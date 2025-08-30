English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

IRCTC Goa Tour Package : IRCTC கோவாவிற்கு 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் கொண்ட ஒரு கவர்ச்சிகரமான சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதன் ஆரம்ப கட்டண விலை ரூ.14,730 ஆகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:44 PM IST
  • இந்த வசதிகள் டூர் பேக்கேஜில் அடங்கும்
  • கோவா சுற்றுலா பேக்கேஜ்

கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

IRCTC Goa Tour Package 2025: நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்வதற்காக ஐஆர்சிடிசி அவ்வப்போது பல டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இதில் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரவும் மற்றும் மலிவு விலையிலும் பல பேக்கேஜ்களை அறிவித்து வருகிறது. அப்படி சுற்றுலாப் பயணிகளாக ஐ.ஆர்.சி.டி.சி கோவா டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் நீங்கள் 14 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கட்டணம் செலுத்தினால் போதும். இந்த டூர் பேக்கேஜின் முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.

ஐ.ஆர்.சி.டி.சியின் இந்த கோவா சுற்றுலா பேக்கேஜ் 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது. இது ஜிஸ்கே தேகோ அப்னா தேஷ் (Jiske Dekho Apna Desh) என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேக்கேஜ்ஜில், பயணிப்பவர்களுக்கு தங்குமிடம் மற்றும் உணவு உட்பட அனைத்து வசதிகளும் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி நிறுவனம் வழங்கும். இந்த பேக்கேஜின் ஆரம்ப கட்டண விலை ரூ.14,730 ஆகும். இந்த டூர் பெங்களூருவிலிருந்து தொடங்குகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த டூர் இயக்கப்படும்.

இந்த வசதிகள் டூர் பேக்கேஜில் அடங்கும்

இது 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் கொண்ட கோவா பேக்கேஜ் ஆகும். இதில் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்குமிடன், உணவு போன்றவை பெறுவார்கள். பயணிகளுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கும். இந்த டூர் பேக்கேஜில், நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துடன் கோவாவில் விடுமுறைக்கு செல்லலாம்.

இந்த டூர் பேக்கேஜில் 2 பிரிவுகள் உள்ளன, அவை வெவ்வேறு கட்டண விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், அவற்றில் வசதிகள் வேறுபட்டவை. இதில் ஸ்டாண்டர்ட் வகை ஸ்லீப்பர் வகுப்பு மற்றும் கம்ஃபர்ட் வகை 3 ஏசி வகுப்பு ஆகியவை உள்ளன. ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில், 3 பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.14,730 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

ஏசி 3 கம்ஃபோர்ட் வகுப்பு தொகுப்பை நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டால், நீங்கள் ரூ.36,240 செலுத்த வேண்டும். இந்த தொகுப்பில், இரண்டு பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.20,450 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 3 பேர் கொண்ட பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.16,560 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, நீங்கள் ரூ.12,270 செலுத்த வேண்டும்.

இந்த டூர் பேக்கேஜில் உங்களுக்கு காப்பீட்டு வசதியும் வழங்கப்படும். இந்த டூர் பேக்கேஜை முன்பதிவு செய்ய, https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=SBR008 என்ற இணைப்பைப் பார்வையிடவும்.

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட்டுகளில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி.. IRCTC முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | அசத்தல்! வெறும் 8000 இருந்தால் போதும்.. வைஷ்ணவ தேவி கோயில் செல்லலாம்

