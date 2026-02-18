திருப்பதி: ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம் பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தேவஸ்தானத்தில் இருந்து அப்டேட்

Tirupati Special Darshan Ticket Update: ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து தரிசனம் செய்கின்றனர். குறிப்பாக, கோடை விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
Tirupati Darshan Ticket: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்
இதற்காக தேவஸ்தானமும் ரூ.300 தரிசனம் டிக்கெட், மூத்த குடிமக்களுக்கான தரிசனம், ஆர்ஜித் சேவை டிக்கெட், விஐபி தரிசன டிக்கெட் போன்றவற்றை விநியோகம் செய்து வருகிறது. மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு தரிசனம் செய்ய மாதந்தோறும் டிக்கெட்டுகளை தேவஸ்தானம் ஆன்லைனில் வெளியிட்டு வருகிறது. பெரும்பாலான பக்தர்கள் செல்லக் கூடியது ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் தான். ஆனால், சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பலருக்கும் ஈஸியாக கிடைப்பதில்லை. டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்குள், டிக்கெட்டுகள் காலியாகிவிடுகிறது. இந்த நிலையில், ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டை ஈஸியாக பெற தேவஸ்தானமே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
Tirupati Darshan Ticket: ஹோமத்துடன் ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்
அதாவது, ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யாநுக்கிரஹ ஹோமம் (Sri Srinivasa Divyaanugraha Homam) தரிசன டிக்கெட் மூலம் நீங்கள் ஈஸியாக ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டை பெறலாம் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான டிக்கெட்டை பெற ஒரு மாதங்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்யலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இந்த சேவா டிக்கெட் மூலம் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ திவ்யாநுக்கிரஹ ஹோமத்தை முடித்து கொண்டு, ரூ.300 தரிசன டிக்கெட்டை பெறலாம். அதுவும் அதே நாளில் நீங்கள் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சேவா டிக்கெட்டை பெற TTD அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிட வேண்டும். அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் Arjitha Sevas என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் Sapthagiri Gau Pradakshina Shala என்பதை தேர்வு செய்து, அதில் Srinivasa Divyaanugraha Homam என்பதை கிளிக் செய்யவும். அதில் நீங்கள் தரிசனம் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேதியை உள்ளிட்டு கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். இந்த ஹோமத்திற்கு ஒரே டிக்கெட்டில் இரண்டு பேர் வரை கலந்து கொள்ளலாம்.
இதற்கான கட்டணம் ரூ.1000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிறப்பு தரிசனத்திற்கான ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு பேருக்கு சேர்த்து ரூ.1600 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஹோமம் இரண்டு முதல் 3 மணி நேரம் நடைபெறும். அதனை முடித்துக் கொண்டு, நீங்கள் சிறப்பு தரிசனத்திற்கு டிக்கெட்டை பெற்றுக் கொண்டு செல்லாம். அதாவது, ஒரே நாளில் ஹோமத்தை முடித்துக் கொண்டு சிறப்பு தரிசனமும் மேற்கொள்ளலாம் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
Tirupati Darshan Ticket: மே மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட்
இதற்கிடையில், மே மாதத்திற்கான தரிசன டிக்கெட் தேதியை தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியான இன்று காலை 10 மணிக்கு ஆர்ஜித் சேவை டிக்கெட் வெளியானது. தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி லக்கி டிப் டிக்கெட்டுகள், கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித் பிரம்மோற்சவம் ஆகியவற்றுக்கு பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கும், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அங்கப் பிரதட்சணம் டிக்கெட், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி ஸ்ரீவாணி டிக்கெட், அன்றைய தினம் பகல் 3 மணிக்கு மூத்த குடிமக்கள் டிக்கெட், பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டை தேவஸ்தானம் வெளியிடுகிறது.
