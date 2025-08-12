இந்த நபர்கள் கட்டாயம் கற்றாழையை பயன்படுத்துவே கூடாது.. பயம் காட்டும் பக்க விளைவுகள்

Aloe Vera Side Effect: கற்றாழை ஜெல் சருமத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், கற்றாழையைப் பயன்படுத்துவதால் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன என்பது பலருக்குத் தெரியாது. உண்மையில், இந்த கற்றாழை நம் அனைவருக்கும் பொருந்தாது. எனவே, கற்றாழை ஜெல்லை உங்கள் சருமத்திற்கு ஏற்பவும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
கற்றாழை ஜெல்லைப் பயன்படுத்தக் கூடாதவர்கள் பற்றிய தகவல்களையும் இங்கே பெற்றுக் கொள்ளவும். இந்த நபர்கள் கற்றாழை ஜெல்லைப் பயன்படுத்தினால், சருமம் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
உணர்திறன் வாய்ந்த சருமம் உள்ளவர்கள்
உங்கள் சருமம் உணர்திறன் மிக்கதாக இருந்தால், கற்றாழையை சரியான முறையிக்க பயன்படுத்துங்கள். சிலரின் தோல் கற்றாழையில் உள்ள கூறுகளுக்கு எதிர்வினையாற்றக்கூடும், இது அரிப்பு, எரிதல், சிவத்தல் அல்லது சொறி போன்றவற்றை ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் இதை பயன்படுத்த விரும்பினால் முதலில் பேட்ச் டெஸ்ட் செய்துக் கொள்ளுங்கள். இதற்காக, முதலில் கையில் சிறிது ஜெல்லைப் பூசி, ஏதேனும் எதிர்வினை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை 24 மணி நேரம் பொறுத்திருந்து பாருங்கள்.
வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள்
உங்கள் சருமம் வறண்டிருந்தால், கற்றாழையை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். கற்றாழை ஜெல் சருமத்திலிருந்து இயற்கையான ஈரப்பதத்தை இழுக்கும், இது சருமத்தை இன்னும் வறண்டதாக மாற்றும். நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், மாய்ஸ்சரைசர் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயை கற்றாழையுடன் கலந்து தடவவும்.
முகப்பரு அதிகம் உள்ளவர்கள்
உங்கள் சருமம் ஏற்கனவே அதிக முகப்பருவால் நிறைந்திருந்தால், கற்றாழை சருமத்தில் எதிர்வினையான் பலனைத் தரும், மேலும் நிலைமை மோசமடையக்கூடும். உங்களுக்கு முகப்பரு இருந்தால், நீங்களே கற்றாழையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக, மருத்துவரை அணுகவும்.
தோல் தொற்று உள்ளவர்கள்
தோலில் ஏதேனும் காயம் இருந்தால், கற்றாழையை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். வெட்டுக்கள், தீக்காயங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொற்று ஏற்பட்டால், கற்றாழையை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். வெட்டுக்கள், தீக்காயங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொற்று ஏற்பட்டால், கற்றாழையைப் பயன்படுத்துவது எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் மற்றும் தொற்றுநோயை அதிகரிக்கும். இதற்காக, முதலில் காயம் முழுமையாக குணமடையட்டும், பின்னர் கற்றாழையைப் பயன்படுத்துங்கள்.
நார்மல் சருமம் உள்ளவர்கள் இதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
உங்கள் சருமம் சாதாரணமாகவும் கற்றாழை உங்களுக்குப் பொருத்தமாகவும் இருந்தால், நீங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தலாம், ஆனால் மேலே உள்ள காரணங்களில் ஏதேனும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினால், இதை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.)
