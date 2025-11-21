இனி கம்மி விலையில் பறக்கலாம்! மலிவான விமான டிக்கெட் எப்போது, எப்படி புக் செய்வது?

Cheap Flight Booking Tips: நாம் விரும்பிய இடத்திற்கு அதிக செலவில்லாமல் செல்வது நமது பயணத்தை மேலும் உற்சாகமாக்கும். ஆனால், அதிகப்படியான விமான டிக்கெட் விலை காரணமாக பலர் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை திட்டமிடுவதில் அச்சம் கொள்கின்றன அல்லது தங்கள் பணத்தை ரத்து செய்கிறார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு சில எளிய வழிமுறைகள் மூலம் உங்கள் விமான முன்பதிவு செலவை கணிசமாக குறைக்கலாம். சில புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் மூலம் ஒவ்வொரு பயணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். வாருங்கள் குறைந்த விலையில் விமான டிக்கெட் (Cheap flight tickets) எப்படி பெறுவது? மற்றும் விமான டிக்கெட் முன்பதிவு டிப்ஸ் (Flight ticket booking tips) குறித்து பார்ப்போம்.
விமான டிக்கெட் மலிவாக பெறுவது எப்படி?
விமானக் கட்டணங்கள் எல்லா நாட்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் விமான கட்டணம் வழக்கமாக அதிகமாக இருக்கும். இதற்கு மாறாக, செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிழமைகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது மலிவாக இருக்கும். அதேபோல நள்ளிரவு விமானங்களும் (Late-night flights) பெரும்பாலும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இது சரியான பயண நேரம் என நினைத்தால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய சரியான நேரம் எது?
மலிவான விலையில் விமானத்தில் (Cheap air travel) பயணிக்க விரும்புவோர், எப்போது டிக்கெட் பதிவு செய்வது லாபகரமானது என்பதை அறிவது முக்கியம். பொதுவாக செவ்வாய், புதன் மற்றும் வியாழன் ஆகிய நாட்களில் டிக்கெட்டுகள் மலிவாக இருக்கும். பயணத்திற்கு இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்வது சிறந்தது. அதேசமயம், ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே அல்லது பயணத்திற்கு மிக அருகில் முன்பதிவு செய்தால் விலை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதாவது மிகவும் முன்னதாகவோ அல்லது மிகவும் தாமதமாகவோ முன்பதிவு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
விமான டிக்கெட் விலை எப்போது அதிகமாகும்?
கடைசி நிமிட விமான டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போதுமே அதிக செலவை வைக்கும். விமான நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் கடைசி சில நாட்களில் விலையை இருமடங்காக உயர்த்துகின்றன. மேலும், பண்டிகைகள், பள்ளி விடுமுறைகள் மற்றும் டிசம்பர், ஜனவரி போன்ற 'பீக் சீசன்' (Peak Season) நேரங்களில் விமானக் கட்டணம் திடீரென உயரும். அவசர பயணம் இல்லை என்றால், இந்த நேரங்களைத் தவிர்த்து மாற்று தேதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது.
கட்டணங்களைக் கண்காணித்து 'அலர்ட்' (Alert):
விமானக் கட்டணங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது சரியான விலையில் டிக்கெட் பெற உதவும். கூகுள் ஃபிளைட்ஸ் (Google Flights), ஸ்கைஸ்கேனர் (Skyscanner) போன்ற தளங்களில் 'ஃபேர் அலர்ட்' (Fare Alert) வசதியை அமைத்துக்கொண்டால், விலை குறையும் போதெல்லாம் உங்களுக்குத் தகவல் வரும். எதிர்பாராத விதமாக குறைந்த விலை விமான டிக்கெட் பெற இந்த அம்சம் மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
சலுகைகள் மற்றும் கூப்பன்களைப் பயன்படுத்துங்கள்:
ஆன்லைன் பயண இணையதளங்கள் மற்றும் பல வங்கிகள், கிரெடிட் கார்டு நிறுவனங்கள் பண்டிகை கால சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் மற்றும் கேஷ்பேக் (Cashback) போன்றவற்றை வழங்குகின்றன. விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கு முன் இந்த விமான டிக்கெட் சலுகைகள் (Flight ticket offers) குறித்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒருமுறை பார்வையிட வேண்டும். சில நேரங்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங் (Online ticket booking) செய்யும் ப[போது சரியான கூப்பன் குறியீட்டைப் (Coupon Code) பயன்படுத்துவது விமான டிக்கெட் குறைந்த விலையில் கிடைக்க உதவியாக இருக்கும்.
சரியான திட்டமிடல் பயணத்தை எளிதாக்கும்:
பயணத் திட்டமிடலில் சிறிது முன்னெச்சரிக்கை, சரியான தேதியைத் தேர்ந்தெடுத்தல், முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்தல் மற்றும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒவ்வொரு பயணத்தையும் சிக்கனமாக மாற்றலாம். எனவே இனி, அதிகப்படியான விமான டிக்கெட் விலை உங்கள் பயணக் கனவுகளுக்குத் தடையாக இருக்காது.
மேலும் படிக்க - விமானப் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! டிக்கெட்களுக்கு 12% அதிரடி தள்ளுபடி!
மேலும் படிக்க - விமான டிக்கெட் மிகவும் குறைந்த விலையில் இருப்பதை முன்கூட்டியே சொல்லும் செயலி!
மேலும் படிக்க - விமானத்தில் பயணம் செய்யும் போது செய்யக்கூடாத தவறுகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ