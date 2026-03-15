மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆன்மீகப் பயணம்.. திருச்சி டூ சார் தாம் 2026: முழு பயணத் திட்டம் இதோ

திருச்சியில் இருந்து நடத்தப்படும் சார் தாம் யாத்திரை, மிகவும் பயனுக்கலா சுற்றுலா பயணங்களில் ஒன்றாகும். இது மகத்தான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆன்மீக பயணமாகும். திருச்சியில் இருந்து தொடங்கி, யாத்ரீகர்கள் யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகிய புனித தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.
இருப்பினும், சார் தாம் யாத்திரையை மேற்கொள்வதற்கு சரியான திட்டமிடல் தேவை. திருச்சியிலிருந்து வரும் யாத்ரீகர்கள் இந்த புனித பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் வானிலை, சாலை வசதி மற்றும் தங்குமிட வசதி போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக, உடல் தகுதியை உறுதி செய்வதும் தேவையான பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதும் முக்கிய நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும். எனவே இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
சார் தாம் சிறப்பம்சங்கள்
திருச்சியிலிருந்து - சார் தாம் : 12 இரவுகள் மற்றும் 13 பகல்கள்
பயணிக்க சிறந்த நேரம்: மே, ஜூன், செப்டம்பர், அக்டோபர்
வழித் திட்டம்: திருச்சி - ஹைதராபாத் - டெல்லி - டேராடூன்/ஹரித்வார் - பர்கோட் - யமுனோத்ரி - உத்தர்காசி - கங்கோத்ரி - குப்த்காசி - கேதார்நாத் - பத்ரிநாத் - ருத்ரபிரயாக் - ரிஷிகேஷ் - டெல்லி - ஹைதராபாத் - திருச்சி
ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷில் நடக்கும் கங்கா ஆரத்தியில் கலந்து கொள்ளலாம்
யமுனோத்ரி, கங்கோத்ரி, கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் தாம் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லலாம்
பஞ்ச் பிரயாக்கைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பு பெறலாம்.
திருச்சியிலிருந்து சார் தாம் யாத்திரைக்கான பயணத் திட்டம்
நாள் 1-2: திருச்சியிலிருந்து ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ்/டேராடூன் பயணம்
திருச்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு விமானம் அல்லது ரயில் முன்பதிவு செய்யவும்.
டெல்லியிலிருந்து ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ் நோக்கிப் பயணிக்கவும்.
நாள் 3: ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ் சென்றடைதல்
ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷ்/டேராடூன் சென்றடையவும்.
ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வாரில் நடைபெறும் மாலை நேர ஆரத்தியில் கலந்துகொள்ளவும்.
அங்கு இரவு ஸ்டே.
நாள் 4: ஹரித்வார்/ரிஷிகேஷிலிருந்து யமுனோத்ரிக்கு
யமுனோத்ரி கோவிலுக்கான அடிப்படை முகாமான 'பார்கோட்' (Barkot) நோக்கி வாகனத்தில் பயணிக்கவும்.
'ஜானகி சட்டி' (Janki Chatti) வரை பயணித்து, அங்கிருந்து யமுனோத்ரி தாம் (Yamunotri Dham) சென்றடைய நடைபயணம் மேற்கொள்ளலாம்; அல்லது 'தண்டி' (Dandi), 'கண்டி' (Kandi) அல்லது குதிரை சவாரி வசதிகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
பார்கோட்டிற்குத் திரும்பி, அங்கு இரவு ஸ்டே.
நாள் 5: பார்கோட்டிலிருந்து கங்கோத்ரி கோவில்
உத்தர்காஷி (Uttarkashi) வழியாக கங்கோத்ரிக்கு பயணிக்கவும்.
கங்கோத்ரி கோவிலைத் தரிசிக்கவும்.
உத்தர்காஷிக்குத் திரும்பி, அங்கு இரவு ஸ்டே.
நாள் 6: உத்தர்காஷியிலிருந்து குப்தகாஷி
குப்தகாஷி (Guptkashi) நோக்கிப் பயணிக்கவும்.
குப்தகாஷியில் இரவு ஸ்டே.
நாள் 7: குப்தகாஷியிலிருந்து கேதார்நாத்
'கௌரிகுண்ட்' (Gaurikund) வரை வாகனத்தில் பயணித்து, அங்கிருந்து கேதார்நாத் சென்றடைய நடைபயணம், குதிரை சவாரி அல்லது ஹெலிகாப்டர் வசதியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.
கேதார்நாத் தாம் மற்றும் அருகிலுள்ள முக்கியத் தலங்களைத் தரிசிக்கவும்.
கேதார்நாத்தில் இரவு ஸ்டே.
நாள் 8: கேதார்நாத்திலிருந்து குப்தகாஷி
கேதார்நாத்திலிருந்து கௌரிகுண்டிற்கு இறங்கி, அங்கிருந்து வாகனத்தில் குப்தகாஷிக்குத் திரும்பவும்.
உக்கிமத் (Ukhimath) மற்றும் காளிமத் (Kalimath) ஆகிய இடங்களைச் சுற்றிப் பார்க்கவும்.
குப்தகாஷியில் இரவு ஸ்டே.
நாள் 9: குப்தகாஷியிலிருந்து பத்ரிநாத்
சோப்தா (Chopta), ஜோஷிமத் (Joshimath) மற்றும் கோவிந்த் காட் (Govind Ghat) வழியாக, 'சார் தாம்' (Char Dhams) யாத்திரையின் இறுதித் தலமான பத்ரிநாத் நோக்கி வாகனத்தில் பயணிக்கவும்.
பத்ரிநாத் கோவிலில் தரிசனம் செய்து, 'மானா கிராமத்தை' (Mana Village) சுற்றிப் பார்க்கவும்.
மாலை நேர ஆரத்தியில் கலந்துகொண்டு, பத்ரிநாத்தில் இரவு ஸ்டே.
நாள் 10: பத்ரிநாத்திலிருந்து ரிஷிகேஷ்/ஹரித்வார்/டேராடூனுக்கு
பத்ரிநாத்திலிருந்து ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வார் நோக்கிப் பயணிக்கவும்.
ரிஷிகேஷில் முகாம் அமைத்துத் தங்கும் (Camping) அனுபவத்தை ரசிக்கவும்.
ரிஷிகேஷ் அல்லது ஹரித்வாரில் இரவு ஸ்டே.
நாள் 11: ரிஷிகேஷ் / ஹரித்வாரிலிருந்து திருச்சி
ரிஷிகேஷில் ஆற்றுப் படகு சவாரியை (River Rafting) அனுபவியுங்கள்.
ரிஷிகேஷ் / ஹரித்வாரிலிருந்து திருச்சிக்கு ரயில் அல்லது விமானப் பயணம் மூலம் திரும்பி வரலாம்.
