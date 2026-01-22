தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு.. IRCTC ரயில்வே புதிய விதி இதுதான்!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tatkal Ticket Refund Rules 2026: பொதுவாக மற்ற டிக்கெட்டுகளைப் போலவே தட்கல் டிக்கெட்டையும் நாம் ரத்து செய்யலாம். ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட் ரத்து செய்யப்பட்ட சில நேரங்களில், ரயில்வே பணத்தைத் திருப்பித் தருகிறது, அதே சமயம் சில நேரங்களில் பணம் திரும்ப கிடைக்காமல் போகிறது. இந்த பணம் ரீஃபண்ட் டிக்கெட்டை ரத்து செய்வதற்கான காரணங்களைப் பொறுத்தது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:54 AM IST
  • தட்கல் டிக்கெட்டு புதிய ரூல்.
  • பணத்தை பயணிகள் திரும்பப் பெறலாம்.

Tatkal Ticket Cancellation Refund Rules: சில நேரத்தில் அவசரமாக காலங்களில் ரயில் பயணத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு இந்தியன் ரயில்வேயின் தட்கல் சேவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் பயணிகள் ஒரு நாள் முன்னதாகவே ரயில் டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை உடனடியாக நாம் பெற முடியும். இந்த தட்கல் டிக்கெட் அவசர பயணத்திற்கான முன்பதிவு முறையாகும். நீங்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையத்தில் இருந்து தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஏசி வகுப்புகளுக்கு காலை 10:00 மணிக்கும், ஏசி அல்லாத வகுப்புகளுக்கு காலை 11:00 மணிக்கும் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். அதேபோல் நீங்கள் தட்கல் டிக்கெட்டை ரயில் நிலைய கவுண்டர்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தட்கல் டிக்கெட்டுகள் குறித்து பலருக்கு பல்வேறு கேள்விகள் உள்ளன. குறிப்பாக தட்கல் டிக்கெட்டை ரத்து செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி பலருக்கு எழுகிறது. தட்கல் டிக்கெட் ரத்து செய்யப்பட்டால் அதற்கான பணம் திரும்ப கொடுக்கப்படுமா (ரீஃபண்ட்) அல்லது இல்லையா. இப்போது இதற்கான பதிவில் கீழே காணலாம்.

பொதுவாக மற்ற டிக்கெட்டுகளைப் போலவே தட்கல் டிக்கெட்டையும் நாம் ரத்து செய்யலாம். ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட் ரத்து செய்யப்பட்ட சில நேரங்களில், ரயில்வே பணத்தைத் திருப்பித் தருகிறது, அதே சமயம் சில நேரங்களில் பணம் திரும்ப கிடைக்காமல் போகிறது. இந்த பணம் ரீஃபண்ட் டிக்கெட்டை ரத்து செய்வதற்கான காரணங்களைப் பொறுத்தது.

IRCTC இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி, பயணி ஒருவர் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து, சில காரணங்களால் பயணம் செய்யமுடியாமல் போகி, அந்த டிக்கெட்டை ரத்துசெய்தால் ரயில்வே ரீஃபண்ட் தராது.

அதேசமயம் ரயில் புறப்படும் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தாமதமாகினால், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தட்கல் டிக்கெட்டை ரத்து செய்து பணத்தை பயணிகள் திரும்பப் பெறலாம் என்பதை ரயில் துறையின் விதிமுறை ஆகும். ஆனால் இந்த அரேபூந்த பெற பயணிகள் டிக்கெட் டெபாசிட் ரசீதை (TDR - Ticket Deposit Receipt) எடுத்திருக்க வேண்டும். அதேபோல் ஏறதேனும் காரணத்தால் ரயிலின் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டு, வேறு வழியாக சென்று அந்த வழியில் வயணிகள் பயணிக்க விரும்பவில்லை என்றால் டிக்கெட்டை ரத்து செய்து ரீஃபண்ட் பணத்தை திரும்பப் பெறலாம்.

மூன்றாவது, நீங்கள் தட்கல் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்து, அதற்கான வகுப்பில் இருக்கை பெறவில்லை என்று பயணிகள் அந்த  டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம். நான்காவதாக முன்பதிவு செய்த பிரிவின் கீழே பயணிகளுக்கு ரயில்வே இருக்கை வழங்காமல் வேறு இடத்தில் வழங்கப்பட்டால் பயணிகள் டிக்கெட் கேன்ஸல் செய்து அதற்கான பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம்.

அதுமட்டுமின்றி குடும்ப தட்கல் டிக்கெட்டில் சிலரின் டிக்கெட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டு, சிலர் டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பட்டியலில் இருந்தால், அத்தகைய சூழ்நிலையிலும் பயணிகள் மொத்தமாக டிக்கெட்டை ரத்து செய்து பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம். எனினும் இந்த டிக்கெட் ரத்து ரயில் புறப்படுவதற்கு 6 மணி நேரத்திற்குள் செய்ய வேண்டும்.

IRCTCIndian RailwayIrctc Tatkal TicketTatkal Ticket Rules

