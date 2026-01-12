தை திருநாளில் பொங்கல் பானை வைக்க நல்ல நேரம் 2026 எது தெரியுமா?

Pongal 2026 Auspicious Time: தை மாதத்தின் முதல் நாள் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு வரும் ஜனவரி ௧௫ ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. மண்ணையும், அது தரும் வளத்தினை மட்டுமல்ல, இயற்கையை வாழ்த்தி வணங்கும் பண்டிகை பொங்கல் திருவிழா. பொங்கல் பண்டிகை அன்று சூரிய பகவானுக்கு பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும்.
2026-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் திருநாளை எவ்வாறு சிறப்பாகக் கொண்டாட வேண்டும், அதற்கான சரியான நேரம் மற்றும் பூஜை முறைகள் மற்றம் பொங்கல் பானை எத்தனை மணிக்கு வைக்க வேண்டும் என்கிற முழுமையான தகவலை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
பொங்கல் பானை வைப்பதற்கான உகந்த நேரம்
பொதுவாகக் காலண்டரில் காலை 7:00 முதல் 9:00 மணி வரை நல்ல நேரம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஆனால், சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே (அதிகாலையிலேயே) எழுந்து பொங்கலுக்கான ஆயத்தப் பணிகளைச் செய்வது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. சூரிய உதயம் ஆகும்போது பொங்கல் பானையில் இருந்து பால் பொங்கி வர வேண்டும். அதுவே மிகச் சிறந்த நேரம்.
மங்கலம் பொங்க மனையில் பால் பொங்கும் பொழுது “பொங்கலோ பொங்கல்” என்றும் மூன்று முறை சொல்லிப் பலவிதமான காய்கறிகளை சேர்த்துக் கூட்டுக்குழம்பு வைத்து, அதனை சூரிய பகவானுக்கு படைத்து வழிபட வேண்டும்.
பொங்கல் வைக்கும் முறை
பொதுவாக பொங்கல் வைக்க மண் பானை, பித்தளை அல்லது வெண்கலப் பானையைப் பயன்படுத்தலாம். மண் பானை என்றால் ஒவ்வொரு வருடமும் புதிய பானை வாங்குவது நல்லது. பானையின் கழுத்தில் மஞ்சள் கிழங்கு கட்டி காப்பு கட்ட வேண்டும். இரண்டு பானைகள் (ஒன்று வெண்பொங்கல், ஒன்று சர்க்கரை பொங்கல்) வைப்பது வழக்கம். பானையில் முதலில் சுத்தமான தேங்காய் தண்ணீரை ஊற்றி, பின் அரிசி களைந்த நீரை (அரிசி பால்) ஊற்ற வேண்டும்.
பால் பொங்கும் வரை பனை ஓலையைப் பயன்படுத்தி எரிக்க வேண்டும். விறகு அல்லது கேஸ் அடுப்பைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குறைந்த தீயில் பொங்க வைப்பது குடும்பத்திற்கு நன்மை உண்டாகும்.
காப்பு கட்டுதல் மற்றும் கோலம் இடுதல்
போகி பண்டிகை முடிந்தவுடன், ஆவாரம் பூ, கண்ணுப்பிள்ளை செடி மற்றும் வேப்ப இலை ஆகியவற்றை வைத்து காப்பு கட்ட வேண்டும். இது எந்தத் தடையும் இல்லாமல் பொங்கல் நடைபெற உதவும். அதேபோல் வாசலில் மாக்கோலம் போட்டு, அதன் ஓரங்களில் காவி தீட்ட வேண்டும். இது ஆண்-பெண் உறவு மற்றும் குடும்ப ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது. வீட்டில் வெள்ளை அடித்தல் அல்லது சுண்ணாம்பைப் பயன்படுத்துவது உடலுக்குக் குளிர்ச்சியையும், கால்சியம் சத்தையும் தரும் அறிவியல் பின்னணியைக் கொண்டது.
பொங்கல் பண்டிகை: பூஜை முறைகள்
வீட்டின் நிலைவாசல் படிக்கு நேராக, சூரிய ஒளி படும் இடத்தில் பொங்கல் வைத்து வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு. சூரிய ஒளி நேரடியாக வராத அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள், கேஸில் பொங்கல் வைத்துவிட்டு பின் மொட்டை மாடிக்கு எடுத்துச் சென்று சூரியனுக்குப் படைக்கலாம். சாமி கும்பிட்ட பிறகு, முதலில் காக்கைக்கு உணவளித்துவிட்டு, பின் அனைவரும் உண்ண வேண்டும்.
