IRCTC புதிய ஆன்மீக டூர் பேக்கேஜ்.. டிக்கெட் விலை எவ்வளவு, எப்படி புக் செய்வது தெரியுமா?

Southern Railway IRCTC Tour Package: மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு தென்னிந்தியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற புனித யாத்திரைத் தலங்களுக்குச் செல்ல விரும்பும் பக்தர்களுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. 'Divya Dakshina Yatra' என்ற ஜோதிர்லிங்கங்களுக்கான சிறப்பு ரயில் பயணத்தைத் ரயில்வே தொடங்கியுள்ளது. அருணாச்சலம், ராமேஸ்வரம் போன்ற புனித தலங்களை மிகக் குறைந்த விலையில் பார்வையிட இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த சுற்றுலா பயணம் வருகிற பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும். இது தொடரான முழுமையான விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்.
இந்த ஆன்மீக யாத்திரை மொத்தம் 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்கள் நீடிக்கும். செகந்திராபாத்தில் இருந்து புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில், அருணாச்சலம், ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருவனந்தபுரம், திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் போன்ற பிரபலமான இடங்களை உள்ளடக்கும். பக்தர்களுக்கு மலிவு விலையில் டிக்கெட் கிடைக்க அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
டிக்கெட் கட்டண விவரம்:
எகனாமி வகுப்பு கட்டணம்: பெரியவர்களுக்கு ரூ. 14,700, குழந்தைகளுக்கு ரூ. 13,800 (5-11 வயது).
ஸ்டாண்டர்ட் வகுப்பு கட்டணம்: பெரியவர்களுக்கு ரூ. 28,700, குழந்தைகளுக்கு ரூ. 27,400.
முழு பயண விவரம்:
தொடக்கம்: இந்த ரயில் பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு செகந்திராபாத்தில் இருந்து புறப்படும்.
முக்கிய நிலையங்கள்: ஜனகான், காசிபேட்டை, வாரங்கல், கம்மம், விஜயவாடா, ஓங்கோல், நெல்லூர், ரேணிகுண்டா. பக்தர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான நிலையத்தில் ரயிலில் ஏறலாம்.
பார்வையிட வேண்டிய இடங்கள்:
நாள் 2: அருணாசலம் கோயிலுக்குச் செல்வீர்கள்.
நாள் 3, 4: ராமேஸ்வரம் சென்று மதுரைக்குச் செல்வீர்கள்.
நாள் 5: கன்னியாகுமரியில் உள்ள விவேகானந்தர் பாறை நினைவுச்சின்னம், சூரிய அஸ்தமனம்.
நாள் 6: திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பத்மநாபசுவாமி கோயில், கோவளம் கடற்கரை.
நாள் 7: தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்குச் செல்வீர்கள்.
எட்டாவது நாளில், ரயில் இரவு 9 மணிக்கு செகந்திராபாத்தை அடையும்.
இந்த சுற்றுலா பயணித்திற்கு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். அதுமட்டுமின்றி
சுற்றுலா சிறப்பம்சங்கள்:
சுற்றுலா பெயர்/குறியீடு: DIVYA DAKSHIN YATRA WITH JYOTIRLINGA (SCZBG-51)
கால அளவு: 7 இரவுகள்/8 பகல்கள்
சுற்றுலா தேதி: 21.02.2026
சுற்றுலா பயணம்: திருவண்ணாமலை (அருணாச்சலம்) - ராமேஸ்வரம் - மதுரை - கன்னியாகுமரி - திருவனந்தபுரம் - திருச்சி - தஞ்சாவூர்
இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை: 705 (SL: 237, 3AC: 416, 2AC: 52)
குறிப்பு: பாரத் கௌரவ் ரயில் திட்டத்தின் கீழ் ரயில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக இந்திய ரயில்வே 33% சலுகையை வழங்குகிறது. மேற்கண்ட விலையில் சலுகையும் அடங்கும்.
