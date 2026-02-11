English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • IRCTC ஆன்மீக டூர்.. சூப்பர் பேக்கேஜ், கம்மி விலை.. டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

IRCTC ஆன்மீக டூர்.. சூப்பர் பேக்கேஜ், கம்மி விலை.. டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

IRCTC தற்போது மார்ச் மாதத்திற்கான ஆன்மீக டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த டூர் பக்தர்களுக்கு ஒரு வரபிரசாதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:44 AM IST
  • சிறப்பு ரயில் திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், எழும்பூர் வழியாக இயக்கப்படும்.
  • மார்ச் 28ஆம் தேதி இந்த பயணம் புறபடும்

Trending Photos

இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?
camera icon6
Tamil Nadu Rain Update Weather
இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
camera icon7
Bird flu
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
கோமாவில் விழுந்த கவர்ச்சி நடிகை! 7 வருடமாக தொடர் சிகிச்சை..இப்போ எப்படி இருக்கிறார்?
camera icon7
Mumait Khan
கோமாவில் விழுந்த கவர்ச்சி நடிகை! 7 வருடமாக தொடர் சிகிச்சை..இப்போ எப்படி இருக்கிறார்?
மதுரை, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
camera icon6
weather
மதுரை, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
IRCTC ஆன்மீக டூர்.. சூப்பர் பேக்கேஜ், கம்மி விலை.. டிக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

Southern Railway IRCTC Tour Package: இந்திய ரயில்வே, தற்போது பல சிறப்பு சுற்றுலா ரயிலை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில் இந்திய ரயில்வேவால் இயக்கப்படும் ரயில் சேவை தான் பாரத் கௌரவ். இந்த ரயில் இந்தியாவின் வளமான காரலாச்சார, பாரம்பரியம் மற்றம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்களை மக்களுக்குக் காண்பிப்பதற்கு உதவுகிறது. இந்த ரயில்கள் மூலம் ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலா தலங்களுக்கு தனியார் மற்றும் ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) மூலம் பயணப் பேக்கேஜ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

அந்தவகையில் நீங்களும் ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலா பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிளான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா, அதுவும் பட்ஜெட் விலையில் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்றால், தமிழகத்தில் இருந்து வடநாட்டு கோயில்களுக்கு செல்லும் ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் ஒன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இருந்து வடநாட்டு திவ்ய தேசங்களை காணும் வகையில், தற்போது கோவையில் இருந்து அடுத்த மாதம் அதாவது மார்ச் 28ஆம் தேதி ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா பயணமானது பயணிகளை கவரும் வகையில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்போடு ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் பாரத் கவுரவ் ரயில்கள் (Bharat Darshan Yatra Train Tour) மூலம் இயக்கப்பட உள்ளது.

இந்த ரயில்கள் மூலம் நீங்கள் சில முக்கிய ஆன்மீக கோயில்கள் மற்றும் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள். தமிழகத்தில் கோவையில் இருந்து வருகிற மார்ச் 28ஆம் தேதி இந்த பயணம் புறபடும், வடநாட்டு திவ்ய தேச தரிசன ஆன்மீக சிறப்பு ரயில் திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாசலம், விழுப்புரம், எழும்பூர் வழியாக இயக்கப்படும்.

இந்த சுற்றுலா பயணமாது மொத்தம் 11 நாட்களை கொண்டிருக்கும். மேலும் நீங்கள் வாரணாசி, அயோத்தி, நைமிசாரண்யம், மதுரா, பிருந்தாவனம், தேவப்பிரயாகை, ஜோஷிமித், ஹரித்வார் (Gaya, Varanasi, Prayag Raj, Ayodhya, Naimisaranya, Mathura, Agra, and Delhi) ஆகிய இடங்களை தரிசனம் செய்யலாம். கட்டணத்தை பற்றி பேசுகையில் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பிரிவில் (Non AC Transport, AC Accommodation, Veg Food)பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.47,340 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அதேபோல் நீங்கள் ஸ்லீப்பர் பிரிவில் (Non AC Transport, Hall Accommodation, Veg Food) டிக்கெட் புக் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு நபருக்கு ரூ.28,750 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். செகண்ட் ஏசி பிரிவில் (AC Transport, AC Accommodation, Veg Food) பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.51,000 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஃபர்ஸ்ட் ஏசி பிரிவில் (AC Transport, AC Accommodation, Veg Food) பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ரூ.58,020 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 

இந்த சுற்றுலா பயணித்திற்கு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு நீங்கள் 7305858585 என்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று டூர் டைம்ஸ் சுற்றுலா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | திருப்பதி விரைவு தரிசனம்.. டிக்கெட் வாங்குவது எப்படி? தேவஸ்தானத்தில் இருந்து அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | அலர்ட் மக்களே! இனி இதற்கெல்லாம் பான் கார்டு கட்டாயம்.. புதிய ரூல்ஸ்

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Southern RailwayIRCTC tour packageBharat GauravTrain Tourdevotees

Trending News