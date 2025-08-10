முகம் எப்போதும் பொலிவுடன் இருக்க.. இந்த 5 பொருட்களை பயன்படுத்துங்க

What to Apply for Glowing Skin: நாம் அனைவருமே பளபளப்பான, மென்மையான சருமத்தை தான் விரும்புகிறோம். ஆனால், தவறான உணவுப் பழக்கம், மோசமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் சருமத்தை சரியாகப் பராமரிக்காததால், பல வகையான தோல் பிரச்சினைகள் ஏற்படத் தொடங்குகின்றன. அதனால்தான் சிலர் முகப்பருவாலும், சிலர் கொப்பு கட்டிகளாலும், கரும்புள்ளிகளாலும் அவதிப்படுகிறார்கள். அதே நேரத்தில், பலர் மந்தமான மற்றும் உயிரற்ற சருமத்தாலும் அவதிப்படுகிறார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பலர் முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கவும், பளபளப்பைப் பராமரிக்கவும் பல்வேறு தோல் பராமரிப்பு சிகிச்சைகளை மேற்கொள்கின்றனர். ஆனால், நீங்கள் விரும்பினால், வீட்டின் சமையலறையில் இருக்கும் சில பொருட்களின் உதவியுடன் முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கலாம்.
கடலை மாவு
முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்க கடலை மாவைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்காக, இரண்டு தேக்கரண்டி கடலை மாவை எடுத்து அதில் தயிர் கலக்கவும். இப்போது இந்த பேஸ்ட்டை முகத்தில் தடவி அரை மணி நேரம் கழித்து சாதாரண நீரில் கழுவவும். கடலை மாவு சருமத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது மற்றும் கறைகளை நீக்குகிறது. இது சருமத்தின் நிறத்தையும் தெளிவுபடுத்துகிறது.
மஞ்சள்
முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்க மஞ்சளைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் தண்ணீர் சேர்த்து அந்த பேஸ்ட்டை முகத்தில் தடவவும். மஞ்சளில் குர்குமின் பண்புகள் உள்ளன, இது சருமத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கும். மஞ்சள் முகக் கறைகள், முகப்பருக்கள் மற்றும் நிறமிகளை நீக்குகிறது.
தயிர்
முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்க தயிரைப் பயன்படுத்தலாம். தயிர் சருமக் கறைகள், முகப்பருக்கள் மற்றும் நிறமிகளை நீக்குகிறது. இது சருமத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது மற்றும் நிறத்தையும் தெளிவுபடுத்துகிறது. தயிரில் உள்ள லாக்டிக் அமிலம் சருமத்தை இயற்கையாகவே பளபளப்பாக்குகிறது. தயிரை எடுத்து முகத்தில் தடவவும். 2-3 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தை மசாஜ் செய்து 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு கழுவவும்.
பச்சைப் பால்
முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்க பச்சைப் பாலையும் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு, இரண்டு டீஸ்பூன் பச்சைப் பாலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு காட்டன் பேட் உதவியுடன் முகத்தில் தடவவும். அரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு வெற்று நீரில் முகத்தைக் கழுவவும். பச்சைப் பால் முகத்தை ஆழமாக சுத்தம் செய்கிறது. இது கறைகள் மற்றும் புள்ளிகளை நீக்குகிறது. இது முகப்பரு மற்றும் கொப்புளங்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது.
காபி
முகத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்க காபி பவுடரைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு டீஸ்பூன் காபி பவுடரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் பிரவுன் சர்க்கரை மற்றும் சிறிது ரோஸ் வாட்டர் கலந்து கலந்து கொள்ளவும். இந்த பேஸ்ட்டை முகத்தில் தடவி 2-3 நிமிடங்கள் மெதுவாக ஸ்க்ரப் செய்யவும். இது சருமத்தின் பளபளப்பை அதிகரித்து, சருமம் தெளிவாகும். காபி பவுடர் இறந்த சரும செல்களையும் நீக்குகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | இனி முடி கொட்டவே கொட்டாது.. கருவேப்பிலை, செம்பருத்தி பயன்படுத்தலாம்
மேலும் படிக்க | முகம் எப்போதுமே பொலிவுடன் இருக்க இந்த 6 இயற்கை வைத்தியங்களை பயன்படுத்துங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ