  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருப்பதி: 3 மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.. சூப்பரான அப்டேட் இதோ

திருப்பதி: 3 மணி நேரத்தில் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.. சூப்பரான அப்டேட் இதோ

Tirupati Darshan Ticket Latest: திருப்பதி ஏழுமலையானை வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் எப்படி தரிசிக்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 23, 2026, 12:38 PM IST
  • திருப்பதி தரிசனம்
  • 3 மணி நேரத்தில் தரிசிக்க சூப்பரான வாய்ப்பு
  • எப்படி புக் செய்யலாம்?

Tirupati Darshan Ticket Latest: திருப்பதி சென்றால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இந்தியா மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பக்தர்களுக்கு பல்வேறு தரிசன டிக்கெட் முறைகளை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. 

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் எப்படி திருப்பதி டிக்கெட்டை புக் செய்யலாம்?

அதாவது, ரூ.300 தரிசன டிக்கெட், சர்வ தரிசன டோக்கன், விஐபி தரிசனம் போன்றவற்றை தேவஸ்தானம் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம், பக்தர்கள் எளிதாக ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும்.  எனவே, வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஈஸியாக ஏழுமலையானை 2 முதல் 3 மணி நேரத்தில் தரிசிக்க முடியும்.  இதற்கான டிகெடுகுளை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம். 

திருப்பதி என்ஆர்ஐ தரிசனம் மூலம் குறைந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். இதற்காக நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நேரடியாக திருப்பதிக்கு வந்து உங்ளுக்கு டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். வாரத்தில் அனைத்து நாட்களும் இதற்கான டிக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்யப்படும். குறிப்பாக, வைகுண்ட ஏகாதசி மற்றும் முக்கிய தினங்களில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

தேவையான ஆவணங்கள்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்காக திருமலையில் ஸ்பெஷல் காப்ளக்ஸ் உள்ளது. அந்த கவுண்டரில் கொடுக்கப்பட்ட  நகலை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.  அந்த நகலில் விசா விவரம், பாஸ்போர்ட் விவம் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதனை பெற்றுக் கொண்டு, தேவஸ்தான அதிகாரிகள் உங்களுக்கு ஆய்வு செய்து,  உங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை வழங்குவார்கள்.  தினமும் நண்பகல் 12.00 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நீங்கள் என்ஆர்ஐக்கான தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  இதற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெறலாம். 

இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு மாதத்திற்குள் தரிசிக்கலாம். 12 வயதுக்குட்பட்ட  குழந்தைகளுக்கு இலவச தரிசனம், வெளிநாடு இந்தியர்கள் அல்லாத உறவினர்கள், நண்பர்கள், பெரியவர்கள் தரிசிக்க அனுமதி கிடையாது. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களாக இருந்தால் மட்டும் தரிசனத்திற்கு அனுமதி.  இதற்காக நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை.  என்ஆர்ஐ தரிசனம் பெற விரும்பபுவர்கள் விசா வைத்திருப்பது கட்டாயம். இதனை வைத்துக் கொண்டு, நீங்கள் 2 முதல் 3 மணி நேரத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம்.  எனவே, வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருபவர்கள் ஏழுமலையானை இதுபோன்று சுலபமாக தரிசனம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

