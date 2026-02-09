English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வாட்ஸ் அப்பில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி.. முழு விவரம் இதோ

Tirumala Tirupati Latest News: திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வாட்ஸ் அப்பில் எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  இதன் மூலம் நீங்கள் சுலபமாக டிக்கெட்டுகளை பெறலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 9, 2026, 06:43 PM IST

வாட்ஸ் அப்பில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி.. முழு விவரம் இதோ

Tirumala Tirupati Latest News: ஆந்திர  மாநிலம் திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். திருப்பதி சென்றால், திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பலரும் திருப்பதிக்கு சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஆந்திரா மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  ஏழுமலையான  தரிசனம் செய்ய ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் டிக்கெட் மூலம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மேலும், விஐபி தரிசனம்  போன்றவையும் இருக்கிறார். ஆனால், பெரும்பாலான பக்தர்கள் ரூ.300 தரிசனத்திற்கு செல்கின்றனர்.

ஆனால், இந்த டிக்கெட் பெறுவது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே தேவஸ்தானம் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் விநியோகம் செய்யும். அதனை சரியான நேரத்தில் முன்பதிவு செய்தால், டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கும். இந்த நிலையில், பக்தர்கள் கஷ்டத்தை தீர்க்க, திருப்பதி தேவஸ்தானம் டிக்கெட்டுகளை பெற, வாட்ஸ் அப்பில் புதிய அம்சத்தை தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், வாட்ஸ் அப் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். எனவே வாட்ஸ் அப் மூலம் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

வாட்ஸ் அப்பில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் எப்படி பெறுவது?

முதலில் 95552300009 என்ற எண்ணை உங்கள மொபைல் போனில் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். பிறகு இந்த நம்பரில் இருந்து hi, hello என மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும். இதன்பிறகு, சிறப்பு தரிசனம், சர்வ தரிசனம் என ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு,  நீங்கள் எத்தனை பேர் தரிசனம் மேற்கொள்கிறீர்கள், தேதி என்ன போன்ற தகவல்களை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கான ஆதார் எண்ணையும் உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, தரிசன டிக்கெட் கட்டணத்தை யுபிஐ மூலமாக செலுத்த வேண்டும்.

இதன்பிறகு உங்களுக்கான டிக்கெட் வாட்ஸ் அப்பில் எண்ணிற்கு வரும். அவ்வளவு தான் ஈஸியாக வாட்ஸ் அப்பில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும், இந்த வாட்ஸ் அப் எண் மூலம் அறைகளை நீங்கள் முன்பதிவு செய்யலாம். இதற்கு நீண்ட நேரம் கூட ஆகாது. ஆனால், தரிசன டிக்கெட் வெளியிட்டு நேரத்தில், இந்த நம்பருக்கு ட்ரை செய்தால், உங்களுக்கான தரிசன டிக்கெட் உறுதி செய்யப்படும். இல்லையெனில் டிக்கெட் கிடைக்காது. 

இணையதளத்தில் தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?

முதலில் ttdevasthanam.ap.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.  நீங்கள் உங்களுக்கு பாஸ்வோர்ட், பெயர் உள்ளிட்டு முதலில் லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்களுக்கு ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் டிக்கெட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, பக்தர்களின் எண்ணிக்கை, அவர்களின் பெயர், ஆதார் எண் போன்றவற்றை உள்ளிட்டு, தரிசனத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்தினால், உங்களது டிக்கெட் உறுதி செய்யப்படும்.  ஆனால், மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக, மே மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது. எனவே, அதனை நோட் செய்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

மேலும் படிக்க:  ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்

மேலும் படிக்க: காமாக்யா தேவி கோவில் சுற்றிப் பார்க்க ஆசையா.. 7K பட்ஜெட்டில் IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்

 

 

