கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

IRCTC Goa Tour Package 2025: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்வதற்காக ஐஆர்சிடிசி அவ்வப்போது பல டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இதில் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரவும் மற்றும் மலிவு விலையிலும் பல பேக்கேஜ்களை அறிவித்து வருகிறது. அப்படி சுற்றுலாப் பயணிகளாக ஐ.ஆர்.சி.டி.சி கோவா டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் நீங்கள் 14 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கட்டணம் செலுத்தினால் போதும். இந்த டூர் பேக்கேஜின் முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சியின் இந்த கோவா சுற்றுலா பேக்கேஜ் 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது. இது ஜிஸ்கே தேகோ அப்னா தேஷ் (Jiske Dekho Apna Desh) என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேக்கேஜ்ஜில், பயணிப்பவர்களுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் உணவு உட்பட அனைத்து வசதிகளும் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி நிறுவனம் வழங்கும். இந்த பேக்கேஜின் ஆரம்ப கட்டண விலை ரூ.14,730 ஆகும். இந்த டூர் பெங்களூருவிலிருந்து தொடங்குகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த டூர் இயக்கப்படும்.
இந்த வசதிகள் டூர் பேக்கேஜில் அடங்கும்
இது 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் கொண்ட கோவா பேக்கேஜ் ஆகும். இதில் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்குமிடன், உணவு போன்றவை பெறுவார்கள். பயணிகளுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கும். இந்த டூர் பேக்கேஜில், நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துடன் கோவாவில் விடுமுறைக்கு செல்லலாம்.
இந்த டூர் பேக்கேஜில் 2 பிரிவுகள் உள்ளன, அவை வெவ்வேறு கட்டண விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், அவற்றில் வசதிகள் வேறுபட்டவை. இதில் ஸ்டாண்டர்ட் வகை ஸ்லீப்பர் வகுப்பு மற்றும் கம்ஃபர்ட் வகை 3 ஏசி வகுப்பு ஆகியவை உள்ளன. ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில், 3 பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.14,730 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
ஏசி 3 கம்ஃபோர்ட் வகுப்பு தொகுப்பை நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டால், நீங்கள் ரூ.36,240 செலுத்த வேண்டும். இந்த தொகுப்பில், இரண்டு பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.20,450 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 3 பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.16,560 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, நீங்கள் ரூ.12,270 செலுத்த வேண்டும்.
இந்த டூர் பேக்கேஜில் உங்களுக்கு காப்பீட்டு வசதியும் வழங்கப்படும். இந்த டூர் பேக்கேஜை முன்பதிவு செய்ய, https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=SBR008 என்ற இணைப்பைப் பார்வையிடவும்.
மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட்டுகளில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி.. IRCTC முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | அசத்தல்! வெறும் 8000 இருந்தால் போதும்.. வைஷ்ணவ தேவி கோயில் செல்லலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ