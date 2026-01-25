Tour Package: ஸ்பெஷல் டூர் பேக்கேஜ் 2026: 10 இடம் சுற்றி பார்க்க இவ்வளவுதான் கட்டணமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மாநில, மத்திய மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு சுற்றுலா தலங்களுக்கு வருகை தரும் LTC வழங்கும். சுற்றுலா தொகுப்பை முன்பதிவு செய்ய, அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://kstdc.co/tour_packages/south-karnataka-temple-tour/ ஐப் பார்வையிடவும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 25, 2026, 01:34 PM IST
KSTDC Special Tour Package: கர்நாடகாவின் தெற்குப் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான கோயில்களும் புகழ்பெற்ற மதத் தலங்களும் உள்ளன. இந்த புனித இடங்களுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து வருகின்றனர். தலைநகர் பெங்களூரிலிருந்து கடற்கரை மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளின் முக்கிய கோயில்களுக்குச் செல்பவர்களுக்கு மாநில சுற்றுலாத் துறை ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கியுள்ளது. தெற்கு கர்நாடகாவின் கோயில்களுக்கான சுற்றுலாப் பயண அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா பயணத்தின் டிக்கெட் விலை, நேரம், அட்டவணை, உணவு, தங்குமிடம் பற்றிய முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

தெற்கு கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த கோயில்களுக்கு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்து வருகின்றனர். பயணிகள் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் பரிகாரங்களைச் செய்கிறார்கள். விடுமுறை நாட்களில், குழந்தைகள், குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் செல்லும் பக்தர்கள் உட்பட பொதுமக்களுக்கு வசதியாகவும், நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவேற்றவும் பெங்களூரிலிருந்து ஒரு சுற்றுலா பேருந்து புறப்படும். இது நான்கு பகல் (நான்கு இரவு) சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பாகும்.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டால், நீங்கள் பெங்களூரிலிருந்து துறையின் ஏ/சி டீலக்ஸ் பேருந்தில் பயணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு வசதியான பயணம் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளிலும், இந்த பேருந்து பெங்களூரில் உள்ள யஷ்வந்த்பூரில் உள்ள சுற்றுலாத் துறை அலுவலகத்திலிருந்து இரவு 9 மணிக்கு தனது பயணத்தைத் தொடங்கும்.

சுற்றுலா தொகுப்பில் எந்தெந்த இடங்கள் அடங்கும்?

பெங்களூருவிலிருந்து புறப்படும் பேருந்து ஹொரநாடு, கலசா, சிருங்கேரி, கொல்லூர், முருதேஷ்வர், உடுப்பி, கட்டீல், தர்மஸ்தலா மற்றும் குக்கே சுப்பிரமணிய கோவில் (Hornadu, Kalasa, Sringeri, Kollur, Murudeshwar, Udupi, Kateel, Dharmasthala and Kukke Subrahmany) ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும். அங்குள்ள முக்கியமான கோயில்களைப் பார்வையிடலாம். இந்தப் பயணத்தின் போது, ​​மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து முக்கிய இடங்களையும் பார்வையிட உங்களுக்கு போதுமான நேரம் வழங்கப்படும் என்று சுற்றுலாத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இரவில் பெங்களூரிலிருந்து புறப்பட்டு காலையில் ஹொரநாடு அடையும் சுற்றுலா பேருந்துகள், ஹொரநாட்டில் உள்ள ஹோட்டல் தேவி கிருபாவில் புத்துணர்ச்சி பெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல், கொல்லூரில் உள்ள ஹோட்டல் அடிகாஸ் அல்லது இதே போன்ற மற்றொரு ஹோட்டலில் மறுநாள் இரவு தங்குவதற்கு ஒரு ஹோட்டல் வழங்கப்படும். பின்னர், ஹோட்டல் சௌந்தர்யா பேலஸ் கட்டீலில் இரவு தங்கும் வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஹோட்டல் கிடைப்பதில் எந்தப் பிரச்சினையும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படும்.

கோயில் வருகை, தரிசனம் நேரங்கள், விவரங்கள்

இரவில் பெங்களூரிலிருந்து புறப்பட்டு, அதிகாலை 5 மணிக்கு ஹொரநாடு சென்றடையும் பயணிகளுக்கு புத்துணர்ச்சி பெற ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். பின்னர், காலை 08 மணி வரை, அன்னபூர்ணேஸ்வரி தேவியை தரிசனம் செய்து காலை உணவு வழங்கப்படும். பின்னர், காலை 08 முதல் 08.40 வரை, கலகேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் செல்வார்கள். காலை 11.40 மணி முதல் மதியம் 01.40 மணி வரை, சிருங்கேரி சாரதாம்பா தேவியை தரிசனம் செய்வார்கள். வித்யாசங்கர் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு, அங்கு உணவு ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்.

மாலை 06:00 முதல் 07:00 வரை கொல்லூர் மூகாம்பிகை தேவியின் தரிசனம், கொல்லூர் மற்றும் பைந்தூரில் இரவு தங்கும் இடம் வழங்கப்படும். மறுநாள் பேருந்து காலை 05:30 மணிக்கு கொல்லூரில் இருந்து புறப்படும். காலை உணவுக்கு பிறகு ஸ்ரீ முருதேஸ்வரர் சுவாமி கோவிலை 07:45 முதல் 09:15க்குள் தரிசனம் செய்து கடற்கரை மற்றும் பூங்காவிற்கு வருகை தருவீர்கள். காலை 11:15 முதல் 11:45 வரை ஆனேகுட்டேயில் விநாயகர் தரிசனம், பிற்பகல் 12:30 முதல் மதியம் 03 மணி வரை உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்து மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்.

பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4 மணி வரை மல்பே கடற்கரையில் சுற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும். அங்கிருந்து மாலை 5.20 மணிக்கு கட்டீலுக்கு வந்து, புகழ்பெற்ற துர்கா பரமேஸ்வரி தேவியை தரிசனம் செய்த பிறகு, சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கேயே தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்படும்.

மறுநாள், கட்டீலில் இருந்து காலை 05:30 மணிக்கு கத்ரி மஞ்சுநாத சுவாமி கோயிலுக்கு ஒரு பேருந்து புறப்படும். காலை 06:30 மணி முதல் காலை 09 மணி வரை, மங்களா தேவியின் தரிசனம் மற்றும் காலை உணவு வழங்கப்படும். காலை 11:30 மணி முதல் பிற்பகல் 03 மணி வரை தர்மஸ்தலத்தை அடையும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மஞ்சுநாதேஸ்வரரை தரிசனம் செய்வார்கள். பிற்பகல் 03:30 மணி முதல் இரவு 09 மணி வரை, ஆதி சுப்பிரமணியர் மற்றும் குக்கே சுப்பிரமணியர் தரிசனம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும், அங்கிருந்து இரவு 09 மணிக்கு பெங்களூருக்கு பேருந்து பயணிக்கும். தெற்கு கர்நாடகாவின் கோயில் சுற்றுப்பயணம் ஐந்தாம் தேதி காலை முடிவடையும்.

டிக்கெட் விலை விவரங்கள்

* தனி நபர் தங்கும் வசதி - ரூ. 9230/- 
* இரட்டை நபர் தங்கும் வசதி - ரூ. 7030/- 
* மூன்று நபர் தங்கும் வசதி - ரூ. 6480/-

டூர் பேக்கேஜை எப்படி முன்பதிவு செய்வது?

இந்த தொகுப்பு மாநில, மத்திய மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு சுற்றுலா தலங்களுக்கு வருகை தரும் LTC வழங்கும். சுற்றுலா தொகுப்பை முன்பதிவு செய்ய, அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://kstdc.co/tour_packages/south-karnataka-temple-tour/ ஐப் பார்வையிடவும். மேலும் தகவலுக்கு, நீங்கள் 80-4334 4334 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

