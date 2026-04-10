English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • திருப்பதி செல்ல பிளான் பண்றீங்களா? ரூ.8,850ல் சாப்பாடு, தங்கும் வசதி, அனைத்தும்

திருப்பதி செல்ல பிளான் பண்றீங்களா? ரூ.8,850ல் சாப்பாடு, தங்கும் வசதி, அனைத்தும்

IRCTC Tour Package For Tirupati Balaji Temple: IRCTC நிறுவனம் தற்போது திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்காக ஒரு மலிவு விலை சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில், பயணிகளின் வசதி மற்றும் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப கட்டண தேர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:50 AM IST
திருப்பதி செல்ல பிளான் பண்றீங்களா? ரூ.8,850ல் சாப்பாடு, தங்கும் வசதி, அனைத்தும்

IRCTC Tour Package For Tirupati Balaji Temple: IRCTC (ஐ.ஆர்.சி.டி.சி) அவ்வப்போது பக்தர்களுக்காக பல அற்புதமான சுற்றுலாப் பயணத் தொகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், IRCTC இந்தியன் ரயில்வே நிறுவனம் திருப்பதி ஏழுமலையான் 'தரிசனத்திற்காகவே' (புனிதத் தரிசனம்) பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பை தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது IRCTC வழங்கும், மிகவும் மலிவு விலையிலான ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்புகளில் ஒன்றாகும். மும்பை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இத்தொகுப்பு, ரயில் பயணம், தங்குமிடம், உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசிய வசதிகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஒரே தொகுப்பிற்குள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளதால், தேவையற்ற சிரமங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம். இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு மொத்தம் மூன்று இரவுகள் மற்றும் நான்கு பகல்கள் கொண்ட சுற்றுலா பயண தொகுப்பாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஐஆர்சிடிசி LTT-MAS விரைவு ரயில்

இந்த சுற்றுப்பயணம் லோக்மான்ய திலக் முனையத்திலிருந்து (LTT) தொடங்குகிறது; இங்கிருந்து பயணிகள், 12163 என்ற எண் கொண்ட 'LTT-MAS விரைவு ரயில்' மூலம் ரேணிகுண்டாவிற்குப் புறப்படுவார்கள். இரவு முழுவதும் நீளும் இப்பயணத்தைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் நாளில் பயணிகள் ரேணிகுண்டாவை வந்தடைவார்கள்; அங்கிருந்து சாலை வழியாக தங்கியிருக்கும் விடுதிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். விடுதியில் அறை ஒதுக்கீடு பெற்ற பிறகு, பயணிகள் திருமலையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு வெங்கடேஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கும், திருச்சானூரில் அமைந்துள்ள பத்மாவதி தாயார் திருக்கோவிலுக்கும் தரிசனத்திற்காக அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனம்

இரண்டாம் நாளின் முக்கிய சிறப்பம்சம் திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனமாகும்; இதற்காகப் பக்தர்களுக்குச் சீரான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் செய்துத் தரப்பட்டுள்ளன. பயணம் முழுவதும் உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான முறையான ஏற்பாடுகளை IRCTC நிறுவனம் உறுதி செய்யும்; இதன் மூலம் பயணிகள் எவ்வித சிரமத்தையும் சந்திக்காதவாறு பார்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். மாலையில், தரிசனம் முடிந்த பிறகு, பயணிகள் இரவு தங்குவதற்காகத் தங்கள் தங்கும் விடுதிக்குத் திரும்புவார்கள்.

மூன்றாம் நாள் காலையில், காலை உணவிற்குப் பிறகு, பயணிகள் ஸ்ரீ காளஹஸ்தி கோவிலுக்குத் தரிசனத்திற்காக அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து, பயணிகள் ரேணிகுண்டா நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்; அங்கிருந்து பயணிகள் ரயில் எண் 12164 மூலம் மும்பைக்குப் புறப்படுவார்கள். நான்காம் நாள் பிற்பகலில் மும்பையைச் சென்றடைந்ததும், இப்பயணம் நிறைவடையும்.

குறைந்த பட்ஜெட்டில், முறையான மற்றும் பாதுகாப்பான ஆன்மீகப் பயணம்

குறைந்த பட்ஜெட்டில், முறையான மற்றும் பாதுகாப்பான ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்பும் பயணிகளுக்காகவே ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) நிறுவனத்தின் இந்தத் தொகுப்பு (Package) பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.IRCTC-யின் 'திருப்பதி ஏழுமலையான்' தொகுப்புத் திட்டத்திற்கான கட்டணங்கள், பயணத்தின்போது வழங்கப்படும் தங்கும் வசதியின் வகைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன. 

  1. 3AC (Comfort) பிரிவில், ஒரு நபர் மட்டும் பயணிப்பதற்கான கட்டணம் ₹18,450 ஆகும்.
  2. இருவர் இணைந்து பயணிக்கும்போது ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹13,200 ஆக வசூலிக்கப்படும். 
  3. மூன்று பேர் இணைந்து பயணிக்கும்போது ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹11,500 ஆக வசூலிக்கப்படும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  4. Sleeper (Standard) பிரிவில், ஒரு நபர் மட்டும் பயணிப்பதற்கான கட்டணம் ₹16,000 ஆகும்.
  5. இருவர் இணைந்து பயணிக்கும்போது ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹10,650 ஆக இருக்கும்.
  6. மூன்று பேர் இணைந்து பயணிக்கும்போது ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹8,850 ஆகும்.

திருப்பதி செல்ல விரும்பும் மக்கள் ஐஆர்சிடிசியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் இந்த டூர் பேக்கேஜுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம். இது தவிர, IRCTC சுற்றுலா வசதி மையம், மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் மண்டல அலுவலகங்கள் மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்யலாம். தொகுப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு, நீங்கள் IRCTC அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பின் மொத்தக் கால அளவு என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு மொத்தம் 3 இரவுகள் மற்றும் 4 பகல்கள் கொண்டதாகும்.

இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
இந்தப் பயணம் மும்பையில் உள்ள லோக்மான்ய திலக் முனையத்திலிருந்து (LTT) தொடங்குகிறது. இது முக்கியமாக மும்பை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பயணிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயணக் கட்டணத்தில் என்னென்ன வசதிகள் அடங்கும்?
ரயில் பயண டிக்கெட், தங்குமிடம், உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

இந்தத் தொகுப்பில் எந்தெந்தக் கோவில்களைத் தரிசிக்கலாம்?
திருமலை அருள்மிகு வெங்கடேஸ்வரர் திருக்கோவில் (திருப்பதி ஏழுமலையான்). திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் திருக்கோவில். ஸ்ரீ காளஹஸ்தி திருக்கோவில்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Tirupati BalajiIRCTC tour packageHow To Book Ticket Quickly

Trending News