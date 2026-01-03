English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  திருவாதிரை நோன்பு 2026: விரதமுறை மற்றும் வழிபாட்டு பலன்கள் - முழுமையான வழிகாட்டி

திருவாதிரை நோன்பு 2026: விரதமுறை மற்றும் வழிபாட்டு பலன்கள் - முழுமையான வழிகாட்டி

Thiruvathirai 2026: சைவ மதத்தில் மிக முக்கியமான நாளாகக் கருதப்படுவது மார்கழித் திருவாதிரை. இது திருவெம்பாவை வழிபாட்டிற்குரிய பத்து நாட்களின் இறுதி நாளன்று சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:56 AM IST
  • திருவாதிரை விரத முறை
  • அன்னை பார்வதியின் திருவருள்
  • சிதம்பரம் ஆருத்ரா தரிசனம்

திருவாதிரை நோன்பு 2026: விரதமுறை மற்றும் வழிபாட்டு பலன்கள் - முழுமையான வழிகாட்டி

Thiruvathirai 2026: திருவாதிரை நோன்பு என்பது மார்கழி மாதத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தோடு கூடிய பௌர்ணமி நாளில் கடைப்பிடிக்கப்படும் ஒரு முக்கிய விரதமாகும். திருவெம்பாவை வழிபாட்டுக்குரிய பத்து தினங்களின் இறுதி நாளான இந்நாள், சைவ சமயத்தில் மிக உயரிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், சிவபெருமானுக்குரிய நட்சத்திரம் திருவாதிரை என்பதாகும்.

திருவாதிரை சிறப்புகளும் வழிபாடும்

மார்கழித் திருவாதிரையன்று நடராஜப் பெருமானைத் தரிசனம் செய்வது வாழ்வில் பெரும் வளத்தைச் சேர்க்கும். இதனை 'ஆருத்ரா தரிசனம்' என்றும் அழைப்பார்கள். இந்நாளில் சுமங்கலிப் பெண்கள் தங்கள் கணவனின் நீண்ட ஆயுளுக்காக விரதம் இருந்து, பழைய தாலிச் சரடை மாற்றிப் புதிய சரடு கட்டிக் கொள்வது மிகவும் விசேஷமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

திருவாதிரை விரத முறை

விரதம் இருப்பவர்கள் அதிகாலையிலேயே நீராடி, உணவு உண்ணாமல் சிவ ஆலயம் சென்று எம்பெருமானை வழிபட வேண்டும். அந்தி சாய்ந்து வானில் சந்திரன் தோன்றிய பிறகு, இல்லத்தில் மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து, அவருக்கு அருகம்புல் சாற்றி, விபூதி, சந்தனம், குங்குமமிட்டு அலங்கரிக்க வேண்டும். விநாயகர் முன்பாகப் புதிய மாங்கல்யச் சரடுகளை வைத்துப் பூஜித்தல் வேண்டும். இந்நோன்பின் முக்கிய அங்கமாக 18 வகையான காய்கறிகள் சேர்த்த கூட்டையும், திருவாதிரைக் களியையும் நைவேத்தியமாகப் படைக்க வேண்டும். அதன் பிறகே விரதத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

அன்னை பார்வதியின் திருவருள்

இந்த நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கு சிவ-பார்வதியின் முழுமையான அருள் கிடைக்கும். குறிப்பாக, பெண்களுக்குத் தீர்க்க சுமங்கலியாக வாழும் பாக்கியத்தை அன்னை பார்வதி தேவி அருளுவார் என்பது ஐதீகம். நோன்பு முடித்த பிறகு, சிவாலயம் சென்று ஆருத்ரா தரிசனம் காண்பது பிறவிப் பிணியைப் போக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

சிதம்பரம் ஆருத்ரா தரிசனம்

அபிஷேகப் பிரியரான சிவபெருமானுக்கு, மார்கழித் திருவாதிரையன்று சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்வது வழக்கம். குறிப்பாக, சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் அன்றைய தினம் தரிசனம் செய்வது மகா புண்ணியமாகக் கருதப்படுகிறது. இத்திருநாளில் மனமுருகி வழிபடுபவர்களுக்கு எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும் என்பது சைவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.

மார்கழி மாதத்தில் வரும் திருவாதிரையில் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகங்கள் செய்யப்படும். அபிஷேகத்தின்போது களி செய்து படைத்து வணங்குகிறோம். ஆருத்ரா தரிசனம் அன்று சிவபெருமானை வணங்கி வழிபடுபவர்களுக்கு எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் உண்டாகும். ஆருத்ரா தரிசனம் அன்று சிவபெருமானை வணங்கி வழிபடுபவர்களுக்கு எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் உண்டாகும். ஆணவம் அழிந்து அன்பு உண்டாகும். இறைவனிடம் கொள்ளும் பக்தி முக்தி அளிக்கும்.

