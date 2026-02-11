IRCTC ஆன்மீக டூர்.. சூப்பர் பேக்கேஜ், கம்மி விலை.. டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

Southern Railway IRCTC Tour Package: இந்திய ரயில்வே, தற்போது பல சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில் இந்திய ரயில்வேவால் இயக்கப்படும் ரயில் சேவை தான் பாரத் கௌரவ். இந்த ரயில் இந்தியாவின் வளமான காரலாச்சார, பாரம்பரியம் மற்றம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்களை மக்களுக்குக் காண்பிப்பதற்கு உதவுகிறது. இந்த ரயில்கள் மூலம் ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலா தலங்களுக்கு தனியார் மற்றும் ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) மூலம் பயணப் பேக்கேஜ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
அந்தவகையில் நீங்களும் ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலா பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிளான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா, அதுவும் பட்ஜெட் விலையில் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்றால், தமிழகத்தில் இருந்து வடநாட்டு கோயில்களுக்கு செல்லும் ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் ஒன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இருந்து வடநாட்டு திவ்ய தேசங்களை காணும் வகையில், தற்போது கோவையில் இருந்து அடுத்த மாதம் அதாவது மார்ச் 28ஆம் தேதி ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா பயணமானது பயணிகளை கவரும் வகையில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்போடு ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் பாரத் கவுரவ் ரயில்கள் (Bharat Darshan Yatra Train Tour) மூலம் இயக்கப்பட உள்ளது.
இந்த ரயில்கள் மூலம் நீங்கள் சில முக்கிய ஆன்மீக கோயில்கள் மற்றும் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள். தமிழகத்தில் கோவையில் இருந்து வருகிற மார்ச் 28ஆம் தேதி இந்த பயணம் புறபடும், வடநாட்டு திவ்ய தேச தரிசன ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், எழும்பூர் வழியாக இயக்கப்படும்.
இந்த சுற்றுலா பயணமாது மொத்தம் 11 நாட்களை கொண்டிருக்கும். மேலும் நீங்கள் வாரணாசி, அயோத்தி, நைமிசாரண்யம், மதுரா, பிருந்தாவனம், தேவப்பிரயாகை, ஜோஷிமித், ஹரித்வார் (Gaya, Varanasi, Prayag Raj, Ayodhya, Naimisaranya, Mathura, Agra, and Delhi) ஆகிய இடங்களை தரிசனம் செய்யலாம். கட்டணத்தை பற்றி பேசுகையில் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பிரிவில் (Non AC Transport, AC Accommodation, Veg Food)பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.47,340 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அதேபோல் நீங்கள் ஸ்லீப்பர் பிரிவில் (Non AC Transport, Hall Accommodation, Veg Food) டிக்கெட் புக் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு நபருக்கு ரூ.28,750 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். செகண்ட் ஏசி பிரிவில் (AC Transport, AC Accommodation, Veg Food) பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.51,000 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஃபர்ஸ்ட் ஏசி பிரிவில் (AC Transport, AC Accommodation, Veg Food) பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.58,020 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
இந்த சுற்றுலா பயணித்திற்கு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு நீங்கள் 7305858585 என்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று டூர் டைம்ஸ் சுற்றுலா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
