மனைவி தன் கணவரிடம் சொல்லவே கூடாத விஷயங்கள்! மீறி சொன்னால் திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கல்..

Things Wife Should Not Tell Her Husband : கணவன் மனைவி பந்தம் என்பது, புனிதமான பந்தங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஒரு திருமண வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்றால், அதற்கு அன்பு, நம்பிக்கை, மரியாதை என அனைத்துமே தேவை. நல்ல புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலையானது உருவாகும். நேர்மை என்பது அனைத்து உறவுகளிலும் முக்கியமாகும். அதிலும் திருமண உறவில் அது மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒரு சில விஷயங்களை மனைவிகள் தங்களது கணவர்களிடம் கூறாமல் இருந்தால் தான் திருமணம் வாழ்க்கை சரியானதாக செல்லும் என உறவு சார்ந்து கருத்து சொல்லும் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அப்படி சொல்லக்கூடாத விஷயங்கள் என்னென்ன?
ஒப்பீடு செய்வது:
உங்கள் கணவரை யாருடனும் ஒப்பிடக்கூடாது. சில நேரங்களில் கோபமாகவோ அல்லது நகைச்சுவையாகவோ மனைவிகள் இதை செய்ய நேரிடலாம். அவர் அப்படி செய்கிறாரே நீங்கள் ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று சிலர் தங்கள் கணவரிடம் கேட்கலாம். இப்படி ஒப்பிடுவது உங்கள் கணவரின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் இருக்கும். அதே போல, அந்த ஒப்பீடு அவருக்கு தன்னம்பிக்கையையும் குறைக்கும் என கூறப்படுகிறது. எனவே அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே அவரை ஏற்றுக் கொள்வது நல்லது.
குடும்பத்தை பற்றி பேசுதல்:
உங்கள் கணவரிடம் அவரது குடும்பத்தை பற்றி கிண்டலாக பேசக்கூடாதாம். உங்கள் மாமியாரின் வளர்ப்பு பற்றி நகைச்சுவையாக பேசுவது கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கும் தூரத்தை அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது. அப்படி பேசுவதால் வீட்டில் அமைதி நிலவாத நிலை ஏற்படுமாம்.
அங்கீகாரம் கொடுக்காமல் இருப்பது!
பல சமயங்களில் மனைவிகள் தங்கள் கணவர் செய்யும் விஷயங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பதில்லை எனக்கு கூறப்படுகிறது. அவர்கள் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வரும்போது சின்ன விஷயத்துக்காக ஏதேனும் வாக்குவாதம் செய்தால், அது வீட்டில் எரிச்சலான சூழலை உருவாக்கும். இதனால் தனது உழைப்பிற்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கப்படாத பல கணவர்கள் நினைக்கின்றனர். இந்த சமயங்களில் வாக்குவாதங்களை தவிர்த்து, அவர் செய்யும் வேலைக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பது நல்லது.
தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுதல்!
உறவு என வரும்போது, கண்டிப்பாக உங்கள் பார்ட்னரின் தவறுகள் அனைத்தையும் சுட்டிக் காட்ட வேண்டும். ஆனால் அதனை அனைவர் முன்னிலையிலும் செய்வது உறவை பாதிக்க கூடும். அவர் என்ன தவறு செய்தாலும் அதனை நான்கு சுவருக்குள் போட்டி காட்டலாம். அவரும் அதேதான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும். இப்படி செய்வதால் உங்களுக்குள் இணக்கமான சூழல் நிலவும்.
கோபப்படும் போது செய்ய வேண்டியது?
கணவன்-மனைவி இருவருக்குமே கண்டிப்பாக ஒருவர் மீது ஒருவர் கோபப்படும் சூழல் உருவாகும். ஆனால், அப்படி கோபம் வரம் வேளையில் மனைவிகள் பலர் கணவனை அதிகமாக திட்டி தீர்ப்பர். கணவர்களும் அதையேதான் செய்வர். இதை தவிர்ப்பது நல்லது. என்ன கோபமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்கள் வார்த்தைகளை சரியாக உபயோகிக்க வேண்டும். காரணம், “தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு” என்று வள்ளுவரே கூறியிருக்கிறார் அல்லவா?
மனைவிகள் பலர், தங்களுக்கு கோபம் வரும் போது பேசாமல் தங்களின் கணவர்களுக்கு ‘சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்’ கொடுப்பார்கள். இப்படி செய்வது, பல நேரங்களில் அவர்களை கஷ்டப்படுத்தும். எனவே, அந்த சமயங்களில் மனைவிகள் ஏன் கோபப்படுகிறீர்கள் என்பதை தெரிவித்து, “என்னிடம் கொஞ்சம் பேசாமல் இருங்கள், நானாகவே சரியாகி கொள்வேன்” என முன்கூட்டியே கூறிவிடுங்கள்.
