னா உட்பட பீகார் மாநிலத்தின் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களிலிருந்து ரயிலில் ஏறிக்கொள்ளலாம்.
மேலும் இந்த ரயில் ஜார்சுகுடா, ரூர்கேலா, ராஞ்சி, முரி, பொகாரோ, ஹசாரிபாக், கோடெர்மா, கயா, ராஜ்கிர், பீகார் ஷெரீப், பாட்னா, பக்சர் மற்றும் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா (Jharsuguda, Rourkela, Ranchi, Muri, Bokaro, Hazaribagh, Koderma, Gaya, Rajgir, Bihar Sharif, Patna, Buxar, Pandit Deendayal Upadhyaya Junction) சந்திப்பு ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும்.
மத நம்பிக்கை கொண்ட பயணிகளை மனதில் கொண்டு பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட, அனைத்தும் உள்ளடங்கிய ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பு இது என்று IRCTC நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.
இத்தொடர் வண்டியில் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் உரிய வசதிகள், பாட்னா, பக்ஸர் மற்றும் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாய் சந்திப்பு போன்ற முக்கிய நிலையங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும்; இது பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்குச் சிறப்பான பயனை அளிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பயண வழித்தடம்
இந்தப் புனித யாத்திரையின் போது, பக்தர்கள் நாட்டின் முக்கிய ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் சமயத் தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என்று சுற்றுலாத் துறையின் தலைமை மேற்பார்வையாளர் சஞ்சீவ் குமார் தெரிவித்தார். இந்த யாத்திரைத் திட்டத்தில், உஜ்ஜயினியில் உள்ள மகாகாலேஷ்வர் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கங்கள்; குஜராத்தில் உள்ள சோம்நாத் மற்றும் நாகேஷ்வர் (துவாரகையில் அமைந்துள்ளது); மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள த்ரியம்பகேஷ்வர் மற்றும் அவுரங்காபாத்தில் உள்ள கிரிஷ்ணேஷ்வர்; அத்துடன் ஷீரடி சாய்பாபா ஆலயம் ஆகிய இடங்களுக்கான தரிசனங்கள் அடங்கும்.
ரயில் கட்டணம்
இந்தப் பயணத்திற்காக மூன்று பிரிவுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணக் கட்டணம், ஒரு பயணியிடத்திற்குப் பொருளாதாரப் பிரிவிற்கு ரூ.23,315 ஆகவும், தரநிலைப்பிரிவிற்கு ரூ.41,570 ஆகவும், வசதிப்பிரிவிற்கு ரூ.50,410 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்லீப்பர், 3AC மற்றும் 2AC பெட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில், தங்கும் விடுதி வசதி, சைவ உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து போன்ற வசதிகள் வழங்கப்படும்.
நாட்டிற்குள் உள்நாட்டுச் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதையும், கலாச்சார ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட மத்திய அரசின் 'தேகோ அப்னா தேஷ்' (Dekho Apna Desh) மற்றும் 'ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்' (Ek Bharat Shreshtha Bharat) ஆகிய பிரச்சாரங்களின் கீழ், இந்த முன்னெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதாக IRCTC அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பயண முன்பதிவுகள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு, பயணிகள் IRCTC உதவி எண்களான 8595937711, 8595937731 மற்றும் 8595937732 ஆகியவற்றைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
