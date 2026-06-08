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15 ரூபாய் கட்டணத்தில் திருப்பதி பயணம்.. எங்கிருந்து தெரியுமா? வெளியான சூப்பர் தகவல்

Chennai Tirupati Train: சென்னையில் இருந்து திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சென்னையில் இருந்து திருப்பதி வரை இயக்கப்படும் மெமு ரயில் சேவை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னையில் இருந்து திருச்சானூர் வரை தான் மெமு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:51 PM IST
15 ரூபாய் கட்டணத்தில் திருப்பதி பயணம்.. எங்கிருந்து தெரியுமா? வெளியான சூப்பர் தகவல்
Image Credit: Chennai Tirupati Train

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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