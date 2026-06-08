/15 ரூபாய் கட்டணத்தில் திருப்பதி பயணம்.. எங்கிருந்து தெரியுமா? வெளியான சூப்பர் தகவல்

Chennai Tirupati Train: ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து திருப்பதிக்கு ரயில், பேருந்து மூலம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, குறைந்த கட்டணம், விரைவான பயணம் என்பதால் சென்னையில் இருந்து பலரும் மெமு ரயில் மூலம் பக்தர்கள் செல்கின்றனர்.
சென்னையில் இருந்து திருப்பதிக்கு 133 கிலோ மீட்டர் தூரம் இருக்கிறது. சென்னையில் இருந்து திருப்பதிக்கு செல்ல பேருந்து, கார்களில் 2 மணி முதல் 4 மணி நேரமாகும். ரயில்களில் இரண்டரை மணி நேரத்தில் சென்றுவிட முடியும். சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருப்பதிக்கு தினமும் மெமு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயில் தினமும் காலை 9.50 மணிக்கு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படு, பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு திருப்பதிக்கு சென்றடைகிறது.
இந்த ரயில் கட்டணம் ரூ.75 முதல் ரூ.90 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் பெரம்பூர், அம்பத்தூர், அரக்கோணம், ரேணிகுண்ட உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது. இந்த நிலையில், சென்னை திருப்பதி மெமு ரயில் குறித்து தெற்கு ரயில்வே முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்ட்ரலில் இருந்து காலை 9.15 மணிக்கு புறப்படும் திருப்பதி மெமு ரயில் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி வரை திருப்பதி வரை செல்லாது.
திருச்சானூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. மறுமார்க்த்தில் திருப்பதியில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு பிற்பகல் 1.25 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் திருப்பதிக்கு பதிலாக திருச்சானூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும். இதனால் இதற்கு ஏற்ற வகையில் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
திருச்சானூரில் இருந்து பயணிகள் இறங்கினால், அங்கிருந்து சுமார் 6 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் தான் திருப்பதி பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது. திருச்சானூரில் இருந்து திருப்பதி பேருந்து நிலையத்திற்கு ஆட்டோ, கேப், பேருந்துகள் மூலம் சுலபமாக செல்லலாம். திருச்சானூலில் இருந்து திருப்பதிக்கு ரூ.15 ரூபாயில் சென்றுவிடலாம். பேருந்தில் திருச்சானூரில் இருந்து திருப்பதிக்கு பேருந்து டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.15 இருக்கும். எனவே, பயணிகள் திருச்சானூரில் இருந்து திருப்பதிக்கு செல்ல அதிகமாக செலவு செய்யாமல் பேருந்தில் ரூ.15-ல் செல்லுங்கள்.
திருப்பதிக்கு மெமு ரயில் மட்டுமின்றி, விரைவு ரயில்கள், வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. வந்தே பாரத் ரயில்களை பொறுத்தவரை, சென்ட்ரல் - நரசபூர் இடையே வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. வந்தே பாரத் ரயில் மூலம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் திருப்பதிக்கு செல்லாம். காலை 5.30 மணிக்கு சென்டரலில் இருந்து புறப்பட்டு, காலை 7.05 மணிக்கு ரேணிகுண்டவழியாக நரசபூர் செல்கிறது.
செவ்வாய்கிழமை தவிர மற்ற அனைத்து நாட்களில் திருப்பதி சென்ட்ரல் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் கட்டணமாக ரூ.500 முதல் ரூ.1000 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. சென்னை, ரேணிகுண்டா (திருப்பதிக்கு அருகே), நெல்லூர், தெனாலி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் வந்தே பாரத் ரயில் நின்று செல்லும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.