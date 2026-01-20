தமன்னாவின் சீக்ரெட் பேஸ் மாஸ்க்! இந்த 2 பொருளால் சருமம் ஜொலிக்கும்.. ட்ரை பண்ணுங்க

Tamannah Skin Glowing Face Mask: சருமகத்தை அழகாகவும், பொலிவுடன் வைக்கவே இங்கு பலரும் விரும்புகிறோம். ஆனால், எல்லாருக்கும் சருமம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கேள்விக்குறிதான். சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு உணவு, தூக்கம், மனநிலை போன்ற அனைத்து முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் முகத்தையும் சரியாக பராமரிக்க வேண்டும். முகத்திற்கு மாய்ஸ்ச்சரைசர், கிளன்சர், சன்ஸ்கிரீன் போன்றவற்றை தினமும் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, தற்போது உள்ள குளிர்காலத்தில் சரும வறண்டு போகக் கூடும். எனவே, சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்க இதனை பயன்படுத்தலாம்.
இதற்கிடையில், தமன்னாவில் சிக்ரெட் பேஸ் மாஸ்க் அவ்வப்போது வைரலாகி வருகிறது. இந்த பேஸ் மாஸ்க் வீட்டில் உள்ள சமையல் பொருட்களை வைத்தே செய்ய முடியும். அதாவது கடலை மாவு, தயிர் மூலம் வீட்டிலேயே பேஸ் மாஸ்க் தயார் செய்து, சருமத்தில் போட்டால் முகம் வறண்டு போகாமல் இருக்கிறதாம். வோக் யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் தமன்னா இந்த பேஸ் மாஸ்க் குறித்து விளக்கம் அளித்தார். இந்த பேஸ் மாஸ்க் அவர் தாய் சொல்லிக் கொடுத்ததாம். இந்த பேஸ் மாஸ்க் சருமத்தை சுத்தம் செய்து, நீரேற்றமாக வைக்க உதவுகிறது. இதனை வாரத்திற்கு மூன்று முறை வரை பயன்படுத்தலாம்.
தமன்னாவின் சிக்ரெட் பேஸ் மாஸ்க்
முதலில் ஒரு கிண்ணத்தில் தேவையான அளவு கடலை மாவு, ரோஸ் வாட்டர், தயிர் போன்றவற்றை ஒன்றாக கலந்து முகத்திற்கு போட வேண்டும். இதனை 10 நிமிடங்கள் முகத்தில் போட்டு காய வைக்க வேண்டும். 10 நிமிடங்களுக்கு முகத்தை நன்றாக கழுவி, அதன்பிறகு நீங்கள் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் மாஸ்ச்சுரைசரை முகத்திற்கு போட வேண்டும். இல்லையெனில், வெறும் ரோஸ் வாட்டரை மட்டும் முகத்தில் போடலாம்.
இதில் கடலை மாவு சரும பராமரிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது சருமத்தை மென்மையாக வைக்க உதவுகிறது. இது சருமத்தை உள்ள கருமைகளை நீக்கி பொலிவுடன் வைக்கும். தயிர் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் கொண்டவை. இது சருமத்தை நீரேற்றமாக வைக்க உதவும். ரோஸ் வாட்டர் சருமத்திற்கு குளிர்ச்சியான உணர்வை தரும்.
இந்த பேஸ் மாஸ்க்கை வாரத்திற்கு மூன்று முறை பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், உங்களுக்கு சருமத்தில் அலர்ஜி இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி இதனை முகத்தில் போட வேண்டும். இரண்டாவது, சந்தன பவுடர், காபி பவுடர், தேன் ஆகியவற்றை கலந்து scrub போன்று முகத்தில் தடவ வேண்டும். இதனை முகத்தில் தடவி சிறிது நிமிடங்கள் scrub செய்ய வேண்டும்.
இதன்பிறகு 10 நிமிடம் காய வைத்து விட்டு, குளிர்ந்த தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். இந்த பேஸ் மாஸ்க் உங்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும், முகத்தில் இருக்கும் டனை நீக்க உதவும். இதனை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை முகத்தில் போடலாம். இருப்பினும் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற்று இதனை பயன்படுத்துவது நல்லது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
