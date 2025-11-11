English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரு சுக்கிரன் உருவாக்கும் ஷடாங்க யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு.. வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!

குரு சுக்கிரன் உருவாக்கும் ஷடாங்க யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு.. வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!

Shatank Yoga 2025: குரு சுக்கிரன் உருவாக்கும் ஷாடங்க யோகத்தால், மூன்று ராசிக்காரர்கள் பலன்களை பெறுகின்றனர். அவர்கள் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கிறது என்றும் இங்கு பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:30 AM IST

குரு சுக்கிரன் உருவாக்கும் ஷாடங்க யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு.. வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!

வேத நாட்காட்டியின் படி கிரகங்கள் இயற்கையான முறையில் இடையிலான கோணங்களில் (அஸ்பெக்ட்களில்) பெயர்ச்சி அடைகின்றன. இதனால் சுப மற்றும் ராஜ யோகங்கள் உருவாகி, மனிதனின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்த முறை, குரு பகவான் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய சுப கிரகங்கள் 2025 நவம்பர் 11ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை 100 டிகிரி கோணத்தில் சஞ்சரித்து "ஷடாங்க யோகம்" என்ற வியத்தகு யோகத்தை உருவாக்குகின்றன. இதன் எதிரொலியாக சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிப்பதைப்போல் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வருமானம், தொழில் முன்னேற்றம் போன்ற வலுவான பலன்கள் கிடைக்கும்.

தனுசு ராசி

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஷடாங்க யோகம் பெரும் வாழ்வியல் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கிறது. வருமானம் பெரிதும் அதிகரித்து ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும். சுக்கிர பகவான் புதிய வருமான ஆதாரங்களை திறந்து வழங்குவார். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஆர்டர்களை பெற்று லாபம் காண்பார்கள். வேலையிலிருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் பெற வாய்ப்பு இங்கே உள்ளது. ஏற்கனவே சேமித்துள்ள முதலீடுகள் ஏற்றம் பெறும்; வேலை வாய்ப்பற்றோர் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம். 

கடகம் ராசி

கடக ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல நாட்களை எதிர்பார்க்கலாம். புதிய வாகனம், சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் வரும். கடன்கள் தீர்ந்து நிதி நிலை மிகுந்த வலிமையுடன் அமையும். பணம் எதிர்பாராத முறையில் கையெழுத்தாக வரும். முதலீடுகள் வெற்றி பெறும், கூட்டாண்மைகள் பலன்களை வழங்கும். குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரித்து குடும்ப உறவுகள் உறுதி பெற்று வளரும். வெளிநாடுகளுக்கு பயண வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்பதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கன்னி ராசி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஷடாங்க யோகம் தைரியம், வீரியம் மற்றும் சமூக மதிப்பை உயர்த்தும். தொழிலிலும் வேலையிலும் புதிய உச்சங்களை எட்டுவீர்கள். மேல் அதிகாரிகள் மற்றும் சக பணியாளர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய திட்டங்களில் வெற்றி காணப்படும். குடும்ப உறவுகள் மனதார உறுதிப்புணர்வு ஏற்படும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள், வாகனம், சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியமும் வாழ்வின் நிலைத்தன்மையும் மேம்படும்.

உயர்ந்த வாழ்வியல் முன்னேற்றம் காத்திருக்கின்றது

இன்று (நவம்பர் 11, 2025) முதல் இந்தக் காலகட்டத்தில் மேற்படி ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும், குடும்ப உறவு வளரும் சந்தோஷமும் காண்பார்கள். இயற்கையின் இந்த கிரக இயக்கங்கள் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புக்களை கொண்டு வருவதாகவே இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: ராகு-சுக்கிர நவபஞ்சம ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

மேலும் படிக்க: புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகிறது\

About the Author
