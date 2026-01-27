சமந்தா முதல் தமன்னா வரை.. டாப் நடிகைகளின் அழகு சீக்ரெட் இதுதான்

Tamil Actress Skin Glowing Tips: நடிகைகள் போன்ற சமருமம் யாருக்கு தான் பிடிக்காது. ஆனால் அத்தகைய சருமத்தை பெற இந்த நடிகைகள் பல ரகசிய பராமரிப்புகளை பயன்படுத்துகின்றனர். உங்களுக்கும் அவர்களின் சரும ரகசிய பராமரிப்புகளை தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், இந்த கட்டுரையை கட்டாயம் படிக்கவும்.
சமந்தா
சமந்தாவின் அழகில் மயங்காத ஆட்களே இருக்க மாட்டார்கள். அப்படி அவர் பயன்படுத்தும் ரகசிய சரும பராமரிப்பு என்ன என்பதை இங்கே காணலாம். முதலில் சமந்தா மேக்கப்பிலிருந்து விலகி இயற்கையாகவே அழகாக சருமத்தை வைத்திருக்க விரும்புவாராம். சமந்தா தனது நாளை ஆப்பிள் சைடர் வினிகருடன் தொடங்குவாராம். மேலும் அவர் அதை கொலாஜன் ஷாட் மூலம் முடிக்கிறார். சருமத்தை பாதுகாக்க தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவார். கண்களுக்கு இவர் ஜெல் பேட்ச்களைப் பயன்படுத்துவாராம். அதேபோல் சமந்தா எண்ணெய் உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்கிறார். மாறாக ஃபிரெஷ் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிடுவாராம். அதேபோல் இவர் அதிகம் பயன்படுத்தும் ஒரே ஒரு சரும பராமரிப்பு என்னவென்றால், அது ஃபேஷியல் ஸ்டீமிங். இது சருமத்தை பொலிவாகவும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்கும்.
நயன்தாரா
40 வயதை கடந்தும் நயன்தாரா இன்றும் தங்கச்சிலை போல் இருக்க முக்கிய காரணம், அவர் செயற்கை பொருள்களின் தயாரிப்பை எப்போதும் விரும்புவதில்லை. மேலும் ஆயுர்வேத முறையில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவாராம். அதேபோல் கட்டாயம் சன்ஸ்க்ரீன் பயன்படுத்துவாராம். இவர் எப்போதும் CTM ரூலை ஃபாலோ செய்வாராம், அதாவது C- க்ளென்சர் T- டோனர் M- மாய்சுரைசர். முகப்பரு வராமல் இருக்க இவர் எப்போது தன்னை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பாராம்.
தமன்னா
சருமகத்தை அழகாகவும், பொலிவுடன் வைக்க நடிகை தமன்னா பயன்படுத்தும் ஒரே ஒரு பொருள் சிக்ரெட் பேஸ் மாஸ்க் ஆகும். இந்த பேஸ் மாஸ்க் வீட்டில் எளிதாக தயாரிக்கலாம். இதற்கு கடலை மாவு, தயிர் போதும். ஒரு கிண்ணத்தில் கடலை மாவு, ரோஸ் வாட்டர், தயிர் ஒன்றாக கலந்து முகத்திற்கு போட வேண்டும். 10 நிமிடங்கள் கழித்து முகத்தை நன்றாக கழுவி, மாஸ்ச்சுரைசரை முகத்திற்கு போட வேண்டும். இந்த ஃபேஸ் பேக் சருமத்தை நீரேற்றமாக வைக்க உதவும். இந்த பேஸ் மாஸ்க்கை வாரத்திற்கு மூன்று முறை பயன்படுத்தலாம்.
திரிஷா
தமிழ் சினிமாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடிகையாக பயணித்து வரும் திரிஷாவின் அழகின் ரகசியத்தை யார் தான் தெரிந்துக் கொள்ள விரும்பமாட்டார்கள். நடிகர் திரிஷா காலை எழுந்ததும் வெந்நீர் குடிப்பாராம். த்ரிஷாவின் இளமையான முகத்திற்கு முக்கிய காரணம் சுக்கு பொடி. அதேபோல், மாலை நேரத்தில் மாதுளை ஜூஸ் குடிப்பாராம். மதிய உணவுக்கு பிறகு ஃபிரஷ் ஆரஞ்சு ஜுஸ் குடிப்பாராம். இது அவரின் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்துக்கொள்கிறது. மேலும் பொலிவாக்குகிறது.
சாய் பல்லவி
சாய் பல்லவியின் பளபளக்கும் சருமத்திற்கான காரணம், ஃபேஸ் மாஸ்க் தான். உடனடியாக பொலிவான சருமத்திற்கு ஷீட் மாஸ்க் பயன்படுத்தலாம். மாய்ஸ்சரைசரை பயன்படுத்துவாராம். CTM பராமரிப்பு முறையை பின்பற்றுவார். வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போது சன்ஸ்க்ரீனை தவறாமல் பயன்படுத்துவார்.
பூஜா ஹெக்டே
பூஜாவின் பியூட்டி சீக்ரெட்ஸ் என்ன தெரியுமா? அவர் தேங்காய் எண்ணெய்தான் பயன்படுத்துவாராம். இந்த எண்ணெயை உச்சந்தலையில் மசாஜ் செய்வதுடன் இவயர், தினமும் தன் உணவிலும் சேர்த்துக் கொள்வார். மஞ்சள் மற்றும் நன்கு கொதிக்கவைக்கப்பட்டு பின் ஆறவைக்கப்பட்ட பாலின் மேலுள்ள பாலாடை ஆகியவையே பூஜா ஹெக்டேவின் ஃபேவரைட் ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆகும்.
ராஷ்மிகா மந்தனா
நேஷனல் க்ரஷ் ராஷ்மிகா மந்தனாவின் அழகின் ரகசியம் அவரின் உணவு பழக்கம். அதேபோல் அவர் எப்பொழுதும் சன்ஸ்கிரினை தன்னுடன் வைத்திருப்பாராம். வைட்டமின் சி சீரத்தை பயன்படுத்துகிறார். எப்போதும் அவர் மாய்சரைசர்களை பயன்படுத்துகிறார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
