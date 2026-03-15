English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆன்மீகப் பயணம்.. திருச்சி டூ சார் தாம் 2026: முழு பயணத் திட்டம் இதோ

திருச்சியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் சார் தாம் யாத்திரைக்கான சிறந்த பயண திட்டம் தற்போது அறிமுகம் படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் பயணத் தொகுப்புகள், பயனுள்ள குறிப்புகள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:28 PM IST
  • சார் தாம் சிறப்பம்சங்கள்
  • சார் தாம் யாத்திரைக்கான பயணத் திட்டம்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழுவில் 3.0-3.25 Fitment Factor? வலுக்கும் கோரிக்கை, எகிறப்போகும் சம்பளம்!!
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் 3.0-3.25 Fitment Factor? வலுக்கும் கோரிக்கை, எகிறப்போகும் சம்பளம்!!
மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
IRCTC
மைசூர், ஊட்டி, கோவையுடன் 8 நாள் டூர்! IRCTC சூப்பர் சம்மர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
CSK-ல் சஞ்சுவுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம்... இந்த இடம்தான் பெஸ்ட் - சின்ன தல கருத்து!
camera icon8
Sanju Samson
CSK-ல் சஞ்சுவுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம்... இந்த இடம்தான் பெஸ்ட் - சின்ன தல கருத்து!
ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது
camera icon7
Rahu Peyarchi
ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது
திருச்சியில் இருந்து நடத்தப்படும் சார் தாம் யாத்திரை, மிகவும் பயனுக்கலா சுற்றுலா பயணங்களில் ஒன்றாகும். இது மகத்தான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆன்மீக பயணமாகும். திருச்சியில் இருந்து தொடங்கி, யாத்ரீகர்கள் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகிய புனித தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

இருப்பினும், சார் தாம் யாத்திரையை மேற்கொள்வதற்கு சரியான திட்டமிடல் தேவை. திருச்சியிலிருந்து வரும் யாத்ரீகர்கள் இந்த புனித பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் வானிலை, சாலை வசதி மற்றும் தங்குமிட வசதி போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக, உடல் தகுதியை உறுதி செய்வதும் தேவையான பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதும் முக்கிய நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். எனவே இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

சார் தாம் சிறப்பம்சங்கள்

திருச்சியிலிருந்து - சார் தாம் : 12 இரவுகள் மற்றும் 13 பகல்கள்
பயணிக்க சிறந்த நேரம்: மே, ஜூன், செப்டம்பர், அக்டோபர்
வழித் திட்டம்: திருச்சி - ஹைதராபாத் - டெல்லி - டேராடூன்/ஹரித்வார் - பர்கோட் - யமுனோத்ரி - உத்தர்காசி - கங்கோத்ரி - குப்த்காசி - கேதார்நாத் - பத்ரிநாத் - ருத்ரபிரயாக் - ரிஷிகேஷ் - டெல்லி - ஹைதராபாத் - திருச்சி
ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷில் நடக்கும் கங்கா ஆரத்தியில் கலந்து கொள்ளலாம்
யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் தாம் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லலாம்
பஞ்ச் பிரயாக்கைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பு பெறலாம்.

திருச்சியிலிருந்து சார் தாம் யாத்திரைக்கான பயணத் திட்டம்

நாள் 1-2: திருச்சியிலிருந்து ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ்/டேராடூன் பயணம்
திருச்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு விமானம் அல்லது ரயில் முன்பதிவு செய்யவும்.
டெல்லியிலிருந்து ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ் நோக்கிப் பயணிக்கவும்.

நாள் 3: ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ் சென்றடைதல்
ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ்/டேராடூன் சென்றடையவும்.
ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வாரில் நடைபெறும் மாலை நேர ஆரத்தியில் கலந்துகொள்ளவும்.
அங்கு இரவு ஸ்டே.

நாள் 4: ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷிலிருந்து யமுனோத்ரிக்கு
யமுனோத்ரி கோவிலுக்கான அடிப்படை முகாமான 'பார்கோட்' (Barkot) நோக்கி வாகனத்தில் பயணிக்கவும்.
'ஜானகி சட்டி' (Janki Chatti) வரை பயணித்து, அங்கிருந்து யமுனோத்ரி தாம் (Yamunotri Dham) சென்றடைய நடைபயணம் மேற்கொள்ளலாம்; அல்லது 'தண்டி' (Dandi), 'கண்டி' (Kandi) அல்லது குதிரை சவாரி வசதிகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
பார்கோட்டிற்குத் திரும்பி, அங்கு இரவு ஸ்டே.

நாள் 5: பார்கோட்டிலிருந்து கங்கோத்ரி கோவில்
உத்தர்காஷி (Uttarkashi) வழியாக கங்கோத்ரிக்கு பயணிக்கவும்.
கங்கோத்ரி கோவிலைத் தரிசிக்கவும்.
உத்தர்காஷிக்குத் திரும்பி, அங்கு இரவு ஸ்டே.

நாள் 6: உத்தர்காஷியிலிருந்து குப்தகாஷி
குப்தகாஷி (Guptkashi) நோக்கிப் பயணிக்கவும்.
குப்தகாஷியில் இரவு ஸ்டே.

நாள் 7: குப்தகாஷியிலிருந்து கேதார்நாத்
'கௌரிகுண்ட்' (Gaurikund) வரை வாகனத்தில் பயணித்து, அங்கிருந்து கேதார்நாத் சென்றடைய நடைபயணம், குதிரை சவாரி அல்லது ஹெலிகாப்டர் வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.
கேதார்நாத் தாம் மற்றும் அருகிலுள்ள முக்கியத் தலங்களைத் தரிசிக்கவும்.
கேதார்நாத்தில் இரவு ஸ்டே.

நாள் 8: கேதார்நாத்திலிருந்து குப்தகாஷி
கேதார்நாத்திலிருந்து கௌரிகுண்டிற்கு இறங்கி, அங்கிருந்து வாகனத்தில் குப்தகாஷிக்குத் திரும்பவும்.
உக்கிமத் (Ukhimath) மற்றும் காளிமத் (Kalimath) ஆகிய இடங்களைச் சுற்றிப் பார்க்கவும்.
குப்தகாஷியில் இரவு ஸ்டே.

நாள் 9: குப்தகாஷியிலிருந்து பத்ரிநாத்
சோப்தா (Chopta), ஜோஷிமத் (Joshimath) மற்றும் கோவிந்த் காட் (Govind Ghat) வழியாக, 'சார் தாம்' (Char Dhams) யாத்திரையின் இறுதித் தலமான பத்ரிநாத் நோக்கி வாகனத்தில் பயணிக்கவும்.
பத்ரிநாத் கோவிலில் தரிசனம் செய்து, 'மானா கிராமத்தை' (Mana Village) சுற்றிப் பார்க்கவும்.
மாலை நேர ஆரத்தியில் கலந்துகொண்டு, பத்ரிநாத்தில் இரவு ஸ்டே.

நாள் 10: பத்ரிநாத்திலிருந்து ரிஷிகேஷ்/ஹரித்வார்/டேராடூனுக்கு
பத்ரிநாத்திலிருந்து ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வார் நோக்கிப் பயணிக்கவும்.
ரிஷிகேஷில் முகாம் அமைத்துத் தங்கும் (Camping) அனுபவத்தை ரசிக்கவும்.
ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வாரில் இரவு ஸ்டே. 

நாள் 11: ரிஷிகேஷ் / ஹரித்வாரிலிருந்து திருச்சி
ரிஷிகேஷில் ஆற்றுப் படகு சவாரியை (River Rafting) அனுபவியுங்கள்.
ரிஷிகேஷ் / ஹரித்வாரிலிருந்து திருச்சிக்கு ரயில் அல்லது விமானப் பயணம் மூலம் திரும்பி வரலாம்.

மேலும் படிக்க | திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்

மேலும் படிக்க | 7 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம்: IRCTC இன் புதிய ஆன்மீக ரயில் பயணம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

TiruchirappalliChar DhamTour

Trending News