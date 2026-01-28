English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஸ்ருதி ஹாசன் யூஸ் பண்ணும் சீக்ரெட் ஹேர் ஆயில்.. முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்கும்

ஸ்ருதி ஹாசன் யூஸ் பண்ணும் சீக்ரெட் ஹேர் ஆயில்.. முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்கும்

Shruti Haasan Hair Care Routine: தன்னுடைய நீண்ட, அடர்த்தியான, கருகரு கூந்தலின் ரகசியத்தை நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் உடைத்துள்ளார். நீங்கள் இந்த டிப்ஸ் ட்ரை செய்து பாருங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:40 AM IST
  • நல்லெண்ணெய் முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
  • தேங்காய் எண்ணெய் முடியை மென்மையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
  • பாதாம் எண்ணெய் முடிக்குத் தேவையான வைட்டமின்களை வழங்க உதவுகிறது.

ஸ்ருதி ஹாசன் யூஸ் பண்ணும் சீக்ரெட் ஹேர் ஆயில்.. முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்கும்

Shruti Haasan Hair Care Routine: திரை நடிகைகளுக்கு கூந்தல் ஒரு பெரிய சொத்து. ஏனெனில் இவர்கள் பல்வேறு சிகை அலங்காரங்கள் மற்றும் ரசாயனம் நிறைந்த பொருட்களை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். அத்தகையவர்கள் கூந்தலைப் பாதுகாப்பது மிக்கப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். ஆனால் நட்சத்திர நாயகியான ஸ்ருதி ஹாசனின் கூந்தல் எப்போதும் அடர்த்தியாகவும், கருகருவென இருப்பதை நாம் கண்டுள்ளோம்.  இதனால் அனைவரது மனதில் முதல் கேள்வி எப்படி ஸ்ருதி ஹாசன் கூந்தல் இவ்வளவு ஆரோக்கியமாகவும் கருப்பாகவும் வைத்திருக்கிறார் என்பதே.

விலையுயர்ந்த சலூன்களுக்குச் செல்கிறாரா அல்லது வெளிநாட்டு சீரம்களைப் பயன்படுத்துகிறாரா என்று பலர் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால், பன்முகத் திறமை கொண்ட இந்த அழகு, நேர்காணலில் வனரைல தனது கூந்தல் பராமரிப்பு ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளார். வீட்டில் நாம் பயன்படுத்தும் மிகவும் பொதுவான எண்ணெய்கள் தான் தனது கூந்தலைப் பாதுகாக்கின்றன என்று அவர் கூறியுள்ளார். எனவே அடர்த்தியான அழகான கூந்தலுக்கு ஸ்ருதி ஹாசன் பயன்படுத்தும் அந்த பொருள் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

தலைமுடிக்கு எண்ணெய்

பல இளம் பெண்கள் பொதுவாக தங்கள் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தடவுவதைத் தவிர்க்கிறார்கள், ஏனெனில் முகத்தில் எண்ணெய் வடியும், மேலும் பிசுபிசு தன்மை இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஸ்ருதி ஹாசன் எண்ணெய் தேய்ப்பதுதான் தனது முக்கிய முடி பராமரிப்பு ரகசியம் என்று கூறுகிறார். “படப்பிடிப்புகளின் போது, ​​பல்வேறு முடி செயல்முறைகளால் என் தலைமுடி சேதமடைகிறது. என் தலைமுடி அதிகமாக உதிர்கிறது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், எண்ணெய் மட்டுமே என் தலைமுடியைக் காப்பாற்றும்,” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

ஸ்ருதி ஹாசன் ஒரு எண்ணெய் மட்டுமல்ல, மூன்று எண்ணெய்களின் கலவையைப் பயன்படுத்துகிறார். அவை, நல்லெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் பாதாம் எண்ணெய் ஆகியவை அடங்கும்.

நல்லெண்ணெய்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
தேங்காய் எண்ணெய்: முடியை மென்மையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
பாதாம் எண்ணெய்: முடிக்குத் தேவையான வைட்டமின்களை வழங்கி அதை வலிமையாக்க உதவுகிறது.

தனது கூந்தலுக்கு தான் நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்துவதாகவும், சில நேரங்களில் நல்லெண்ணையை தேங்காய் எண்ணெய் உடனோ, அல்லது பாதாம் எண்ணெயுடனோ கலந்து பயன்படுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் வாரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு முதல் மூன்று முறையாவது தலையில் எண்ணெயால் மசாஜ் செய்வது உச்சந்தலையை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி அவர் ஒவ்வொரு முறையும் தலைக்கு குளிப்பதற்கு முதல் நாள் இரவு எண்ணெயைத் தடவி, அதனுடன் தூங்கி, காலையில் வாஷ் பண்ணுவேன், மேலும் அவர் நான் தினமும் தலைமுடியைக் வாஷ் பண்ணுவதில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விலையுயர்ந்த சிகிச்சைகளை வாங்க முடியாததால் கூந்தல் பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு ஸ்ருதி ஹாசனின் இந்த குறிப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வீட்டிலேயே கிடைக்கும் நல்லெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய், கூந்தலுக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்தை அளிக்கின்றன. எண்ணெய் தடவுவது கூந்தலை ஈரப்பதமாக்குகிறது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

Shruti HaasanHair care routineTraditional Oils

