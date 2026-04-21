தினமும் 30 நிமிடம் இத மட்டும் பண்ணுங்க! உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது!

தினமும் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் வெறும் 30 நிமிடங்களை ஒதுக்கினால் போதும், உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் வியக்கத்தக்க மாற்றங்களை காண முடியும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 21, 2026, 11:28 AM IST
இன்றைய நவீன யுகத்தில் அவசர கதியில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பலருக்கும், தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்த நேரமே கிடைப்பதில்லை. நாள் முழுவதும் லேப்டாப் முன்பு உட்கார்ந்தபடியே வேலை செய்வது, ஜங்க் உணவுகள் மற்றும் அதீத மன அழுத்தம் ஆகியவை சேர்ந்து மனிதர்களின் ஆயுட்காலத்தை குறைப்பதுடன், பல நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் வழிவகுக்கின்றன. ஆனால், தினமும் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் வெறும் 30 நிமிடங்களை ஒதுக்கினால் போதும், உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் வியக்கத்தக்க மாற்றங்களை காண முடியும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அந்த 30 நிமிடங்களை எப்படி பயனுள்ளதாக மாற்றுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

முதல் 15 நிமிடங்கள்: உடற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சி

காலை எழுந்தவுடன் முதல் 15 நிமிடங்களை உங்கள் உடலுக்காக ஒதுக்குங்கள். நீங்கள் கடினமான ஜிம் பயிற்சிகள் தான் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை; எளிய உடற்பயிற்சிகளே போதுமானது. நடைப்பயிற்சி சிறந்த மருந்து என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. தினமும் வேகமாக நடப்பது உங்கள் இதய துடிப்பை சீராக்கி, இருதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தை குறைக்கிறது. பொதுவாக நாம் சாப்பிடும் உணவு செரிமானமாகி, கழிவுகள் வெளியேற நமது உடலில் உள்ள 400க்கும் மேற்பட்ட தசைகள் வேலை செய்கின்றன. இந்த தசைகள் சுருங்கி விரிய தினமும் ஸ்ட்ரெச்சிங் போன்ற எளிய பயிற்சிகள் செய்வது மிகவும் அவசியம். இந்த உடற்பயிற்சியை காலை வெயிலில் படும்படி செய்வது சிறந்தது. இது உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி-யைதருவதுடன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது. 

அடுத்த 10 நிமிடங்கள்: மன அமைதிக்கான தியானம்

உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு, உங்கள் மன ஆரோக்கியத்திற்கு 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்குங்கள். பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை பலருக்கும் மன அழுத்தத்தையும், பதற்றத்தையும் கொடுக்கிறது. அமைதியான ஓரிடத்தில் அமர்ந்து கண்களை மூடி, ஆழமாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்கள். இது மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜனின் அளவை அதிகரித்து, மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவுகிறது. தியானம் செய்வதால் நாள் முழுவதும் நீங்கள் உற்சாகமாகவும், நேர்மறையான சிந்தனையுடனும் செயல்பட முடியும். 

இறுதி 5 நிமிடங்கள்: தண்ணீர் அருந்துதல்

கடைசி 5 நிமிடங்களை உங்களை நீரேற்றமாக வைத்துக்கொள்ளவும், அன்றைய நாளுக்கான திட்டமிடலுக்கும் பயன்படுத்துங்கள். சாப்பிடுவதற்கு முன்போ அல்லது காலையிலோ ஒரு டம்ளர் மிதமான வெந்நீர் குடிப்பது உங்களின் செரிமான மண்டலத்தை மேம்படுத்தும். மேலும், போதிய அளவு நீர் அருந்துவது இரத்த அளவை பராமரித்து உடல் உறுப்புகள் சீராக செயல்பட உதவும். அன்றைய நாளுக்கான உணவை திட்டமிடுங்கள். உணவில் அதிகளவு பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் சர்க்கரையை தவிர்ப்பது நல்லது.

இந்த 30 நிமிட வழக்கத்தின் பலன்கள்

ஆரம்பத்தில் தினமும் 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்குவது சிரமமாக தோன்றினாலும், தொடர்ந்து இதை கடைப்பிடிக்கும்போது இது உங்கள் வாழ்க்கை முறையாகவே மாறிவிடும். இதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடை கட்டுக்குள் இருக்கும்; சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நாள்பட்ட நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பணியிடங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை எளிதாக சமாளிக்கும் திறனை இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு வழங்கும். எனவே, நேரமில்லை என்ற சாக்குப்போக்குகளை தவிர்த்துவிட்டு, நாளையே இந்த 30 நிமிட வழக்கத்தை தொடங்குங்கள்; நீண்ட ஆயுளுடன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழுங்கள்! 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இந்த 30 நிமிட வழக்கத்தை நான் ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டுமா?  

பதில்: கட்டாயம் இல்லை. உங்களுக்குத் தொடர்ந்து 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்க நேரம் இல்லை என்றால், இதனைச் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக, காலையில் 15 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி மற்றும் மாலையில் வேலை முடிந்து வந்த பிறகு 15 நிமிடம் தியானம் அல்லது ஸ்ட்ரெச்சிங் என உங்கள் வசதிக்கேற்ப பிரித்துச் செய்யலாம். முக்கியமானது அதைத் தொடர்ந்து செய்வதாகும்.

நான் உடற்பயிற்சி செய்ய ஜிம்மிற்கு தான் செல்ல வேண்டுமா?  

பதில்: இல்லை. ஆரோக்கியமான 30 நிமிட உடற்பயிற்சிக்கு நீங்கள் ஜிம்மிற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே எளிய யோகா பயிற்சிகள் செய்வது, மாடிப் படிகளில் ஏறி இறங்குவது, சைக்கிள் ஓட்டுவது அல்லது உங்கள் தெருவில் 30 நிமிடம் வேகமாக நடப்பது என உங்களுக்கு பிடித்தமான எளிய பயிற்சிகளை செய்தாலே போதுமானது.

தினமும் வெறும் 30 நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்வது எப்படி என் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்?  

பதில்: தினசரி 30 நிமிடம் வேகமாக நடப்பது அல்லது பயிற்சி செய்வது உங்கள் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது. இதனால் மாரடைப்பு மற்றும் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் அபாயம் வெகுவாகக் குறைகிறது. மேலும், இது ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கி உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

